العثماني ينوّه برفع مجلس السلم يده عن الصحراء

هسبريس من الرباط

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الخميس، إن قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة انتهت لأول مرة بعدم إشارة مجلس السلم والأمن الإفريقي في تقريره إلى قضية الصحراء المغربية، و"هو ما يؤكد قرار قمة نواكشوط القاضي بأن حل قضية الصحراء المغربية من اختصاص الأمم المتحدة".

رئيس الحكومة، في كلمته خلال اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أورد أن "الاتحاد الإفريقي لا يمكن أن يكون إلا مساندا للمسلسل الأممي"، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ"معركة قانونية وسياسية حسمت لصالح ما كان يدافع عنه دائما المغرب من كون حل النزاع المفتعل الذي طال أمده لا يمكن أن يتم إلا في إطار الأمم المتحدة، وبالتحديد على مستوى مجلس الأمن وبقراراته، وبإشراف الأمين العام".

وجدد العثماني رفض المغرب تدخل الاتحاد الإفريقي في نزاع الصحراء، مشيرا إلى أن "هذا التدخل غير ممكن وغير معقول لا سياسيا ولا عمليا، لأن بعض الأطراف في الاتحاد الإفريقي طرف في النزاع، فكيف يمكن أن يكونوا طرفا وحكما في الآن نفسه".

وأضاف رئيس الحكومة أن الدورة الثانية والثلاثين التي انعقدت خلال الأيام الماضية "تمت بخير، علما أن مثل هذه المسألة لم تحسم في اجتماع واحد، وإنما في كل قمة نرصد ما تم في القمة السابقة إلى أن وصلنا إلى هذه النتيجة".

من جهة ثانية، قال العثماني إن تقرير الملك محمد السادس، رائد الهجرة، للاتحاد الإفريقي حول الهجرة حظي بأكبر قدر من الترحيب والنقاش من قبل أعضاء الاتحاد الإفريقي.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه بمناسبة تشريفه بتمثيل الملك في الدورة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الإفريقي المنعقدة مؤخرا في أديس أبابا، وتقديمه ملخص التقرير الملكي حول الهجرة الإفريقية، "عبر جميع الأعضاء الذين تدخلوا في المناقشة عن إشادتهم بالخطوة المغربية، خصوصا ما يتعلق بإنشاء المرصد الإفريقي للهجرة في المغرب، وقد وقعت اتفاقية مقر المرصد بين المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي، وسيخرج هذا المرصد إلى الوجود في القريب".

ووصف رئيس الحكومة ذلك بأنه "تشريف للمغرب وتكليف له، واعتراف بالجهود التي يقوم بها جلالة الملك في اعتماد مقاربة إفريقية جديدة للهجرة تعطي أهمية للبعد التنموي لحل مشكل الهجرة مقارنة مع البعد الأمني، وتعطي لإفريقيا مكانة معتبرة لاتخاذ قراراتها بنفسها وليكون صوتها مسموعا في العالم".