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الرئيسية | سياسة | تشميع فيلات للعدل والإحسان "مخالفة للقانون"

تشميع فيلات للعدل والإحسان "مخالفة للقانون"

تشميع فيلات للعدل والإحسان "مخالفة للقانون"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 16:15

بداافع تطبيق القوانين الجاري بها العمل، أقدمت السلطات المحلية على تشميع فيلات تابعة لمنتمين إلى جماعة العدل والإحسان في كل من انزكان والمهدية وعين الشق بالدار البيضاء.

وقامت السلطات نفسها، بحضور أعوان قضائيين، على ممارسة ما تتيحه لها التشريعات الجارية بها العمل من خلال وضع أختام على ثلاث فيلات مستعملة لأغراض غير مكتسبة للتراخيص اللازمة.

ووفق مصدر مطلع، صرح لهسبريس غير راغب في كشف هويته، فإن "هذه الفيلات أعدّت للسكن، قبل أن تتحول للوضوء والعبادة كما لو أنها مزارات جامعة بدون نيل التراخيص القانونية اللازمة".

"الأماكن نفسها تشهد مخالفات بالجملة لمقتضيات قانون التعمير، زيادة على التواجد في وضعيات معاكسة لظهير الحريات العامّة، وما جرى هو تطبيق سليم وحازم للقانون من لدن السلطات المحلية"، يضيف المصدر نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مغربي الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 16:21
المساجد موجودة على مد البصر مال هادو دايرين مساجد خاصة بيهم على قلة المساجد أو أنهم مكيحسبوش راسهم من الشعب؟
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24
2 - abdessamad الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 16:22
إن لله وإن إليه راجعون، لم يكفيهم المنع داخل المساجد
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-21
3 - Abdelah الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 16:31
غير بقاو تسدو تيسد عليكم آلله زعما هادوك البلايس لي كتسمحو بلحلان ديالهم قانونية
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6
4 - احمد الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 16:34
اجيوا فتشوا بعض المساجد لقد أعدت لجسات وناسة للراحة والقيلولة وباحات إستراحة لتجمعات نسائية لتبادل المعلومات والنميمة وأكل السندويتشات .
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13
5 - محلل الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 16:34
جماعة الخرافة والاوهام لم يكفيها المعارضة من اجل المعارضة قامت بانشاء دور للعبادة خاصة بها الحماق هدا زعما لي ربحناه من حزب الندالة والتعمية سنربحه من جماعة الخرافة الله يهدي ما خلق
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-15
6 - bouthirit الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 16:35
لا أرى أي مانع من تجمع هولاء . كان بالاجدر بهم محاربة ملاهي الشيشة والخمرة عوض بيوت الله
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20
7 - Casaoui الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 16:52
فيلات جماعة العدل والإحسان.. الله أكبر...!!
ومن أين لهم كل ذلك ياترى؟!

أعتقد أنه خير مافعل رجال الأمن معكم..
لأنه في الواقع ...ماهي الفائدة أصلا من وراء مثل هده الإجتماعات السرية ..؟!
هل سترسلون لنا كوكبة فضائية للفضاء من أجل البحث العلمي؟
يكفي ان المغاربة وغير المغاربة يعلمون جيدا مايدور في رأس مثل هده الجماعات الإسلامية؟

منذ ظهوركم في الساحة سنوات السبعينات وإلى اليوم لم نراكم أنكم ساهمتم مثلا في إيجاد حل لإحدى مشاكل المغربية الإقتصادية أو الإجتماعية..
لا تفهمون للأسف سوى في الشفوي والكرتيك والنقد الخاوي..والإصطياد في الماء العكر..
اليس كذلك؟
ماهي القيمة المضافة التي قدمتموها للوطن أو للمواطن..
ولاشيء بالطبع!!
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-5
8 - اش من قانون الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 16:54
القانون طبقوه على من نبغيتو. المقاربة الأمنية لا تجدي. يجب الإدماج لا شيء غير الادماج
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6
9 - خليل هولاندا الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 17:02
الحمد لله المساجد متاحة للجميع في كل المدن والقرى والأحياء تم الشجر والجبال والسهول والأرض تحويل الفيلات الىً هذا السلوك فيه ان تم ان والنوايا وا تحت السلوك ؟
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4
10 - عبدالسلام الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 17:09
و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون
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