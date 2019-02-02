24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5308:2113:4616:3719:0220:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. ثلاثة ملايين نسخة ورقية تنتظر زوار معرض الكتاب بالدار البيضاء (5.00)

  2. الحالة الصحية للزفزافي تصل العثماني .. ومنيب تطالب بفتح تحقيق (5.00)

  3. صينيون يختارون شفشاون للاحتفال بسنتهم الجديدة (5.00)

  4. غياب الأدوية واللقاحات يفاقم انتشار "إنفلونزا الخنازير" بالمغرب (4.50)

  5. مهنيون يحذرون من تفشي فيروس "إنفلونزا الخنازير" في المغرب (4.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | بنكيران يشكك في وفاة باها ويصف منتقدي "المعاش" بالكذابين

بنكيران يشكك في وفاة باها ويصف منتقدي "المعاش" بالكذابين

بنكيران يشكك في وفاة باها ويصف منتقدي "المعاش" بالكذابين
هسبريس من الرباط
السبت 02 فبراير 2019 - 14:23

رغم أن وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنهى منذ سنة 2014 الجدل حول ملابسات وفاة وزير الدولة الراحل عبد الله باها، من خلال بلاغ أكد فيه أن وفاة القيادي في حزب العدالة والتنمية كانت إثر حادثة قطار، إلا أن المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية في تلك المرحلة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، أعلن تشكيكه في الطريقة التي توفي بها "رفيق دربه".

بنكيران، الذي يحاول أن ينهي مساره السياسي بالدفاع عن أحقيته في "المعاش السمين" الذي حصل عليه بعد إعفائه من مهامه كرئيس للحكومة عقب فشله في تشكيل الحكومة، عقد ندوة صحافية صباح اليوم السبت بالرباط، أثار فيها من جديد وفاة عبد الله باها في حادث قطار بمنطقة واد الشراط، مؤكدا أن الشكوك ترافقه في الوفاة.

ودون كشف الشكوك التي تراوده حول الوفاة، قال بنكيران إنها ستظل معه وسينقلها إلى مثواه الأخير، مشيرا إلى أنه يستغرب الحادث وكيف ظل يعيش بعده بشكل عادي، ليضيف: "كنت باغي نمشي بحالي من بعد الأمر".

وعلاقة بمعاشه الذي أصبح حديث الخاص والعام في المغرب، هاجم بنكيران منتقديه، واصفا إياهم بأنهم "غير عاقلين وكذابون"، ليورد أنه "لا يحصل على 13 مليونا أو 9، بل فقط مثلما يحصل عليه الوزير الأول الأسبق الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي"، دون أن يكشف قيمته الحقيقية.

وقال بنكيران في هذا الصدد إن الذين يتحدثون عن معاشه "ما كيحشموش"، مضيفا: "لم أستح من طلب المعاش، ولم أرفضه، بل قلت للملك جازاك الله خيرا على المعاش، لأنه لم يلزمني القيام بعدد من الأمور المستحيلة".

من جهة ثانية، ولمواجهة الانتقادات الكبيرة التي تواجه الأمين العام السابق لـ"حزب المصباح" حول المعاش، خصوصا أنه كان من أشد الرافضين لاستفادة الوزراء، أكد بنكيران أنه ليس زاهدا، بل زاهد في ما لم يجده فقط، معترفا بكونه حصل على التعويضات التي تأتي من رئاسة الحكومة، عكس الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، الذي كان يحول تعويضاته لصندوق التضامن مع العالم القروي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - oujdi السبت 02 فبراير 2019 - 14:30
السيد دبا توفا مشا عند الله هادي زمان يا رحمان علاش دبا جاي تقلب المواجيع على أسرته و الناس اللي يعرفوه و الله نتوما خاطيكم تسيير دولة يصلحكم غير تنتاقدو عباد الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - Abdou rabat السبت 02 فبراير 2019 - 14:33
فعلا أكدت الأيام أنك بطل في اللعب على الحبال واستغلال الأحداث لمصلحتك. الآن تأتي لتشكك في وفاة زميلك واخيك. لمادا لم تشكك عندما كنت في السلطة ولديك كل الصلاحيات الدستورية والقضائية ؟؟أم أنك كنت تخاف من سحب البساط من تحتك؟على اي كيف ما تقول انت دائما انتهى الكلام إنتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
3 - سعيد مغربي قح السبت 02 فبراير 2019 - 14:34
وسير اعطينا اتساع.. يا الحلايقي..؟!
لقد خربتم ميزانية الدولة..وشوهتكوم شوهة..!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
4 - عبد الرحمان السبت 02 فبراير 2019 - 14:34
رغم أن وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنهى منذ سنة 2014 الجدل حول ملابسات وفاة وزير الدولة الراحل عبد الله باها، من خلال بلاغ أكد فيه أن وفاة القيادي في حزب العدالة والتنمية كانت إثر حادثة قطار، إلا أن المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية في تلك المرحلة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، أعلن تشكيكه في الطريقة التي توفي بها "رفيق دربه".

