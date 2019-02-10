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الرئيسية | سياسة | بنكيران يهدد بجر ناشري وثائق معاشه إلى القضاء

بنكيران يهدد بجر ناشري وثائق معاشه إلى القضاء

بنكيران يهدد بجر ناشري وثائق معاشه إلى القضاء
هسبريس من الرباط
الأحد 10 فبراير 2019 - 22:05

تداول العديد من المغاربة وثائق إدارية تتضمن توقيعات مسؤولين حكوميين، تكشف طبيعة وقيمة المعاش الذي يحصل عليه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، فيما أصر هذا الأخير على أنها وثائق كاذبة، مهددا كل من روجها باللجوء إلى القضاء.

وتظهر الوثائق التي تروج بقوة منذ ساعات خلت أن بنكيران يحصل على معاش استثنائي بظهير شريف بقيمة 7 ملايين سنتيم، تم صرفه بأثر رجعي يعود إلى مارس 2017، يضاف إلى معاش آخر مدني تكميلي.

ولم يفوت بنكيران هذه الفرصة ليطل على المغاربة عبر "الفيسبوك"، إذ كتب تدوينة عبارة عن بيان جاء فيه: "نشرت بعض المواقع والمنابر الصحفية أنني أتقاضى معاشين، الأول استثنائي والثاني مدني تكميلي. وبهذا الخصوص أوضح أن هذا الخبر كاذب، وأن صاحبه كذاب، وأن المعاش الوحيد الذي أتوصل به الآن، كما سبق وأوضحت، هو المعاش الاستثنائي، وأنني لا أتوصل بأي معاش مدني تكميلي آخر.

