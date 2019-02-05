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الرئيسية | سياسة | بوريطة "يطيرُ" إلى أمريكا لمناقشة مستجدات الوضع في الصحراء‬

بوريطة "يطيرُ" إلى أمريكا لمناقشة مستجدات الوضع في الصحراء‬

بوريطة "يطيرُ" إلى أمريكا لمناقشة مستجدات الوضع في الصحراء‬
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 17:30

احتدمَ الصرّاعُ من جديد بينَ الخارجية المغربية ونظيرتها الجزائرية داخلَ الأروقة الأمريكية، فبعدَ التحرّك الأخير الذي باشرتهُ الجارة الشرقية لاختراق الدبلوماسية الأمريكية، بإعلانها "حزمة" من اللقاءات والبرامج، كشفت مصادر شديدة الاطلاع أنَّ وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، طارَ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة المغربية الأمريكية.

وأضافت مصادر مسؤولة من وزارة الخارجية المغربية لجريدة هسبريس أن "الوزير المغربي حلّ بالولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماع اللجنة المشتركة المغربية الأمريكية، لبحث سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين"، مشيرة إلى أنَّ "بوريطة سيمثل المغرب خلال اجتماع عدد من حلفاء الولايات المتحدة في التحالف الدولي لمحاربة "داعش"".

وتجمعُ الولايات المتحدة في واشنطن وزراء خارجية "التحالف ضد داعش" الإرهابي، لمناقشة خطط العمليات القادمة ضد الإرهاب. كما سيناقش الوزراء "المرحلة التالية في العراق وسوريا، والتي ستركز على الحماية ضد داعش من خلال الاستقرار والمساعدة الأمنية"، وفقَ بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.

وموازاةً مع ذلك، من المرتقبِ أن يلتقيَ المسؤول الأول في الخارجية المغربية بنظيرهِ الأمريكي، مايك بومبيو، "لبحثِ سبلِ التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين". كما سيكونُ هناكَ لقاء آخر من المرتقب أن يجمعَ بوريطة بجون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، "سيتناولُ عددا من المواضيع الأمنية والإقليمية، أهمها ملف الصحراء".

وفي السياق، سجّل خطري الشرقي، مدير مركز الجنوب للدراسات والأبحاث، أنَّ "هذه الزيارة تحملُ رؤيتين؛ الأولى استشرافية لطبيعة العلاقات بين أمريكا والمغرب، التي أصبحت قائمة على مجموعة من المصالح، خاصة في الجانب الأمني والعسكري، في إطار محاربة التطرف والجماعات المسلحة، مع البحث عن التقاطعات المشتركة الإقليمية منها والدولية".

ويقدّم الشرقي رؤيته الثانية لهذه الزيارة، "وهي رؤية مشتركة تهم مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والملفات الحساسة، لكونها تتجهُ نحو إماطة اللثام عن القواسم المشتركة بين الرباط وواشنطن"، مشيراً إلى أن "المغرب يحاول من خلال هذه الزيارة أن يقدم رسائل على أساس أنه مستقل في قراره، ويتخذ القرارات التي تتناسبُ مع مصالحه، آخرها ما وقع في فنزويلا".

وقال المتحدث إن "زيارة بوريطة تأتي بعد زيارة مساهل التي قادته إلى البيت الأبيض، وحاول من خلالها المسؤول الجزائري إقناع الطرف الأمريكي بالدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في المنطقة، سواء على مستوى محاربة الإرهاب أو إيجاد مخارج للقضايا الشائكة"، مشيراً إلى أن "أمريكا تلعبُ على الحبلين من خلال تكريسها مقاربة تقوم على المصالح الجيواستراتيجية".

