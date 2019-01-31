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كُتّاب وآراء
الخلفي: زيارة نتنياهو إلى المغرب "مجرد شائعات"
ردا على ما راج في وسائل إعلام عبرية بشأن استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لزيارة المغرب في الأشهر المقبلة، قالت الحكومة المغربية إنها لا ترد على مثل هذه الشائعات.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية اليوم الخميس، بخصوص هذا الموضوع: "أنا لا أجيب على الشائعات".
وكانت وسائل إعلام ربطت بين "الزيارة المزعومة" والتوجه الجديد الذي اختاره نتنياهو من خلال "تحسين العلاقات الإسرائيلية مع العالم الإسلامي بعد الزيارة التي قام بها إلى تشاد".
وقال نتنياهو في تغريدته سابقة: "إسرائيل تدخل العالم الإسلامي، هذه نتيجة عمل مكثف قمنا به على مدار السنوات الأخيرة، نحن نصنع التاريخ ونحول إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
هل هي إسرائيل التي تدعم قضيتنا ومغربية أقاليمنا الجنوبية... ولم تتحرك يوماً ضد قضايانا المصيرية...
أم هي الجزائر والسلطة الفلسطينية التي تدعم ميليشا البوليساريو؟
علينا أن نكون واقعيين ونهتم بمصلحتنا كوطن...
الفلسطينيين أنفسهم باعوا وطنهم لليهود فهل سنكون أحرص منهم على وطنهم ؟