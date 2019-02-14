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الرئيسية | سياسة | الحكومة المغربية ترفض التعليق على توتر علاقات الرباط والرياض

الحكومة المغربية ترفض التعليق على توتر علاقات الرباط والرياض

الحكومة المغربية ترفض التعليق على توتر علاقات الرباط والرياض
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 14 فبراير 2019 - 15:22

رفضت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، التعليق على التوتر الذي تشهده العلاقات المغربية السعودية خلال الأيام الأخيرة.

وضمن جواب له على أسئلة الصحافة خلال الندوة التي تلت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، قال الناطق باسم الحكومة إن ما يرتبط بموضوع العلاقات المغربية السعودية والإماراتية أو التحالف، قدم بخصوصه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تصريحات، مضيفا: "ليس هناك ما أضيفه".

ويأتي رد المسؤول الحكومي بهذا الشكل رغم أن وزير الخارجية، ناصر بوريطة، لم يقدم سابقا أي موقف رسمي من الأزمة الصامتة بين الرباط والرياض، باستثناء تصريح غامض لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء زاد من ضبابية الأزمة.

وكانت مصادر دبلوماسية أوضحت لهسبريس أن وجود سفيري المغرب بالسعودية والإمارات بالعاصمة الرباط جاء "في إطار عملية تشاور معهما، وليس استدعاء كما روجت لذلك بعض وسائل الإعلام الدولية"، مشيرة إلى أنه بعد ذلك عادا إلى مقريْ عملهما بشكل طبيعي خلال بداية الأسبوع الجاري.

وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشييتد برس" سبق أن أشارت، ضمن قُصاصة لها، إلى أن استدعاء سفير المملكة المغربية في الرياض جاء بعد تقرير تلفزيوني تطرق لقضية الصحراء بث على قناة سعودية، وفق تصريح لمسؤول في الحكومة المغربية.

وأضاف المنبر ذاته أن المغرب لم يعد يشارك في التدخلات العسكرية أو الاجتماعات الوزارية في التحالف الذي تقوده السعودية.

لكن السفير اليمني المعتمد في المغرب، عز الدين الأصحبي، نفى انسحاب أو وقف المغرب مشاركته ضمن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن ضد الحوثيين منذ سنوات؛ وذلك رداً على ما تم تداوله إعلامياً في هذا الموضوع.

وقال الدبلوماسي اليمني، في تصريح لهسبريس، إن "ما يروج مجرد تداولات إعلامية، لكن الثابت عندنا أن المغرب داعم دائماً للشرعية اليمنية، وداعم للوحدة الوطنية في اليمن بشكل واضح"، موردا أنه "في حالة وجود أي تغير في مواقف الدول المشاركة في التحالف يفترض أن تصدر توضيحات عن إدارة التحالف إذا كان هناك تباين في وجهات النظر بين الدول المشاركة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - oujdi الخميس 14 فبراير 2019 - 15:31
توتر العلاقات يعود لانسحاب المغرب من الحلف السعودي ضد اليمنيين المسلمين و كان المغرب ارتكب خطأ كبير عندما دخل الحرب و قتل الأبرياء. و يعود أيضا عن صفقة القرن اللتي غضت عنها الطرف السعودي ضد أمريكا و الصهاينة
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2 - Mounia الخميس 14 فبراير 2019 - 15:32
Le maroc est vaccine contre la peste wahabo-salafiste.

Nous avons nos oulemas et nous n'avons pas besoin des fatawas intercontinentales venues du Khalij.

Les marocains demandent l'independence totale et divorce eternel avec le moyen orient et ces problemes politiques, ideologiques, ethniques et spirituels.

Laissez nous en paix.

Les marocains devraient regarder vers l'europe, l'afrique et le reste du monde sans mediation avec ce que le moyen orientaux pensent de nos actes et nos decisions.

Nous sommes libres.

We are born free and we will die free from your interference and meddling.
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