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كُتّاب وآراء
"الاستهتار" يفتح مواجهة بين نواب وعامل آسفي
انسحب أعضاء المهمة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى السجن المحلي مول البركي بمدينة آسفي من لقاء مع سلطات وزارة الداخلية بالإقليم.
وحسب ما علمت هسبريس، فإن أسباب انسحاب النواب تعود لما وصفوه بـ"الاستهتار" بهم من قبل عامل إقليم آسفي، الحسين شينان، الذي رفض استقبالهم.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أشارت إلى أن النواب البالغ عددهم 13، الممثلين لجميع الفرق البرلمانية بالغرفة الأولى، وجدوا في استقبالهم موظفا، الأمر الذي دفعهم إلى الانسحاب من جلسة الاستماع التي كانت مبرمجة للاطلاع على وضعية السجن باعتبار وزارة الداخلية تعد جزء من اللجنة بين الوزارية التي تتبع سجون المملكة.
وشكل مجلس النواب مهمة استطلاعية إلى سجون المملكة، بدأت زياراتها الميدانية بالاطلاع على واقع سجني عكاشة بمدينة الدار البيضاء ومول البركي بآسفي؛ وذلك بعد توالي الملاحظات حول ظروف الساكنة السجنية.