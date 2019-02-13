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كُتّاب وآراء
الملك مرفوقا بالأمراء يستقبل فيليبي السادس وعقيلته
حل عاهلا مملكة إسبانيا، الملك "ضون" فيليبي السادس والملكة "ضونا" ليتيثيا، عشية اليوم الأربعاء بالرباط، في زيارة رسمية للمغرب بدعوة من الملك محمد السادس.
ولدى وصولهما إلى مطار الرباط سلا، وجد الملك "ضون" فيليبي السادس والملكة "ضونا" ليتيثيا في استقبالهما الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأميرات للا خديجة وللا مريم وللا أسماء وللا حسناء وللا أم كلثوم.
بعد ذلك، استعرض الملك وضيفاه الكبيران تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. إثر ذلك، قدم للملك "ضون" فيليبي السادس والملكة "ضونا" ليتيثيا التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة.
وبعد استراحة بالقاعة الملكية لمطار الرباط سلا توجه الموكب الملكي نحو ساحة المشور، حيث سيخصص استقبال رسمي لضيفي الملك الكبيرين.
واحتشد سكان مدينتي سلا والرباط على طول المسار، الذي قطعه موكب قائدي البلدين، للتعبير عن فرحتهم بهذه الزيارة، التي تأتي لتعزيز علاقات التعاون العريقة التي تجمع المملكتين والشعبين الصديقين.
وقد ازدانت الشوارع التي عبرها الموكب الملكي بالأعلام الوطنية المغربية والإسبانية.