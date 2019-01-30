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الشراكة تجمع بين الحليمي ومسؤولة لجنة أممية

الشراكة تجمع بين الحليمي ومسؤولة لجنة أممية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 30 يناير 2019 - 23:14

أجرى المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، فيرا سونكوي، الأربعاء بمقر المندوبية السامية للتخطيط بالرباط، محادثات حول مسار الشراكة ومشاريع التعاون بين المؤسستين.

وتطرق الطرفان للأشغال المرتبطة بتتبع إنجاز البرنامج العالمي 2030، والأجندة الإفريقية 2063 للتنمية المستدامة، وسلاسل القيم لإفريقيا الشمالية ومنظومة المعطيات الصاعدة.

وفي معرض حديثهما عن المنتدى الجهوي الإفريقي حول التنمية المستدامة المزمع تنظيمه خلال شهر أبريل 2019 بطنجة، استعرض الطرفان التحديات المتعلقة بالتملك الجماعي لأهداف التنمية المستدامة وبالتتبع والتقرير حول تفعيلها.

وأبرز المندوب السامي المبادرات التي اتخذتها المندوبية السامية، وخاصة تلك المتعلقة بتعزيز نظام إنتاج المعلومة الإحصائية وإثراء أشغال الدراسات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير إطار التعاون مع شركائها على الصعيدين الوطني والدولي.

وارتباطا بلقاء الوزراء الأفارقة للمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الذي سيتم تنظيمه في شهر مارس 2019 حول موضوع "السياسة الميزانياتية والتجارة والقطاع الخاص في زمن الرقمنة: استراتيجية لإفريقيا"، قام الحليمي بتقديم مشروع التحول الرقمي الذي انخرطت فيه المندوبية السامية للتخطيط.

من جهتها، ثمنت فيرا سنكوي المبادرات التي اتخذتها المندوبية السامية في مجال التتبع والتقرير حول أهداف التنمية المستدامة والرقمنة، موجهة لها الدعوة لتقديم هذه المبادرات خلال لقاء مدراء الأجهزة الإحصائية الإفريقية المزمع تنظيمه في 2020، بشراكة بين المندوبية السامية للتخطيط واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة حول موضوع "الإحصائيات في خدمة الاندماج الإفريقي".

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