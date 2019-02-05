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الرئيسية | سياسة | قوانين الأراضي السلالية تعقد مجلس جديدا للحكومة

قوانين الأراضي السلالية تعقد مجلس جديدا للحكومة

قوانين الأراضي السلالية تعقد مجلس جديدا للحكومة
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 19:05

ينعقد يوم الجمعة المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس خلال هذا الاجتماع، ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول منها بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والثاني بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتتميم وتغيير الظهير الشريف المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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