وتابع بالقول "أرجو من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير المالية أن يوضحا هذا الأمر. وبالنظر لإمعان هؤلاء في الكذب والاختلاق، فإنني أحتفظ لنفسي بالحق في اللجوء إلى القضاء. كما أني سأعود لتوضيح هذه الأمور بشكل مفصل بالصوت والصورة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - abdou rabat الأحد 10 فبراير 2019 - 22:11
هاد المهرج أكبر استغلالي عرفه المغرب المعاصر كياكل مع الديب ويبكي مع السارح. الله يقنعنا بالله راه كلشي فايت.
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207
2 - dakir hamid الأحد 10 فبراير 2019 - 22:14
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم لك الله يا وطني
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115
3 - مصطفى المذكوري الأحد 10 فبراير 2019 - 22:15
سي بن كيران سير اخويا ترتاح ليك راك طلعت لينا في راسنا بهاد التهريج ديالك نتا شبعتي لعاقة الله يعونك
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172
4 - ناصر الأحد 10 فبراير 2019 - 22:16
شكون للي باقي اتيقك اسي بنكيران قل للي بغيت حتى واحد ما باقي اتيقك الا الى كان غبي . مع السلامة اسي بنكيران
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118
5 - مدوخ مغبون الأحد 10 فبراير 2019 - 22:17
اللي حشمو ماتو.حسبي الله ونعم الوكيل.اما الكلام فانتهى
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75
6 - مصطفى المذكوري الأحد 10 فبراير 2019 - 22:18
كلشي كيكذب الا انت صادق امين
..
لقد فضحكم الله كلكم نهايتكم قريبة جدا
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95
7 - هشام الأحد 10 فبراير 2019 - 22:19
الذي يحيرني ليس معاشك الذي جازاك المخزن علين نتيجة زيادة استعباذ الشعب و تمرير ما لم يستطع احد تمرؤره بالكذب و الاحتيال و البكاء و التمسكن ولكن كيف لمسير اخد ميزانية ضخمة طول مدة عمله القصيرة ان ينتهي به الفقر هذا يبين سوء تسييره لبيته الصغير فكيف بالاحرى شعب به اكثر من 40M
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81
8 - متابع الأحد 10 فبراير 2019 - 22:20
فرشوه . ماكين علاش يبقى فيك الحال فقط قاموا بتنوير الراي العام وكشفوا المستور الله يجازبهم بخير . سقطت ورقة التوت عن المتاجرين بالدين ومازال العاطي يعطي. الله يمهل ولا يهمل .
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82
9 - غير دايز الأحد 10 فبراير 2019 - 22:21
اكبر صنطيحة عرفها التاريخ البشري الحديث .. اقصح وجه ما شاء الله ... الله يقنعنا بالله .. حتالهيه او نتحاسبو غير بلاتي ....
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70
10 - haj الأحد 10 فبراير 2019 - 22:24
الوثيقة الموقعة من قبل وزير المالية مشبوهة ويمكن الطعن فيها لأن الظهائر الشريفة توقع من طرف الملك ويمكن أن توقع بالعطف من قبل الوزير الأول اما
المراسيم والقرارات هي من اختصاص باقي الوزراء
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-64
11 - متقاعدة الأحد 10 فبراير 2019 - 22:25
لمادا هدا الميز كله بين المغاربة ابن كيران سبعة ملايين باثار رجعي ل 34 شهر وانا تقاعدت وكانت السنة تنقصها 45يوما وفي المعاش خصموا منه شهرين اي لم تحسب
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42
12 - غريب في بلادي الأحد 10 فبراير 2019 - 22:26
والله لا تستحيي انت وبعض الشلة من اتباعك .... يارب فوضنا امرنا اليك تقنا فيهم وخدلونا وكذبوا علينا ولازالوا ينافقوننا ..لا أدري من اي طينة انتم ...والله عجزت عن الكلام
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44
13 - عمر الأحد 10 فبراير 2019 - 22:26
أتساأل كيف كان يعيش قبل قدومه للوزرة ولكن لو كان في زمن عمر بن الخطاب فلن يأخد درهم من بيت المال وﻻ ذهب ليرعي الغنم لكسب قوة يومه.
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33
14 - omar الأحد 10 فبراير 2019 - 22:26
