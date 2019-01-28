"تسريبات بنشماش" تجر الحكومة إلى قبة البرلمان

هسبريس – نورالدين إكجان

من المنتظر أن تعرف قضية تسريب جلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، في مسألة إصلاح صناديق التقاعد، وتسليم مضامينها إلى الشرطة القضائية، تحولات كبيرة، إذ وجه الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين سؤالا شفويا إلى وزير العدل بخصوص "استقلالية النيابة العامة"، لكن محمد أوجار رفض الإجابة بدعوى أنه غير مسؤول عن المؤسسة التي يديرها محمد عبد النباوي، حسب ما كشفته مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية.

السؤال الذي بُرمج لجلسة يوم غد الثلاثاء جاء بعد الفضيحة التي فجرتها محاكمة 4 صحافيين ومستشار برلماني، والتي كشفت أن حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وعزيز بنعزوز، رئيس فريق "البام"، بالمجلس ذاته، سرّبا قرصا عليه تسجيل جلسة مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد طيلة ساعاتها الثلاث بأمر من بنشماش، وأعطياه للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

مصادر من الفريق الكنفدرالي أوضحت أن "رئيس لجنة تقصي الحقائق سرب شريطين، خارج الضوابط القانونية المؤطرة للأمر"، مشيرة إلى أن "ما وقع ضرب لحصانة البرلمانيين، إذ أصبح أي كلام يقال داخل اللجان في متناول الشرطة القضائية"، وزادت: "ما وقع يسائل علاقة المؤسسة التشريعية بالنيابة العامة، خصوصا أنه تم خارج للقانون".

بدوره قال عبد الحق حيسان، عضو الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين، إن "ثقته في القضاء النزيه تبقى قائمة رغم كل ما وقع"، مسجلا أن "المشكل يسيء إلى البلد بشكل كبير؛ وذلك بعد كل الإنجازات التي تم القيام بها في ما يتعلق باستقلالية النيابة العامة"، ومشيرا إلى أن "بنعزوز سلك مسطرة غير قانونية وأوصل معطيات جلسة سرية إلى الشرطة القضائية".

وأضاف حيسان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة لا تريد الإجابة بدعوى أن النيابة العامة مستقلة، لكن هذا التسريب يسائل الجميع في الحقيقة"، وزاد: "إلى أين نسير؟، من الجيد ضمان استقلالية النيابة العامة، لكن يجب التقنين ووضع ضوابط للأمر".

وشدد المستشار عن الفريق الكونفدرالي على أن "المحضر واضح، ويتهم بشكل مباشر رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، ورئيس لجنة تقصي الحقائق عزيز بنعزوز".

وحُدّد موعد الجلسة المقبلة في 27 فبراير المقبل، بعدما توقّفت جلسة الاستماع إلى الصحافيين الأربعة، في حين كان يتمّ الاستماع إلى عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني، الذي أُرجئ إتمام الاستماع إليه إلى الجلسة المقبلة.

وترجع قضية "بنشماش والصحافيين الأربعة" إلى توجيه رئيس مجلس المستشارين شكاية يتّهم فيها أربعة صحافيين بتسريب معطيات بشأن مداولات اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، وهي الشكاية التي تبرّأ منها رئيس مجلس المستشارين في البداية، ثمّ تمّ بحث تسوية بوساطة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ولم يتنازل إثرها بنشماش عن الشكاية التي رفعها ضد أربعة صحافيين ومستشار برلماني.