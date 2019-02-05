تشميع فيلات للعدل والإحسان "مخالفة للقانون"

هسبريس من الرباط

بداافع تطبيق القوانين الجاري بها العمل، أقدمت السلطات المحلية على تشميع فيلات تابعة لمنتمين إلى جماعة العدل والإحسان في كل من انزكان والمهدية وعين الشق بالدار البيضاء.

وقامت السلطات نفسها، بحضور أعوان قضائيين، على ممارسة ما تتيحه لها التشريعات الجارية بها العمل من خلال وضع أختام على ثلاث فيلات مستعملة لأغراض غير مكتسبة للتراخيص اللازمة.

ووفق مصدر مطلع، صرح لهسبريس غير راغب في كشف هويته، فإن "هذه الفيلات أعدّت للسكن، قبل أن تتحول للوضوء والعبادة كما لو أنها مزارات جامعة بدون نيل التراخيص القانونية اللازمة".

"الأماكن نفسها تشهد مخالفات بالجملة لمقتضيات قانون التعمير، زيادة على التواجد في وضعيات معاكسة لظهير الحريات العامّة، وما جرى هو تطبيق سليم وحازم للقانون من لدن السلطات المحلية"، يضيف المصدر نفسه.