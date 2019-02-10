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الرئيسية | سياسة | بنكيران: معاشي 7 ملايين فقط .. وأطالب جطو بالتحقيق في ثروتي

بنكيران: معاشي 7 ملايين فقط .. وأطالب جطو بالتحقيق في ثروتي

بنكيران: معاشي 7 ملايين فقط .. وأطالب جطو بالتحقيق في ثروتي
هسبريس - مصطفى شاكري
الأحد 10 فبراير 2019 - 23:00

في خروج إعلامي جديد، أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، أنه لا يتقاضي معاشين مثلما نقلت إحدى الصحف اليومية، الأول استثنائي والثاني مدني تكميلي"، قائلا: "هذا الخبر كاذب وصاحبه كذاب، لأن المعاش الوحيد الذي أتوصل به الآن، كما سبق وأوضحت، هو المعاش الاستثنائي ولا أتوصل بأي معاش مدني تكميلي آخر".

وأضاف بنكيران، في كلمة بُثّت على صفحة سائقه فريد تيتي في "فيسبوك"، أنه قد كشف عن جميع ثرواته وممتلكاته في شريط الفيديو السابق، معتبرا بأن "ذلك آلم حزب الفساد والمفسدين. المعاش الاستثنائي تشريف لي. أتحداهم أن يحضروا الأدلة على هذا الكلام، لكنني متأكد أنهم لم يجدوا أي شيء، مما يستدعي الاعتذار التي تعد من قيم الشجاعة".

الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، خصص الحيز الزمني برمته للحديث عن المعاش الاستثنائي، مبرزا أن الحكومة صرفت معاشه الاستثنائي وفق ما أُمِرَت به، وزاد: "تفاجأت بالخبر.. لو كانت فيهم ذرة حياة لاعتذروا إلي بسبب الأكاذيب حول المعاش، بعدما قالوا في البداية تسعة ملايين وثلاثة عشر مليونا. كان عليهم بالأحرى أن يعتذروا لأنني أتقاضى سبعة ملايين فقط".

وشدد بنكيران على أن "كل ما يروج بخصوص حصولي على معاش آخر، خارج المهام الحكومية والبرلمانية، مجرد أكاذيب، وأتحداهم أن يحضروا أي دليل يثبت صحة ذلك. إذا وجد معاش آخر أعدكم بمغادرة البلاد والهجرة بشكل نهائي. مغاديش نبْقا ميْبْقَاش عندي الوجه، أما إيلا شْدِيت من الملك ندوز بوجه أحمر".

بنكيران، الذي تحدث خلال مدة زمنية دامت عشر دقائق، طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تصديق ما أسماه بـ "الكذب"، مردفا بأن المطبعة التي كان يتوفر عليها، لم يأخذ منها أي درهم، في حين استفاد من المدرسة في وقت سابق، مشيرا إلى كونه "استفاد أيضا من المعاش البرلماني على غرار الآخرين، لكنه توقف منذ أكتوبر من سنة 2017".

وعرج الأمين العام السابق لحزب "المصباح" على وضعيته المادية، وقال: "لم أستفد من أي درهم من طرف الدولة، منذ ذلك الوقت.. بقيت غير كَنْدِيبَانِي حتى كْملات المدة. أيها المغاربة لا تقوموا بتصديق الكذابين. دبا غادي ندير معاك القانون".

