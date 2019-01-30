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كُتّاب وآراء
التعاون يجمع وزارة الوظيفة وبرنامجا للأمم المتحدة
استقبل محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، الثلاثاء بمقر الوزارة بالرباط، مارتين ديرير، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب.
وتدارس الطرفان، خلال هذا اللقاء، سبل تفعيل وتنفيذ مضامين اتفاقية التعاون التي تجمع بينهما، خصوصا برنامج تحسين الاستقبال، وبرنامج تتبع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، واتفقا على عقد اجتماع للجنة قيادة هذه الاتفاقية يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019، سيخصص لتقييم وتحيين مضامين الاتفاقية بين الوزارة والبرنامج الأممي.
وقد التمست المسؤولة الأممية، في ختام هذا اللقاء، من الوزير الانخراط في مختبر تسريع التنمية الذي تعتزم إرساءه لأول مرة بالمملكة المغربية.