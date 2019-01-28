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الرئيسية | سياسة | أوجار يستشهد بالشاعر المتنبي في تأبين بوعيدة

أوجار يستشهد بالشاعر المتنبي في تأبين بوعيدة

أوجار يستشهد بالشاعر المتنبي في تأبين بوعيدة
هسبريس - وائل بورشاشن (صورة: ياسين بنميني)
الاثنين 28 يناير 2019 - 07:31

ألقى محمد أوجار، وزير العدل عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أبياتا من دواوين الشاعرين العربيَّين الفرزدق والمتبني في سياق تأبينه القيادي التجمعي عمر بوعيدة.

الراحل عمر بوعيدة تسمّت دورة اجتماع المجلس الوطني لحزب الأحرار باسمه، الأحد بالعاصمة الرباط بمركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز الذي شهد تقديم عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تقريره السياسي أمام أعضاء المجلس الوطني، وتقديم مشروع ميزانية الحزب لسنة 2019، والتقرير المالي لسنة 2018، والمصادقة عليهما.

وعدّد أوجار خصال الراحل بوعيدة، وتحدّث عن اتصافه بالحكمة والحِلم، وبياض اليد، وقِلّة الغضب، والعفو عن المُسيء، والوفاء، وسَوسِ النّاس بما يُرغِّبهم فيه.

واستعاد وزير العدل ذكرى عمر بوعيدة منذ كان طالبا بيوغوسلافيا، موضّحا أنه ابن بار بوطنه، ومناضِل معتزّ بحِزبه التجمع الوطني للأحرار الذي كان "قلعة نضاله الذي لا يخمد"، ورأى في رحيله "فقدانا لمنظومة مُثلى من القيم".

وشدّد أوجار على الموضِع الكبير الذي يحتَلّه الراحل عمر بوعيدة في حزب الأحرار وقلب قيادته، مضيفا أن فقدانه "مصابٌ جلل وفقدانٌ بيِّن"، قبل أن يختم مداخلته قائلا: "طوبى لك عمر في حياتك الدنيا وحياتك الأخرى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - رشيد الاثنين 28 يناير 2019 - 07:41
تحية عالية لحزب التجمع الوطني للاحرار الذي ينفي قاعدة الدكاكين الانتخابية و يواصل المسار.
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2 - محمد الاثنين 28 يناير 2019 - 07:41
الوحدة و العمل من اجل الوطن في جميع الميادين من مبادئنا الأساسية.
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3 - الديموقراطية الاثنين 28 يناير 2019 - 07:42
حزب التجمع يؤمن بالديموقراطية و الشفافية و النضال المتواصل
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4 - المستقيم الاثنين 28 يناير 2019 - 07:44
في حزب التجمع رجال اوفياء اوفو بالعهود مثل السي عمر بوعيدة
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5 - الادريسي الاثنين 28 يناير 2019 - 07:46
انه حزب الكفاءات الوطنية الذي سيكون هو الحل
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6 - احمد الاثنين 28 يناير 2019 - 07:47
محمد اوجار كفاءة وطنية مشهود لها بالنزاهة و الشفافية
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7 - غزالة الاثنين 28 يناير 2019 - 07:48
العمل و المعقول هو الشعار الابدي لحزب التجمع الوطني للاحرار
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