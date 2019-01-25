الملك محمد السادس يجدد دعوة الرئيس الروسي بوتين لزيارة المغرب

هسبريس - و.م .ع

جدد الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، دعوة رئيس فدرالية روسيا، فلاديمير بوتين، للقيام بزيارة رسمية إلى المغرب؛ وذلك أثناء استقبال العاهل المغربي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي:

"استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الجمعة 25 يناير 2019، وزير الشؤون الخارجية بفدرالية روسيا، السيد سيرغي لافروف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب، في إطار تعزيز العلاقات بين المملكة المغربية وفدرالية روسيا.

ويندرج هذا الاستقبال في إطار الشراكة الإستراتيجية المعمقة التي تم إبرامها بمناسبة الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك إلى موسكو في مارس 2016. ومكنت هذه الشراكة المتميزة من تحقيق تطور عميق ومتعدد الأبعاد في علاقات البلدين، وفتحت آفاقا طموحة للارتقاء بالحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي والقطاعي.

وتم الإعراب عن الارتياح لتنفيذ مشاريع ومبادرات ضخمة، برسم هذه الشراكة، في مجالات تحظى بالأولوية مثل الفلاحة والصيد البحري والطاقة والصناعة والسياحة.

وجدد جلالة الملك، بهذه المناسبة، الدعوة الموجهة إلى رئيس فدرالية روسيا، فخامة السيد فلاديمير بوتين، للقيام بزيارة رسمية إلى المغرب.

ونقل وزير الشؤون الخارجية الروسي لجلالة الملك رسالة صداقة وتحيات من فخامة السيد فلاديمير بوتين، رئيس فدرالية روسيا، ونوه بالريادة الإقليمية والدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما همت المباحثات مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وعرف هذا الاستقبال مشاركة السادة ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الشؤون الخارجية، وفاليريان شوفاييف، سفير روسيا بالمملكة المغربية، وألكسندر كينتشاك، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، عن الجانب الروسي، وعن الجانب المغربي مستشاري صاحب الجلالة السيدين فؤاد عالي الهمة وعبد اللطيف المنوني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة".