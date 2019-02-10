السموني: موقف المغرب من أحداث فنزويلا "حكيم"

هسبريس من الرباط

ردا على تصريحات مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، لجريدة هسبريس، عندما اعتبر موقف المغرب تأييد الرئيس الفنزويلي بالنيابة خاطئا، وأن قضية الصحراء بيد الأمم المتحدة، أفاد الناشط الحقوقي ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتور خالد الشرقاوي السموني، بأن تأييد وزارة الخارجية المغربية لرئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية كان موقفا صائبا وحكيما، وليس موقفا خاطئا كما اعتبره البعض.

واعتبر الأكاديمي والناشط الحقوقي أن الدبلوماسية المغربية ينبغي أن تكون واقعية كما هو متعارف عليه في العلاقات الدولية، وهو ما أسس له خبراء العلاقات الدولية أمثال المفكر الأمريكي هانس مورغنثاو، صاحب كتاب "القوة في العلاقات الدولية"، والمفكر الفرنسي رايمون آرون، صاحب كتاب "حرب وسلام بين الأمم".

واسترسل السموني بأن من مصلحة المغرب الاصطفاف إلى الجهة التي تدعم موقفه بخصوص القضية الوطنية، لذلك فهو يدعم رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية ورئيس فنزويلا بالنيابة، خوان غوايدو، الذي أخذ على عاتقه عهدا بسحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة، وعبر عن إرادته استئناف علاقات التعاون بين المغرب وفنزويلا، بالنظر إلى القواسم المشتركة والتاريخ الذي يجمع بين البلدين.

وذهب السموني إلى أن "المغرب يسعى إلى توطيد العلاقات أكثر مع حلفائه الإستراتيجيين في ما يخص قضية وحدته الترابية، التي هي قضية المغاربة جميعا وعليها إجماع وطني"، قبل أن يردف: "ومن أراد أن يخرج عن هذا الإجماع فذلك شأنه".