ويشيرُ الأستاذ الباحث إلى أن "وزن أمريكا في المنطقة قوي، ولها حضور طاغ، خاصة أنها تنافس الحضور الروسي المحتشم الذي يحاول هو الآخر اللعب بأوراقه في منطقة الساحل"، مبرزاً أن "التوجه الأمريكي يخدم المغرب، خاصة مع الموقف الأخير الذي تخذه الكونغرس ودمج الصحراء في مشاريع تنموية، مع إقرار أمريكا بضرورة اعتماد مقاربة تقوم على الحكم الذاتي كحل للأزمة الصحراوية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - وجدي الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 17:54
النظام الجزائري يتخبط كالديك المذبوح ولاشك ان الجزائر من خلال كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ستعيش في المستقبل القريب وضع فنزويلا والدليل على ذلك صراع اهم الاجنحة على السلطة خصوصا العسكرية منها وعلى راسها رئاسة الجمهورية ودفع بوتفليقة المريض لعهدة خامسة مما سياجج الوضع اكثر
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18
2 - ضد الضد الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 17:56
الله يوفق في كل ما هو خير للوطن. هكذا تكون السياسة وجب زيارة كل دولة تتجه إليها خارجية الجزائر لنسف و هدم كل ما تم الاتفاق عليه ضد الوحدة الترابية للمغرب أما باقي القضايا فلا تهمنا. كل ما يهمنا نحن المغاربة هو وحدتنا و الوقوف ضد كل من وقف ضدنا.
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24
3 - هرو هولاكو الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 18:17
الجزائر مثل الضرة الحقودة أي تلك الزوجة الثانية التي ليس لها شغل سوى مراقبة الزوجة الأخرى 24/24 فإدا نجحت في عملها المنزلي تريد أن تبخس عملها أمام الجميع وإدا نجحت في علاقتها بزوجها تريد أن تتهمها بكل شيء وهدا هو حال الجزائر مع المغرب ولا يهدأ لها بال حتى تشوه المغرب وتعترض سبيله وتقف ضد مصالحه ولكن علينا بالقول المأثور : "القافلة تسير والكلاب تنبح"
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6
4 - مصطفى عديدو الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 18:17
We trust in Allah to be with morocco and we are strong so USA is a country that should be in our side
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-1
5 - settouti الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 18:22
وما فتح الحدود الجزايرية - التونسية في وجه الاخوة الجزايرين "من أجل سود عيونهم" يتوخى منها النظام الدفع بهم إلى مغادرة البلاد للاستفراد بنهب خيراتها و التوانسة وجدوا فيها مخرجا لازمتهم"تصريفها" .
ها وعلى المملكة الإبقاء على حدودنا مغلقة إلى حين التخلص من الطغمة الظالمة"العسكرية" وحل حزب الجبهة المتسلط وكأنه سرطان فتاك الله مائل شرهم في نحرهم قولوا امييين
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1
6 - boulevard de Hamid الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 18:29
الحل الوحيد لهدا المشكل بين الشقيقين الجزائر والمغرب هو افتعال أزمات صورية بينهما بين الفينة والأخرى والتعاون على مصلحة المواطنين الدين يكتوون بأستمرار هدا المشكل
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-2
7 - المعقول الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 18:32
مشيراً إلى أن "أمريكا تلعبُ على الحبلين من خلال تكريسها مقاربة تقوم على المصالح الجيواستراتيجية". الحبلين هنا المغرب والجزائر أو من يدير دفتيهما ...أمريكا مثل قاض فاسد وماكر يتخاصم لديه ساذجان على قطعة أرض وكل واحد فيهما يجوع أبناءه ويحرمهم من كل شيء وبالمقابل يهب كل أمواله وثرواته للقاضي الذي لايتسرع في إعطاء الحكم حتى لايخسر أحد الساذجين وتستمر عملية إغداق الأموال ..وتارة يأتي بهم كلا على حدى ليقول لكل واحد منهم مايسره بل ويحثهم على شراء أسلحته لاستعمالها وقت الحاجة ضد بعضهما طبعا..وهكدا تستمر عملية حلب الساذجين من طرف القاضي الماكر الذي يفعل كل مافي وسعه لكي لا يتم صلح بينهما فيضيع ثروة كبيرة من بين فكيه.وبالمقابل هناك شعبين يدفعان ثمن كل شيء ويقفان على الرصيف محلهم من الإعراب كمحل الصبي القاصر الذي لم يبلغ الحلم بعد ليأخذ إرثه بيديه ..كلام لا يعقله قطيع ألف تبجيل وتقديس العباد..والتطاول على شعبين يجمعهم أكثر مما يفرقهم من الدين إلى الهم الواحد وحين يتعلق الأمر بزيارة أب الكنيسة تراهم يتشدقون بأن المغرب والإسلام بلد التسامح والتآخي ..إنه الإنفصام في أتم حلته...!!!
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8 - مغترب الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 18:34
أتساءل ماذا سيقع بعد الإعتراف بالحكم الذاتي هل ستتغير وضعية الشعب من الاسوء الى الأحسن. فمونذ ان ضهرة مشكلة الصحراء والدولة تصرف الملاير لستمالة تصويت بعض الدول ناهيك عن الأسعار الشهيدة التي يتمتع بها سكان الصحراء قارن ليس اثمنت المواد الغذائية والبنزين وغيرها وسترى الفرق في حين أن الزيادات في كل أنحاء الوطن باستثناء منطقة الصحراء؟هناك من يقول بأن الصحراء تحتوي على البترول والغاز لنفترض أن ذلك صحيح الن تلق هذه الثروات ما لقيه الفوسفات والسمك؟ انا مغربي واعترف بأن الصحراء مغربية ولكن انا اطرح تساؤلات فقط؟
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9 - فكيكي الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 18:41
الشرعية المغربية على جميع أراضية هي القوة الدافعة والمعينة لخارجيتنا وإيمان الشعب المغربي بقضيته الأولى بوحدة اراضيه حتى الأراضي اللتي لم تسترجع بعد تكون حاضرة كعنصر أساسي في طاولات المفاوضات مع المجتمع الدولي.والنصر حليفنا مهما فعلوا جيراننا حكام الجزائر الذين لا هم لهم في الدنيا إلا الصحراء المغربية حقدا وحسدا. والله معنا.
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