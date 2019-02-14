24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:11
|13:47
|16:46
|19:14
|20:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حناجر نشطاء تصدح بالبيضاء لإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف"
- سراح معتقلي الريف
- انتقادات لاذعة تلاحق استفادة بنكيران من المعاش
- الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف عاهلي إسبانيا
- باحثون يلامسون سبل إرساء نموذج تنموي جديد
حرّاس وهميون و"مُخبرون" يفاقمون فوضى مواقف السيارات بالبيضاء (5.00)
- انتقادات لاذعة تلاحق استفادة بنكيران من المعاش - (56)
- ماسياس يتحدّى المحتجين بالإصرار على "حفل عيد الحبّ" في المغرب - (45)
- حقيقة حُكم الاغتصاب الزوجي بطنجة .. إدانة المتهم بالإيذاء العمد - (42)
- بوريطة: العلاقات مع السعودية والإمارات قوية .. و"التوتر" غير صحيح - (35)
- اختراقات البوليساريو تسائل العثماني .. والمملكة "تراقب" جنوب إفريقيا - (34)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العاهل الإسباني وعقيلته ينهيان زيارة رسمية للمغرب
غادر عاهلا مملكة إسبانيا، الملك "ضون" فيليبي السادس والملكة "ضونيا" ليتيثيا، المغرب مساء اليوم الخميس، في ختام زيارة رسمية استمرت يومين، بدعوة من الملك محمد السادس.
وكان في وداع الملك "ضون" فيليبي السادس والملكة "ضونيا" ليتيثيا، بمطار الرباط سلا، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وبعد أن استعرضا تشكيلة من وحدة الشرف التابعة للقاعدة الأولى للقوات الجوية الملكية أدت لهما التحية، تقدم للسلام على عاهلي المملكة الإسبانية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، وكاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم.
كما تقدم للسلام على عاهلي المملكة الإسبانية والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد امهيدية، ورئيس مجلس الجهة عبد الصمد سكال، وعامل عمالة سلا، ورئيس المجلس الجماعي لسلا، وسفيرة المغرب بمدريد وسفير إسبانيا بالرباط، وكذا العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
وتميزت هذه الزيارة، بالمباحثات التي أجراها الملك محمد السادس مع ضيفه الكبير الملك "ضون" فيليبي السادس، وترؤس قائدي البلدين لحفل التوقيع على 11 اتفاقية للتعاون الثنائي في العديد من المجالات، فضلا عن انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي- الإسباني.
كما استقبل الملك "ضون" فيليبي السادس والملكة "ضونيا" ليتيثيا، عاهلا إسبانيا، عددا من الكتاب المغاربة والمتخصصين بالدراسات الاسبانية.