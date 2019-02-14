المالكي يسلط الضوء على حصيلة المبادرة التشريعية

هسبريس من الرباط

قال رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، إن المجلس صادق خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2018-2019 على 44 مشروع قانون من أصل 150 مشروعا تمت المصادقة عليه خلال النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة.

وأوضح المالكي، في كلمة خلال جلسة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2018-2019، أمس الأربعاء، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن مشاريع القوانين المصادق عليها تغطي مجالات تعزيز حقوق الإنسان والحريات وترسيخ دولة القانون وتكريس مبدأ فصل السلط، خاصة من خلال قانون نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة، بالإضافة إلى سن قواعد تنظيم رئاسة النيابة العامة وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى القضاء الدستوري.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن أبرز مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس تهم القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي يتوخى تعزيز روح المواطنة والوطنية لدى الشباب وزرع روح الانضباط وأداء الواجب.

وسلط المالكي الضوء على حصيلة المبادرة التشريعية للنواب، متمثلة في مقترحات القوانين، وفي التعديلات التي تقدموا بها على مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس، مسجلاً تواضع نسبة ما تم التجاوب معه من مقترحات من جانب الحكومة، إذ لم تتجاوز 7.75 في المائة، أي تسعة مقترحات من مجموع 116 مقترحًا تقدم بها أعضاء المجلس منذ بداية الولاية.

ولفت المالكي إلى أن التشريعات التي صادق عليها المجلس امتدت في باب الحقوق إلى تعزيز الضمانات المتعلقة بكفالة الحفاظ على الأملاك العقارية وزجر الاعتداء عليها.

وعلى مستوى الرقابة على العمل الحكومي من خلال الأسئلة، عقد المجلس خلال النصف الأول من هذه الولاية التشريعية 13 جلسة شهرية، تناولت 26 موضوعا كان محور نقاش من مستوى عال.

وأفاد المالكي بأن عدد الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى الحكومة خلال الدورة الحالية بلغ 3621، منها 1265 سؤالاً شفوياً و2356 سؤالًا كتابياً، ليصل بذلك عدد هذه الأسئلة برسم النصف الأولى من الولاية إلى 19.472 سؤالاً، منها 9038 سؤالاً شفوياً و10.434 سؤالاً كتابياً.

كما توصل المجلس بـ 5771 جواباً على أسئلة كتابية، أي بنسبة أكثر من 50 في المائة، فيما تمكن المجلس من برمجة 1492 سؤالًا شفويا أجابت عنه الحكومة على امتداد 50 جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفوية تم تدبيرها وفق المساطر المعتمدة.