سبعة ملايين سنتيم كمعاش جزاءا له على تكريس الفقر وإثقال كاهل المواطن المغربي بالزيادات.وكذلك الزيادة في سن التقاعد وملأ صندوق التقاعد من جيوب الموظفين ليتمكن هو من تقاعد سمين لأداء مهمة في زمن قصير أخذ منها أكثر مما أعطى
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53
15 - دارلمان الأحد 10 فبراير 2019 - 22:27
ههههه هيبقا يهضر ويكذب ويهلهل حتا هيتسطى,بدل يسكت ويتخلص ويتكمش بحال الوزراء السابقين بغا يكذب ونتيقوه نسى را هدا زمانpiratage .شكرا لفاضحي اللصوص. ملي سولوه فين مشات فلوس 22 عام كبرلماني قاليهم ربيت بيها ولادي
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36
16 - هبة الأحد 10 فبراير 2019 - 22:27
قالتها قبله أمينة ماء العينين، فلم تجر الا نفسها وحزبها إلى الهاوية ومزبلة التاريخ
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35
17 - مول المول الأحد 10 فبراير 2019 - 22:27
الله إجيب لي اتيق فيك...للأسف لقد سقطت عنك ورقة التوت وأحرقت جميع أوراقك ولا أحد سيثق في كلامك بالرغم من اقحامك لله والدين-السماوي- في خرجاتك وألاعيبك التي تسحر أعين ومسامع البلداء الدين ما إن تعزف لهم على المقام الديني حتى يخروا لك طائعين متناسين ما فعلته بالشعب المغربي وكيف تقهقر المغرب إلى الوراء-ولايزال- في ظل ولايتكم لتسيير أمور البلاد...
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28
18 - المنتصر الأحد 10 فبراير 2019 - 22:30
واش أعباد الله الرجل عندو إتحرق ماإيتم
أو طالب المزيد
إستحييت مكانه
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26
19 - ملاحظ الأحد 10 فبراير 2019 - 22:33
بنكيران احسن من أغلبية الموظفين لي كيتخلصوا و جالسين فالقهاوي كينتقدوا فالفايسبوك هم في عطلة داءمة يتقاضون أجور لا تليق بما يقدمون من غمل
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-62
20 - غريب الأحد 10 فبراير 2019 - 22:33
لوكانت لك درة من الرجولة و والوطنية تنازل عن هذا المعاش ... لأنك كنت تطالب انت في البرلمان بالغاءه ... ولكن الحمدلله فضحكم آلله وبانت حقيقتكم ..لا اعمم لأن فيكم بعض الرجال لكنهم قلائل
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30
21 - ملاحظ عابر سبيل الأحد 10 فبراير 2019 - 22:33
وثيقة الظهير الشريف مزورة و لكن الوثيقة الثانية التي وقعها رئيس الحكومة قد تكون حقيقية.
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0
22 - هشام الأحد 10 فبراير 2019 - 22:35
كنت اتمنى ان ينآ بنفسه عن هاته التراهات. ولكن الامر اصبح فقط لالهائنا
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11
23 - Me again الأحد 10 فبراير 2019 - 22:37
السويد توفر مليون سنتيم لكل فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة، اييه عشرة آلاف درهم في اليوم، لتغطية جميع ما يحتاج من مسكن و اكل و ملابس و صحة و تعليم و ترفيه و عساس و طباخ و شيفور و سخار و و كسال و جارديني و مروض و معلم و مدرب و ممرض و بسيكولوج و مدرس و مكون و مساعد و مرافق... بدون حساب البنيات التحتية و الولوجيات التي يستفيذ منها الجميع بما فيهم عربات الأطفال و العجزة. انهم ViP. اما المعوقين خدام الدولة و الفقهاء و الاءمة و الأثرياء في المغرب فيستفيذون مثل السويديون ذوو الاحتياجات الخاصة لانهم لا يعرفون كيف يطبخون طعامهم و لا غسل ملابسهم و لا تنظيف منازلهم و لا كيف يتسوقون و يخافون لهذا يحتاجون الى العساسة و الكاردكور و الطباخة و الشيفور و السخارة و المساعدين. فإذا التقى وزير سودي مع نظيره المغربي فالأول ينظر للثاني كمعوق يحيط به العساسة و السخارة و بعد اللقاء، يمتطي الوزير السويدي دراجته الهوائية نحو منزله لطبخ العشاء...
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9
24 - l'expert retraite bénévole الأحد 10 فبراير 2019 - 22:37
و في تلك الحالتين فإن المجتمع المدني سيلجئ كذلك إلى القضاء إذا لم يدلي رئيس الحكومة السابق بنسخة من الوصل الذي تسلمه إدارة الضرائب عند الإقرار بجيع مداخله السنوية من أجل إخضاعها للضريبة على الدخل لإتهامه بالتملص الضريبي.