و هل وكيل الملك نبي من الأنبياء معصوم من الخطأ أو قرآن منزل لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه فقراره لا يناقش أو يعاد فيه النظر؟؟؟

ليس فقط بنكيران من يشك في قضية المرحوم باها. كل من له عقل و يحترم ذكاءه و لا يشاهد برامج دوزيم التضبيعية لا بد و أن يشك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - meme السبت 02 فبراير 2019 - 14:36
المعاش ابن كيران را فيه خلاصك على موت باها صاحبك اللي سمحتي فيه كلشي عارف كيفاش مات باها إلا أنت اشنو هذا تأنيب الضمير ولا باغي تبرد المعاش اللي مادرتي ليه علاش وخديتيه داير راسك ضحكه كلشي يضحك ويدعي عليك كون غي ضركت وجهك وخليتينا نساوك اف راحنا نعاني من ما فعلت اقتطعات وزياده في التقاعد وزيد وزيد ملي تموت دي معاك البودي كارد يحميوك من سيدي ربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
6 - كذاب أشر السبت 02 فبراير 2019 - 14:36
انت دايما تتقول تمشي و عمرك ما كنت غاديرها حيت طماع و منافق.....حيت ماشي زاهد علاش تدوي على زهد عمر بن الخطاب و تضرب به المثل...تقول ما لا تفعل......بيناتنا الأيام يا مسيلمة...و بزاف عليك اليوسفي...عمل في صمت و ذهب في صمت...ما كانش حلايقي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
7 - العفو السبت 02 فبراير 2019 - 14:36
ياك بعدا.كاينة الرجال القنوعة وكاينة....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
8 - هشام كولميمة السبت 02 فبراير 2019 - 14:36
المنافقون في الدرك الأسفل من النار...أما عن موت باها رحمه الله فهذه الشكوك التي يدعيها و سيحملها معه إلى مثواه الأخير:فلن يستطيع الإفصاح عنها لسبب بسيط أن تجار الدين هذه"خصالهم" أي يقولون ما لا يفعلون . أما عن المعاش السمين(الفتات)(بصاحتك و راحتك)لأنك أفقرت شعبا و أغنيت فئة قليلة مقابل الفتات.هههههه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
9 - هشام السبت 02 فبراير 2019 - 14:36
شتان بينك و بين اليوسفي كبين الثرى و الثرية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
10 - تاتة السبت 02 فبراير 2019 - 14:37
سمسار وخدا الهمزة حقو فالبيعة والشارية لا أقل ولا أكثر ، كيعرف يخدم بالفن ها لأسرار ها التماسيح إلى آخره ،،،.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
11 - رأي السبت 02 فبراير 2019 - 14:37
أتمنى أن تكون عندي " صنطيحة " بنكيران !!! اطلب منه غير يسكت بلا ما يزيد يعصبنا . موعدنا في الانتخابات القادمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
12 - لبيب وادي زم السبت 02 فبراير 2019 - 14:39
ادا كان هدا الرجل بالفعل بصفته كوزير ، سقطت عليه الصفة ، بعد انتهاء مهمته ، حصل على تقاعد قيمته تسعون الف درهم ، وهو يعلم ان هناك جنود مرابطون على الحدود ليل نهار من اجل حمايته من الاعداء ، حتى ينعم بالراحة والسكينة والاستمتاع بماله ، لا يحصلون بعد تقاعدهم إلا على مبلغ مخز ، عليه ببساطة ان يستحي ، ويشعر بالعار ويخرس.
انتهى الكلام .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - يوسف السبت 02 فبراير 2019 - 14:40
ترقبوا نتائج الإنتخابات المقلبة.. فقد اندحر الحزب و قتل نفسه بنفسه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - متابع السبت 02 فبراير 2019 - 14:40
تريد ان تضع نفسك مع السيد اليوسفي في سلة واحدة هيهات هيهات ستبقى كلمة غرغري اولا تغرغري تنغص علبك نومك الى مماتك . لم تكن صادقا في اي كلمة قلتها في حياتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - هشام السبت 02 فبراير 2019 - 14:41
اسي بنكيران يلا كنتي تتشكك في وفاة السيد باها وان لديك معاش استثنائي فهدا يؤكد ان المعاش مرتبط بسكوت عن شيء ما لا نعرفه. فكيف وانت تقول انك منعت من مقابلة الملك فكيف رضي عنك بين عشية وضحاها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - simo السبت 02 فبراير 2019 - 14:42
واش باقي شي واحد تيتيق فبن كيران
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - Hamid السبت 02 فبراير 2019 - 14:42
يجب ان تشكك في موت ضميرك... ضميرك مات منذ زمان بعيد ولا زلت لم تدرك ذالك.... إلى مزبلة التاريخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - ملاحظ تربوي السبت 02 فبراير 2019 - 14:42
في كل أزمة سياسية يقع فيها هذا الشخص و حزبه، الا و يبحث بكل الوسائل للهروب من المسؤولية. وفاة عبدالله باها رحمه الله وقعت في عهدكم لما كنت رئيس الحكومة،وكان عليك فتح تحقيق نزيه في تلك النازلة.لقد خنتم ثقة الشعب و استقدام من منصبكمالحكومي و لا داعي للدفاع عن انفسكم بالباطل.التاريخ لا ينس.حسبنا الله و نعم الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - إسماعيل ح السبت 02 فبراير 2019 - 14:43
من موظف بسيط كمعلم إلى تاجر دين.
انتقال نوعي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - وووووواوووووو السبت 02 فبراير 2019 - 14:43
بان الحق وسقط القناع ودقت ساعة الحقيقة لا تخفي الشمس بالغربال....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.