وختم بنكيران "اللايف" بالقول إنه "يطلب من إدريس جطو (رئيس المجلس الأعلى للحسابات) لأنه يحظى بثقة الملك والجميع، أن يحقق في ثروتي المادية، وفي حالة وجد أي شيء أطالبه بفضحي أمام العلن، لكن هؤلاء يريدون النيل من حزب العدالة والتنمية، إذ ينتظرون الأعضاء كل ساعة للنيل من ضعفهم البشري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - Youssef الأحد 10 فبراير 2019 - 22:59
نظريا السيد لم يقل شيئا يعاب عليه،مادام ليس هناك ادلة فكلامه صدق في هذه النارلة. برافو فهادي انا معاك!
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-25
2 - هشام الأحد 10 فبراير 2019 - 23:00
الصراحة هادشي بسال بزاف. او باراكا بنكيران صافي بان على حقيقته. لما لا يتقاعد ويحاول يسير راسو وعائلتو بهاد التقاعد الاستثنائي بلا ما يطيح عاوتاني في ضيق مالي. بان ليا والله اعلم عندو شي بليا.
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15
3 - غيثة الأحد 10 فبراير 2019 - 23:01
سبحان الله كل مرة يطلع بمبلغ مرة 10 مرة 9 مرة 7 و سي بنكيران رس ليك على ثمن فكل شئ انفضح و بانت الحقيقة و إن كانت مازالت مختفية..فغدا لناظره قريب.....☝️ كما يقول المثل المصري ..ياخبر بفلوس بكر بلاش
بكرة نجلس على الحيطة و نسمع الزيطة
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-1
4 - يوسف الأحد 10 فبراير 2019 - 23:01
7 ملايين فقط في دولة حدها الادنى من الجور اقل من 3000 درهم .. انه اللا عدل في ابهى حلله
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8
5 - حسن الأحد 10 فبراير 2019 - 23:02
كيف ما كان الحال فهو تقاعد على حساب جيوب المواطنين دافهي الضرائب اما انت فلم تساهم ولو بسنتيم واحد وحصلت على 7ملايين وواحد عمل 40سنه قمت بالخصم من تقاعده اطلب الله ان يجزيك على نيتك
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2
6 - abdo الأحد 10 فبراير 2019 - 23:03
7 ملايين فقط. اواااااه .......فقط. والله مابقا عندكوم لوجه باش تحشمو. وا الله يجعل ليهود يجيو يحكمونا.
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3
7 - houss الأحد 10 فبراير 2019 - 23:03
و ما زلنا نتساءل عن الثروة. انها في جيب البرلمانيين يا سادة
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8 - Alizaoua الأحد 10 فبراير 2019 - 23:05
" يقول بنكيران معاشي سوى 70.000 درهم في الشهر " اذا لم تستحي ففعل ماشئت
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9 - مغربية الأحد 10 فبراير 2019 - 23:07
ايوا لهلا ازيد اكثر ومزال كتقولها بوجهك أحمر هي قوليا غير تكحزتي ماشي تعفيتي وأنا نفهم حيت الكونيكسيون عندي ثقيلة فهاذ البلاد العزيز؟؟؟؟؟؟؟
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10 - خليلوفيتش الأحد 10 فبراير 2019 - 23:07
كفاك بهرجة لقد كما يقال بالعامية تورقتي الشريف اما انك ستتابع كل من تبادل وثيقتي المعاش قضائيا فهذا ضرب من الخيال كما وقع وقع لفتاة راقي بركان ههههه
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11 - سعد الأحد 10 فبراير 2019 - 23:08
اوا الله يجيب لينا شي معاش غي شي 70 الف درهم راني واقف مخدام ماوالو واش نستاهل يقراء هسبريس
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12 - msimo الأحد 10 فبراير 2019 - 23:08
و شكون عطاه ليه؟ رزق الشعب ذهب و لم يعد
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13 - مغربي 2018 الأحد 10 فبراير 2019 - 23:08
شفتو ... متبقاوش تزربو فالحكم على الناس ... هاهو السيد قال ليكم تايشد 7 دلملاين ماشي تسعود . مسكيييييييييييييين . انتا شد 7 والموظفين قطع ليهم باش تعمر صندوق التقاعد . كاين شي جبهة اكبر من هادي ؟
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14 - slima الأحد 10 فبراير 2019 - 23:09
فقط فقط فقط فقط فقط فقط يعني هذ الشي قليل بزاف !!!
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15 - مدوخ الأحد 10 فبراير 2019 - 23:09
والله ثم والله ثم والله والف مرة والله لن اصدقك يا بن كيييييييييران .
ياريت لو تغادر البلاد دون رجعة فوجهك لا يوحي بالخير ,
ثروتك واملاكك سجلتها باسم الزوجة
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16 - ابن طنجة الأحد 10 فبراير 2019 - 23:10
من حقه الاستفادة من المعاش مادام كان يشتغل رئيسا للحكومة فكل رؤساء حكومات العالم يتقاضون معاشهم بعد انقضاء فترة عملهم مهما كانت المدة التي قضوها في عملهم 4 سنوات او اكثر
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17 - استغراب الأحد 10 فبراير 2019 - 23:10
بنكيران ها العار ايلا مغبر علينا راك خرجتي لينا فصحتنا و رزقنا
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18 - جريئ الأحد 10 فبراير 2019 - 23:10
