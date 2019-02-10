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كُتّاب وآراء
بنكيران يهدد بجر ناشري وثائق معاشه إلى القضاء
تداول العديد من المغاربة وثائق إدارية تتضمن توقيعات مسؤولين حكوميين، تكشف طبيعة وقيمة المعاش الذي يحصل عليه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، فيما أصر هذا الأخير على أنها وثائق كاذبة، مهددا كل من روجها باللجوء إلى القضاء.
وتظهر الوثائق التي تروج بقوة منذ ساعات خلت أن بنكيران يحصل على معاش استثنائي بظهير شريف بقيمة 7 ملايين سنتيم، تم صرفه بأثر رجعي يعود إلى مارس 2017، يضاف إلى معاش آخر مدني تكميلي.
ولم يفوت بنكيران هذه الفرصة ليطل على المغاربة عبر "الفيسبوك"، إذ كتب تدوينة عبارة عن بيان جاء فيه: "نشرت بعض المواقع والمنابر الصحفية أنني أتقاضى معاشين، الأول استثنائي والثاني مدني تكميلي. وبهذا الخصوص أوضح أن هذا الخبر كاذب، وأن صاحبه كذاب، وأن المعاش الوحيد الذي أتوصل به الآن، كما سبق وأوضحت، هو المعاش الاستثنائي، وأنني لا أتوصل بأي معاش مدني تكميلي آخر.
وتابع بالقول "أرجو من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير المالية أن يوضحا هذا الأمر. وبالنظر لإمعان هؤلاء في الكذب والاختلاق، فإنني أحتفظ لنفسي بالحق في اللجوء إلى القضاء. كما أني سأعود لتوضيح هذه الأمور بشكل مفصل بالصوت والصورة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
..
لقد فضحكم الله كلكم نهايتكم قريبة جدا
المراسيم والقرارات هي من اختصاص باقي الوزراء
أو طالب المزيد
إستحييت مكانه
أما عن الغنيمة اللي جابها الله فإن خمسها 1/5 لله و رسوله و لذي القربة و اليتامى و المساكين و إبن السبيل لمن يخاف الله و اليوم الٱخر و الله بما تعملون محيط.
اجهزت على كل المكتسبات
SI CE MONSIEUR N A PAS DE RESSOURCES
QUE SES ENFANTS LE PRENNE EN CHARGE ET NON TOUS LES PAUVRES MAROCAINS
IL DOIT VENDRE SES BIENS COMME LE FONT TOUS LES PAUVRES MAROCAINS POUR SUBVENIR A SES BESOINS
IL DOIT VOYAGER PAR CAR ET AUTOBUS COMME TOUS LES MAROCAINS
IL DOIT VIVRE AU NIVEAU DE SES MOYENS ET NON PROFITER DES DONS ET SUBVENTIONS
IL EST COMME TOUT LE MONDE ET COMME TOUS LES MAROCAINS
ET EN DEFINITIVE IL DOIT FERMER SA BOUCHE POUR NE PAS DIRE SA GUEULLE
سوف نحسن به الظن انه صادق وليس عنده شيء ، لا مدارس خاصة لا عقارات لا فيلا ... لكن سؤال! واش هاد الرجل لا يعرف شيء إسمه توفير ؟
لا يدفع ايجار البيت ، يعني ساكن فابور .. والسيارة بالمجان سواءا عندما كان برلماني ورئيس حكومة وكانت عنده إمتيازات كثيرة لعله لا يدفع الهاتف ولا الضوء ولا الماء وحتى مقضية البيت ممكن يأتيه كولشي بالمجان ، خضر لحم فواكه سمك ووو ..
يعني كيف لا يستطيع توفير من أجرته شيئا ؟
موظف بسيط أو صاحب أجرة مليون سنتم إذا البيت ليس بالكراء ، مع مرور السنين نجد قد وفروا بعض الملايين بجانبهم (أقول بعض الموظفين )
هذا المخلوق أجرته كبرلماني 3 مليون سنتم ورئيس حكومة خمسة أو ستة مثلا ...
هل خمس مليون يأكلها كلها في الشهر ؟
هذا الرجل عنده أسرار وشي غير مفهوم ..
والرجل ناقص الرجولة والمروءة لا يستحي. .خصوصا عندما قال أنه ساكن عند زوجته وعندما تطرده سوف يذهب إلى غرفة داخل بيت بمدينة فاس لكي ينام فيه ...
حشومة وقلة حياء وقلة مروءة عند هذا المخلوق. .