أما عن الغنيمة اللي جابها الله فإن خمسها 1/5 لله و رسوله و لذي القربة و اليتامى و المساكين و إبن السبيل لمن يخاف الله و اليوم الٱخر و الله بما تعملون محيط.
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10
25 - رأي الأحد 10 فبراير 2019 - 22:37
هذا السيد يخلق الشوشرة لكي تسلط عليه الأضواء لأنه ألف ذلك حين كان رئيسا للحكومة وبعد أن تم طرده دخل في عطالة دائمة حسب رأيي و أنتم تعلمون ان الفراغ قاتل و ما قد يفعله بصاحبه فدعوه يقول ما يشاء دون إعطاءه أي اهتمام حتى يكل و يمل و يستسلم لقدره من تلقاء نفسه
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7
26 - elhass الأحد 10 فبراير 2019 - 22:38
إذن فما قيل عن التقاعد الاستثناىي لبنكيران حقيقة ؛وان موقف ابن كيران من نشر وثائق تقاعده بالتهديد بالمتابعة يبين ان بنكيران يجهل قانون الحق في المعلومة ، وكان يكفيه أن يضع لسانه في حلقه لانه استفاد من معاش كان يدعو الى محاربته ويعتبره ريعا سياسيا.
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7
27 - Elmoustarih Mhammed الأحد 10 فبراير 2019 - 22:39
لنا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك
اجهزت على كل المكتسبات
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8
28 - azedine الأحد 10 فبراير 2019 - 22:40
Désolé monsieur il a le droit de porter plainte car 70000dh c’est pas assez aussi il peut demander réparation dommage et intérêt meskine(الله ينعل الي ما يحشم)
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6
29 - صابرعبدالصبور الأحد 10 فبراير 2019 - 22:41
والله ان جراتك تجاوزت حد الاخلاق.عرفت اش دير حاجة من زوج اما اخجل من نفسك واسكت كيف دارو اللي سبقوك.او صرح للمغاربة ولمن صوتوا على جماعتك بما لديك بعد عمر من الاستفادة من المال العام وانت برلماني ورئيس حكومة وما بعدها.
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8
30 - عمر الأحد 10 فبراير 2019 - 22:43
بأثر رجعي ......؟؟؟؟؟ في الوقت الدي حرم فيه موظفي الدولة من الاقدمية والتعويض بأثر رجعي وساندته في ذلك النقابات المهنية ......بمرسوم 2011 حرمنا من الأقدية والتعويض بأثر رجعي ....وهو اليوم يستفيد بالاثر الرجعي ......شخصيا سيحاسب أمام الله عن اقدميتي ومستحقاتي ورزق أولادي والاقتطاعات التي تركتها للصندوق المختلس .... من جيبي و جيب المستضعفين مثلي ....لاحول ولا قوة الا بالله
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5
31 - LE MONTAGNARD الأحد 10 فبراير 2019 - 22:45
L ARGENT DES PAUVRES MAROCAINS EST DONNE AUX RICHES A TORD ET TRAVERS

