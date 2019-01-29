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كُتّاب وآراء
الحكومة تناقش قانون السجل الموحد للفقراء
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول السياسة الوطنية للشمول المالي.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بحماية المستنبطات النباتية، والثاني بتغيير المرسوم بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون بمثابة مدونة التجارة حول آجال الأداء.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.