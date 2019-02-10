بنكيران يهدد بجر ناشري وثائق معاشه إلى القضاء

هسبريس من الرباط

تداول العديد من المغاربة وثائق إدارية تتضمن توقيعات مسؤولين حكوميين، تكشف طبيعة وقيمة المعاش الذي يحصل عليه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، فيما أصر هذا الأخير على أنها وثائق كاذبة، مهددا كل من روجها باللجوء إلى القضاء.

وتظهر الوثائق التي تروج بقوة منذ ساعات خلت أن بنكيران يحصل على معاش استثنائي بظهير شريف بقيمة 7 ملايين سنتيم، تم صرفه بأثر رجعي يعود إلى مارس 2017، يضاف إلى معاش آخر مدني تكميلي.

ولم يفوت بنكيران هذه الفرصة ليطل على المغاربة عبر "الفيسبوك"، إذ كتب تدوينة عبارة عن بيان جاء فيه: "نشرت بعض المواقع والمنابر الصحفية أنني أتقاضى معاشين، الأول استثنائي والثاني مدني تكميلي. وبهذا الخصوص أوضح أن هذا الخبر كاذب، وأن صاحبه كذاب، وأن المعاش الوحيد الذي أتوصل به الآن، كما سبق وأوضحت، هو المعاش الاستثنائي، وأنني لا أتوصل بأي معاش مدني تكميلي آخر.

وتابع بالقول "أرجو من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير المالية أن يوضحا هذا الأمر. وبالنظر لإمعان هؤلاء في الكذب والاختلاق، فإنني أحتفظ لنفسي بالحق في اللجوء إلى القضاء. كما أني سأعود لتوضيح هذه الأمور بشكل مفصل بالصوت والصورة".