أتحدى آي مسؤول اوبرلماني أو أي عضو فشي حزب يتكلم بهاد الصراحة و تكون عندو هاد الجرأة كاملة.
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19 - said الأحد 10 فبراير 2019 - 23:10
السلام
برافو عليك السيد بن كيران زمتيهم ايوا ل عندو ش حجة اتينا بها ولا غير الهدرة الخاوية السيد مستعد امشي معكم فين مبغينو حيت واثق من نفسه
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20 - بنكيران لم تعد له مصداقية الأحد 10 فبراير 2019 - 23:11
الخلاصة : لم تعد لك مصداقية أسي بنكيران ؟ التقاعد الاستثنائي لم تساهم فيه بفلس واحد فإذن بأي حق تأخده ؟ تقول بأن الملك منحه لك ....طيب : هل الملك منحه لك من ماله الخاص أم من ميزانية الدولة ؟ الجواب من ميزانية الدولة : أي من أموال المستضعفين والفقراء والمهمشين والأرامل والمطلقات التي تزعم أنك تدافع عنهن ...تأخد 7 ملايين كريع في دولة نصف سكانها يوجد تحت عتبة الفقر محشمتيش ؟.وتقول بأن الملك منحها إياك ...لما في كل مرة تختبئ وراء الملك ؟ الملك لم يمنحك المعاش إلا بعدما أبانت عن رغبتك فيه وأنت بنفسك قلت ذلك وعبرت عنه تحت دريعة الحركة وقفات عندك ...عجيب هذا المنطق ؟ لنفترض جدلا أن الحركة وقفات عندك ...هل وضعك سيكون أكثر سوء من المعطلين ، والفقراء الذين يفترشون الأزقة ، البؤساء في المناطق الجبلية في تونفيت و أزيلال و..و... لما تحاول تبرير ما لا يقبل التبرير أسي بنكيران ؟ لذى نصيحة لك : لا تحاول أن تخاطب الشعب مرة أخرى لأن الشعب طعنته من الوراء بخنجر الغدر ؟ لا تحاول ان تتكلم عن الفساد والريع والمفسدين فلم تعد لك مصداقية حتى للكلام ...لقد انتهت مدة صلاحيتك ...لا نامت اعين المنافقين
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21 - خالد شفيق الأحد 10 فبراير 2019 - 23:11
7 المليون فقط ماماتش غير خرجو عينيه
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22 - حسبي الله الأحد 10 فبراير 2019 - 23:12
على بالسﻻمة هاد سبعة المليون ماشي ثروة ....وهذا السي بن كيكي راه الريع احنيني ... وفاش جاتك انعام آس
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23 - عبد الله الأحد 10 فبراير 2019 - 23:13
مزيان السيد مكدبش 7 مليون صافي صالير= 9مهندسين = 16 تقني في الدولة في الدولة وزيد ههههه كاليك الأزمة في البلاد و البطالة..بغيت حقي !!
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24 - lamia الأحد 10 فبراير 2019 - 23:14
دير خير فراسك او فينا واخرس للابد
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25 - سوسي الأحد 10 فبراير 2019 - 23:14
حاجة واحدة اللي بغيت نقول وهي أننا حصلنا فهاذ البلاد وصافي.قال ليك تقاعدي 7 ملايين فقط.الوالد ديالي كان رجل تعليم عندما نودي عليه في العام الاول للاستقلال لتعليم الاجيال بعد الاستقلال رغم انه سافر لفرنسا للعمل هناك.ولكنه فضل وظيفة التعليم الى غاية اواسط التسعينات عندما تقاعد.وتقاعده الان يقارب ال 50 الف ريال.يعني أقل من 30 مرة من تقاعد بنكيران اللي خدام 4 سنين فقط مقابل 40 عام ديال التعليم.
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26 - البشير عزالدين الأحد 10 فبراير 2019 - 23:14
بنكيران فقد مصداقيته لانه حربائي و يقول الشيئ و نقيضه و مهما قال و صرح فانه لا يفعل سوى فضح نفسه و اقحامها في متاهات لن يقدر عليها عكس رؤساء الحكومات السابقين في كل بلدان العالم اي انهم يتواروون كليا و ينسحبون بعد قضاء مهمتهم لانه من غير المقعول ان يعود رئيس حكومة قام بقرارات معينة غير صائبة ان يخرج بوجه القصديري امام الناس و هذه عقدة و بلاهة الاخونجيين اي يريدوم من ان الناس ان يصدقوا انهم اطهار وانقياء في عالم هو عالم السياسة المبني على الخداع و التلاعب و لعبة المصالح...بنكيران يريد من الناس مثل اتباعهم او مريديهم او قبيلة بني نعم ان يصدقوه و يصدقوه و هذا محال بل حتى في صدر الاسلام نعرف ماذا وقع من حروب و اغتيالات الخ...في القرن 21 م يريد بنكيران ان يفرض على الناس انه نقي طاهر غير كذاب و هذا محال في عالم السياسة اذ الناس تثق بالواقع و ليس بالهضرة و سياسة "هبل تربح".و لهذا في السياسة الناس تبقى عقلانية او باحاديث و مفاهيم مضبوطة و ليس باطلاق الكلام على عواهنه...سذاجة و قبح و سلاطة لسان و تلاعب و طمع و مسكنة و دروشة لا تتفقان مع عالم السياسة. لا ثقة في كلامه عن الملكية البرلمانية..
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27 - rbatiiiiiii الأحد 10 فبراير 2019 - 23:15
بن كيران يستحق أكثر من 70000 درهم مقابل خدماته للتماسيح والعفاريت فقد باع من أجل ذالك: دينه واخرته ووطنه والمغاربة جميعا.
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28 - Nasirhakk الأحد 10 فبراير 2019 - 23:15
غي 7 ,فقط مسكين البوحاطي.علهاد الحساب شنو عانسميو للي تيشد 500 درهم فششهر نملة.
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