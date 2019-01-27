الخلفي: حكومة العثماني وفّرت 130 ألف وظيفة

إبراهيم مغراوي من مراكش

قال مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، "إن مرور نصف ولاية الحكومة يشكل شرطا لتقييم حصيلة أدائها"، معتبرا "ذلك حقا من حقوق المجتمع، في إطار التعاقد والالتزام بين الحزب والشعب، وتنزيلا لسياسة الإنصات والاستماع لصوت من نمثلهم"، مشيرا إلى أن "قوانين المالية الماضية، هي مرآة تعكس ما تم إنجازه".

وأورد الخلفي، خلال تدخله في اللقاء التواصلي الذي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش أمس السبت، أن الحكومة فرضت في قانون المالية الحالي على الأغنياء مساهمة تضامنية بنسبة 2.5% بعيدا عن الضرائب التي يؤدونها؛ وذلك سيمكن من تحصيل ما يفوق مليارين من الدراهم، ستوجه إلى البرامج الاجتماعية كمشروع "تسيير"، الخاص بدعم تمدرس الأطفال".

وتابع المتحدث نفسه: "أما أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة، والذين يربحون مليون درهم سنويا، وكانوا يؤدون 20% فقد استفادوا من تخفيض بنسبة 2.5% مما كانوا يدفعونه، مضيفا: "ورغم ما أنجزته الحكومة، فهناك انتظارات كثيرة ومشروعة، كمشكلة بطالة الشباب وحاملي الشهادات، الذي يزداد تضخما"، مستدلا على ذلك بـ"عدد الخريجين من الجامعة المغربية، الذي انتقل من 43 ألفا سنة 2012، إلى 130 ألفا سنة 2018"، مضيفا "وفي التكوين المهني بلغنا 194 ألفا".

وزاد الخلفي قائلا: "بدأنا عدة مبادرات للتقليل من نسبة البطالة؛ فمجموع المناصب في القوانين المالية الثلاثة بلغت أكثر 130 ألف منصب مالي، في نصف الولاية الحكومية، مقارنا ذلك مع حكومة بنكيران التي بلغت 116 ألف في خمس سنوات، أمام حصيلة حكومة جطو وعباس الفاسي التي بلغت 112 ألف، وضرب مثلا بقطاع التعليم الذي خصصت له 24 ألف منصب سنويا، و"هذا يقتضي مجهودا ماليا كبيرا".

"وفي سياق مبادرات التشغيل دائما، وضعنا مخططا في الاستثمارات العمومية المرتبطة بالصفقات العمومية، التي تستوعب 100 ألف منصب شغل"، يقول الخلفي، الذي أشار إلى أن "الحكومة رفعت من وتيرتها"، مذكرا "بالأزمة المالية سنة 2013؛ وهو ما دفع الحكومة إلى تقليص الاستثمار العمومي للإدارة (التجهيز والسدود والموانئ والطرقات) بنسبة 25%، ووعدت باسترجاعه في حالة عافية مالية المملكة، ووفاء بوعدنا بلغنا هذا الموسم 73 مليار درهم"، مشيرا إلى "إضافة خمسة مليارات دفعة واحدة"، بالإضافة إلى ميزانيات المقاولات والجماعات المحلية.

الإجراء الرابع الذي له علاقة بالتشغيل، يتمثل في "اعتماد إجراءات ضريبية، لتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي"، مشيرا إلى أن "حكومة العثماني أكملت مشروعا بدأ مع حكومة جطو مرتبطا بتحفيز الاستثمار بالقطاع الصناعي، بإعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات، وتحمل مسؤولية الضريبة على الدخل للعمال"، مؤكدا أن "مؤشرا واحدا من نجاحات قطاع السيارات يتجلى في استيعاب 10% من المتدربين بالتكوين المهني".

وفي المجال الاجتماعي أيضا، قامت الحكومة، وفق مصطفى الخلفي، تضمن قانون المالية عدم أداء الضريبة على القيمة المضافة، إذا كان ثمن الدواء يتجاوز 588 درهما". كما عملت الحكومة على تعزيز قدرات "الراميد"، مستدلا بتقرير للمجلس الأعلى للحسابات الذي أشار إلى أن "مليونين من المرضى المصابين بأمراض مزمنة استفادوا من RAMED. وهذا رقم مهم، يمكن لوحده أن يعكس مجهود الحكومة في مجال تقديم الخدمات الصحية"، وفق تعبير الخلفي.