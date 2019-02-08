المالكي يدعو إلى تعزيز العلاقات المغربية الكرواتية

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة بمقر المجلس،Marija Pejčinović Burić نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية كرواتيا، والتي تقوم حاليا بزيارة عمل إلى المغرب.

في بداية هذا اللقاء، الذي حضرته سفيرة كرواتيا بالرباط، أكد رئيس مجلس النواب أن البلدين تجمعهما علاقات جيدة، وأنهما يتقاسمان القيم ذاتها، كما قال إن هذه العلاقات "تشهد دينامية إيجابية جد قوية"، مثمنا تبادل الزيارات بين المسؤولين بالبلدين وحرصهما على تنسيق المواقف على صعيد المنظمات والهيئات الدولية؛ كما أكد أن "المغرب وكرواتيا بصدد إرساء أسس متينة لعلاقات إستراتيجية قوية تكون في خدمة البلدين والشعبين".

وبالمناسبة، نوه رئيس البرلمان بتصويت البرلمانيين الكرواتيين بالبرلمان الأوروبي لصالح الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مذكرا بأن المغرب يحظى بـ"وضع متقدم" وتربطه علاقات تعاون قوية مع الاتحاد الأوروبي في مجالات حيوية، من قبيل المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي والأمني وغيرها.

وفي السياق ذاته، جدد رئيس مجلس النواب الدعوة إلى تقييم الشراكة الحالية بين الطرفين في إطار الوضع المتقدم، بهدف استكشاف سبل جديدة للتعاون تأخذ بعين الاعتبار التطور الذي عرفه المغرب والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، والمتغيرات التي تعرفها الساحة الإقليمية والدولية.

وشدد المالكي على الكلفة الباهظة الناتجة عن غياب الاندماج المغاربي، في سياق دولي يتميز بالعولمة ويستدعي تشكيل تكتلات كبرى، وأبرز حرص المملكة المغربية على تعزيز التعاون والاندماج مع البلدان المغاربية، لافتا إلى أن المغرب قدم مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي، وفي إطار الشرعية الدولية، لطي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وعلى الصعيد البرلماني، أعرب رئيس مجلس النواب عن عزمه إعطاء دينامية جديدة للتعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، عبر تعزيز التنسيق والتشاور بين مجموعتي الصداقة البرلمانية المغربية-الكرواتية، ووجه دعوة إلى نظيره رئيس البرلمان الكرواتي من أجل القيام بزيارة عمل إلى بلادنا، ستشكل مناسبة لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

من جهتها، أوضحت نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية كرواتيا أنه رغم كون العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حديثة نسبيا، إلا أن العلاقات بين الشعبين تمتد لعدة قرون، وقالت: "العلاقات الثنائية جيدة جدا على المستوى السياسي، ونحن نسعى إلى الارتقاء بها على المستوى الاقتصادي".

وأكدت Marija Pejčinović Burić أن كرواتيا، بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي، تحرص على توطيد الشراكة بين الاتحاد والمملكة المغربية، مستعرضة التحديات التي تواجه أوروبا والفضاء المتوسطي على الخصوص، والمرتبطة بالهجرة والتطرف والإرهاب وبانعدام الأمن والاستقرار، وأضافت أن زيارتها الحالية ستساهم في الدفع بالعلاقات بين البلدين عبر التوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامة، مشيرة إلى توفر فرص وإمكانات كبيرة للتعاون في المجال السياحي، ومجال التكنولوجيا الحديثة، والطاقات المتجددة والصناعات وغيرها.