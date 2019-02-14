العاهل الإسباني وعقيلته ينهيان زيارة رسمية للمغرب

هسبريس - و.م .ع

غادر عاهلا مملكة إسبانيا، الملك "ضون" فيليبي السادس والملكة "ضونيا" ليتيثيا، المغرب مساء اليوم الخميس، في ختام زيارة رسمية استمرت يومين، بدعوة من الملك محمد السادس.

وكان في وداع الملك "ضون" فيليبي السادس والملكة "ضونيا" ليتيثيا، بمطار الرباط سلا، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وبعد أن استعرضا تشكيلة من وحدة الشرف التابعة للقاعدة الأولى للقوات الجوية الملكية أدت لهما التحية، تقدم للسلام على عاهلي المملكة الإسبانية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، وكاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم.

كما تقدم للسلام على عاهلي المملكة الإسبانية والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد امهيدية، ورئيس مجلس الجهة عبد الصمد سكال، وعامل عمالة سلا، ورئيس المجلس الجماعي لسلا، وسفيرة المغرب بمدريد وسفير إسبانيا بالرباط، وكذا العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وتميزت هذه الزيارة، بالمباحثات التي أجراها الملك محمد السادس مع ضيفه الكبير الملك "ضون" فيليبي السادس، وترؤس قائدي البلدين لحفل التوقيع على 11 اتفاقية للتعاون الثنائي في العديد من المجالات، فضلا عن انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي- الإسباني.

كما استقبل الملك "ضون" فيليبي السادس والملكة "ضونيا" ليتيثيا، عاهلا إسبانيا، عددا من الكتاب المغاربة والمتخصصين بالدراسات الاسبانية.