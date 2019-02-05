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كُتّاب وآراء
تشميع فيلات للعدل والإحسان "مخالفة للقانون"
بداافع تطبيق القوانين الجاري بها العمل، أقدمت السلطات المحلية على تشميع فيلات تابعة لمنتمين إلى جماعة العدل والإحسان في كل من انزكان والمهدية وعين الشق بالدار البيضاء.
وقامت السلطات نفسها، بحضور أعوان قضائيين، على ممارسة ما تتيحه لها التشريعات الجارية بها العمل من خلال وضع أختام على ثلاث فيلات مستعملة لأغراض غير مكتسبة للتراخيص اللازمة.
ووفق مصدر مطلع، صرح لهسبريس غير راغب في كشف هويته، فإن "هذه الفيلات أعدّت للسكن، قبل أن تتحول للوضوء والعبادة كما لو أنها مزارات جامعة بدون نيل التراخيص القانونية اللازمة".
"الأماكن نفسها تشهد مخالفات بالجملة لمقتضيات قانون التعمير، زيادة على التواجد في وضعيات معاكسة لظهير الحريات العامّة، وما جرى هو تطبيق سليم وحازم للقانون من لدن السلطات المحلية"، يضيف المصدر نفسه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
ومن أين لهم كل ذلك ياترى؟!
أعتقد أنه خير مافعل رجال الأمن معكم..
لأنه في الواقع ...ماهي الفائدة أصلا من وراء مثل هده الإجتماعات السرية ..؟!
هل سترسلون لنا كوكبة فضائية للفضاء من أجل البحث العلمي؟
يكفي ان المغاربة وغير المغاربة يعلمون جيدا مايدور في رأس مثل هده الجماعات الإسلامية؟
منذ ظهوركم في الساحة سنوات السبعينات وإلى اليوم لم نراكم أنكم ساهمتم مثلا في إيجاد حل لإحدى مشاكل المغربية الإقتصادية أو الإجتماعية..
لا تفهمون للأسف سوى في الشفوي والكرتيك والنقد الخاوي..والإصطياد في الماء العكر..
اليس كذلك؟
ماهي القيمة المضافة التي قدمتموها للوطن أو للمواطن..
ولاشيء بالطبع!!