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الرئيسية | سياسة | الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 01 فبراير 2019 - 08:10

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه أمس الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي على إثر انعقاد المجلس، إنه تم على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (قطاع الماء) تعيين زياد عبد السلام في منصب مدير التجهيزات المائية، وعلى صعيد المندوبية السامية للتخطيط تم تعيين زوهير الهراوي في منصب مدير المركز الوطني للتوثيق.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تم تعيين أحمد الكوهن في منصب مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، فيما تم على صعيد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعيين محمد طيطة في منصب مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية لأكادير، والسعدي كمال في منصب مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية لفاس.

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