SI CE MONSIEUR N A PAS DE RESSOURCES
QUE SES ENFANTS LE PRENNE EN CHARGE ET NON TOUS LES PAUVRES MAROCAINS

IL DOIT VENDRE SES BIENS COMME LE FONT TOUS LES PAUVRES MAROCAINS POUR SUBVENIR A SES BESOINS

IL DOIT VOYAGER PAR CAR ET AUTOBUS COMME TOUS LES MAROCAINS
IL DOIT VIVRE AU NIVEAU DE SES MOYENS ET NON PROFITER DES DONS ET SUBVENTIONS
IL EST COMME TOUT LE MONDE ET COMME TOUS LES MAROCAINS
ET EN DEFINITIVE IL DOIT FERMER SA BOUCHE POUR NE PAS DIRE SA GUEULLE
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1
32 - hmido الأحد 10 فبراير 2019 - 22:48
انها مهزلة الله وحده مع المواطن الضعيف انه دليل لا احد يفكر فيه و السياسيون وراء مصالحهم علينا بنظام مؤسساتي يسن القوانين وياخد بعين الاعتبار اي مغربي سواء كان وزيرا او فلاحا تصور لو قامت إليزابيت بترخيص معاش ديفيد كاميرون مثلا القانون البريطاني لا يخول لها دالك و هي تتقاضى اجرتها من دافعي الضراءب الاحترام للدول الديموقراطية علينا بآلاف السنين لنصل لمستواهم
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1
33 - مول الكرموص الأحد 10 فبراير 2019 - 22:55
وباركا قهرتينا حتى الدجاج عاق بيك .مافيها باس ضرب مع راسك الملايين ولكن احترمنا واصمت وبزاف عيقتي .
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1
34 - الرياحي الأحد 10 فبراير 2019 - 22:55
الوثائق تظهر أن وزارة المالية هي المكلفة بتدبير ريع بن كيران إذن الصدقة هي من مال الشعب ولماذا الكذب كما أن بن كيران هرب للتدليس كعادتة والتعويم وخلط لأوراق إذ هو حور الموضوع إلى التقاعد المدني وهذا لا يغير إنبطاح بن كيران .بعد ما صال وجال أصبح ينادي فؤاد الهمة ب "السي الهمة" .اللعاقة وما دير سبحان مبدل الأحوال هذا الرجل أصبح يمشي على كرشه
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3
35 - ميمون الأحد 10 فبراير 2019 - 22:56
اخواني القراء ان بنكيران زاد عليه الحال الله اكن في عونه.بدأ المسكين يدخل ويخرج في الكلام واراد ان يلتجئ الى القضاء التمساح ابلع فريسته بدون مدغ وبدأ المغاص او الالم في بطنه اللهم شافيه أمين.
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1
36 - السفير الأحد 10 فبراير 2019 - 22:56
سواء هذا الرجل اوغيره ممن حكموا البلاد او مازالوا يحكمون في المناصب الكبرى والصغرى كم بقي لهم من العيش وهم على مشارف الستينات او اكثر وماذا سيفعلون بهذا المال وهم يعرفون حق المعرفة انه مال الشعب حصلوا عليه بطريقة غير شرعية فكل الامتيازات التي يحصل عليها اعوان الدولة من نواب ووزراء ووووو فهي حرام شرعا مادام الشعب يعيش في الفقر فهناك من لا يجد ما يأكل وهذا الرجل وغيره يحصلون على المال الكثير شهريا فلا حول ولا قوة الا بالله انشري يا هسبرس إنها دولة الحق والقانون
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0
37 - أكاديري من ألمانيا الأحد 10 فبراير 2019 - 22:58
لا أفهم هذا الرجل وأمره غريب جدا ...
سوف نحسن به الظن انه صادق وليس عنده شيء ، لا مدارس خاصة لا عقارات لا فيلا ... لكن سؤال! واش هاد الرجل لا يعرف شيء إسمه توفير ؟
لا يدفع ايجار البيت ، يعني ساكن فابور .. والسيارة بالمجان سواءا عندما كان برلماني ورئيس حكومة وكانت عنده إمتيازات كثيرة لعله لا يدفع الهاتف ولا الضوء ولا الماء وحتى مقضية البيت ممكن يأتيه كولشي بالمجان ، خضر لحم فواكه سمك ووو ..
يعني كيف لا يستطيع توفير من أجرته شيئا ؟
موظف بسيط أو صاحب أجرة مليون سنتم إذا البيت ليس بالكراء ، مع مرور السنين نجد قد وفروا بعض الملايين بجانبهم (أقول بعض الموظفين )
هذا المخلوق أجرته كبرلماني 3 مليون سنتم ورئيس حكومة خمسة أو ستة مثلا ...
هل خمس مليون يأكلها كلها في الشهر ؟
هذا الرجل عنده أسرار وشي غير مفهوم ..
والرجل ناقص الرجولة والمروءة لا يستحي. .خصوصا عندما قال أنه ساكن عند زوجته وعندما تطرده سوف يذهب إلى غرفة داخل بيت بمدينة فاس لكي ينام فيه ...
حشومة وقلة حياء وقلة مروءة عند هذا المخلوق. .
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1
38 - مجازي الإنعاش الوطني الأحد 10 فبراير 2019 - 22:58
لاسف عمال الإنعاش الوطني المجازين العاملون في الإدارة لعدت سنوات بدون سلم إداري وبدون تقاعد وبدون تغطية صحية لم يستفذوا من أي معاش كيف ماكان ويعملون بدون ادنى حق رغم الشهادة الجامعية ورغم الخبرة ورغم الكفاءة ومدة عملهم تتجاوز 7 السنوات فهم يعملون في سلم 0
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1
39 - FARHAT الأحد 10 فبراير 2019 - 23:01
أصبح بنكيران إما مهرج أو بهلواني اللهم ارزقنا الكفاف و العفاف والغنى عن الناس حسن الخاتمه
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0
40 - الزاكوري الأحد 10 فبراير 2019 - 23:07
السؤال المطروح: هل هناك من حل للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي يتخبط فيها المغاربة ؟ أما مواضيع ابن كيران وغيره لا تزيدنا إلا الشؤم والإحساس بالشماتة . فلا داعي لتضييع المزيد من الوقت مع البياض في الساحة السياسية.
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