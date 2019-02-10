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كُتّاب وآراء
السموني: موقف المغرب من أحداث فنزويلا "حكيم"
ردا على تصريحات مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، لجريدة هسبريس، عندما اعتبر موقف المغرب تأييد الرئيس الفنزويلي بالنيابة خاطئا، وأن قضية الصحراء بيد الأمم المتحدة، أفاد الناشط الحقوقي ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتور خالد الشرقاوي السموني، بأن تأييد وزارة الخارجية المغربية لرئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية كان موقفا صائبا وحكيما، وليس موقفا خاطئا كما اعتبره البعض.
واعتبر الأكاديمي والناشط الحقوقي أن الدبلوماسية المغربية ينبغي أن تكون واقعية كما هو متعارف عليه في العلاقات الدولية، وهو ما أسس له خبراء العلاقات الدولية أمثال المفكر الأمريكي هانس مورغنثاو، صاحب كتاب "القوة في العلاقات الدولية"، والمفكر الفرنسي رايمون آرون، صاحب كتاب "حرب وسلام بين الأمم".
واسترسل السموني بأن من مصلحة المغرب الاصطفاف إلى الجهة التي تدعم موقفه بخصوص القضية الوطنية، لذلك فهو يدعم رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية ورئيس فنزويلا بالنيابة، خوان غوايدو، الذي أخذ على عاتقه عهدا بسحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة، وعبر عن إرادته استئناف علاقات التعاون بين المغرب وفنزويلا، بالنظر إلى القواسم المشتركة والتاريخ الذي يجمع بين البلدين.
وذهب السموني إلى أن "المغرب يسعى إلى توطيد العلاقات أكثر مع حلفائه الإستراتيجيين في ما يخص قضية وحدته الترابية، التي هي قضية المغاربة جميعا وعليها إجماع وطني"، قبل أن يردف: "ومن أراد أن يخرج عن هذا الإجماع فذلك شأنه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
ما كانمشيوش ندعمو معارض داخل دولة معينة باش ياخد الحكم .. بلا انتخابات .. بلا انتقال للسلطة .. ومن خارج المؤسسات .. هادي هي الحرب الأهلية وبناء الدكتاتوريات ..
كتير الشي اذا كان هاد الشي كولو .. غير باش نتحكمو فدولة عندها احتياطي كبير ديال النفط .. ونفتحو السوق ديالها الداخلي للشركات ديالنا .. بطبيعة الحال أنا كنهضر هنا على اوروبا .. أما المغرب راه غير ولد خالت بنت عمت العروسة فهاد الشي
أما على قضية الصحراء .. راه إذا تم بناء نظام ديمقراطي ففزويلا .. راه الموقف ديالو مهما كان لصالح المغرب ما غاديش يكون احسن من ديال الصديقة اسبانيا .. وأن المسألة بيد الأمم المتحدة وتصفية استعمار
أما قضية الواقعية .. اللي كتشدق بيها .. فهي عذر أكبر من ذنب .. اليوم الديبلوماسية محتاجة لمبادئ .. أما الواقعية نسبية .. الموقف ديال روسيا من قضية الصحراء واقعي بالنسبة لروسيا .. و ماشي واقعي بالنسبة للمغرب .. ولكن المبدأ واحد .. عدم التدخل فالشؤون الداخلية للدول ..
نتا واقيلا السي السموني باغي تردنا العهد ما قبل جمعية الأمم .. الله يسمح ليك وخلاص
هل ترى كيف تشدق البعض بدعم الشرعية في اليمن! "" وأي شرعية يتحدتون عنها ""!
إذن أين هي الشرعية في دعم إنقلابي غير شرعي في فنزويلا؟ ودفع هدا البلد للحرب الأهلية كما فعلتم بسوريا وليبيا والعراق.
والله أتعجب من مستوى الناشط الحقوقي!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية؟!!!!!!
اذا كفى من النفاق !! فالشعب الفينزويلي له وحده الحق في تحديد من يحكمه طبعا عبر انتخابات حرة وديمقراطية !!
لان الشرعية الانتخابية مقدسة ويجب ان تحترم مع الأسف هذه الثقافة ليس في عقول المسؤولين في الدول العربية !!