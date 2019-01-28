أوجار يستشهد بالشاعر المتنبي في تأبين بوعيدة

هسبريس - وائل بورشاشن (صورة: ياسين بنميني)

ألقى محمد أوجار، وزير العدل عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أبياتا من دواوين الشاعرين العربيَّين الفرزدق والمتبني في سياق تأبينه القيادي التجمعي عمر بوعيدة.

الراحل عمر بوعيدة تسمّت دورة اجتماع المجلس الوطني لحزب الأحرار باسمه، الأحد بالعاصمة الرباط بمركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز الذي شهد تقديم عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تقريره السياسي أمام أعضاء المجلس الوطني، وتقديم مشروع ميزانية الحزب لسنة 2019، والتقرير المالي لسنة 2018، والمصادقة عليهما.

وعدّد أوجار خصال الراحل بوعيدة، وتحدّث عن اتصافه بالحكمة والحِلم، وبياض اليد، وقِلّة الغضب، والعفو عن المُسيء، والوفاء، وسَوسِ النّاس بما يُرغِّبهم فيه.

واستعاد وزير العدل ذكرى عمر بوعيدة منذ كان طالبا بيوغوسلافيا، موضّحا أنه ابن بار بوطنه، ومناضِل معتزّ بحِزبه التجمع الوطني للأحرار الذي كان "قلعة نضاله الذي لا يخمد"، ورأى في رحيله "فقدانا لمنظومة مُثلى من القيم".

وشدّد أوجار على الموضِع الكبير الذي يحتَلّه الراحل عمر بوعيدة في حزب الأحرار وقلب قيادته، مضيفا أن فقدانه "مصابٌ جلل وفقدانٌ بيِّن"، قبل أن يختم مداخلته قائلا: "طوبى لك عمر في حياتك الدنيا وحياتك الأخرى".