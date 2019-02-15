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كُتّاب وآراء
حزب الأحرار يدعو منتخبيه إلى التصريح بالممتلكات
دعا حزب التجمع الوطني للأحرار منتخبيه على المستوى الجهوي والمحلي وأعضاء الغرف المهنية إلى التصريح الإجباري بممتلكاتهم، في إطار القانون رقم 06-54، قبل نهاية شهر فبراير 2019.
ودعت قيادة الحزب منسقيها الجهويين والإقليميين قصد إخبار المعنيين بهذا بالموضوع، ويتعلق الأمر بكل من رئيس مجلس الجهة، ورئيس مجلس العمالة، ورئيس مجلس الجماعة، ورئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية، ورئيس مجموعة الجماعات المحلية، ورئيس غرفة مهنية، والمنتخب العضو بمكتب المجلس أو بمكتب الغرفة.
ويتوجب على منتخبي الحزب الملزمين بالتصريح بالممتلكات أن يضعوا تصريحاً تكميلياً كلما طرأ أي تغيير على الممتلكات والمداخيل، وذلك في ظرف ثلاثة أشهر الموالية لوقوع التغيير، ويُودَع التصريح بكتابة الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات ويسلم عنه فوراً وصل بالتسلم.
وتشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة، والعقارات، والأموال منقولة الأصول التجارية، والودائع في حسابات بنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، وغيرها.
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تعليقات الزوّار (7)
اش غديرو كاع. ما عرفتونيش انا ولد من. ! راه انا هو ولدو.
ايه ولدو لكبير.
وأما التصريح بالممتلكات فهذا مجرد تحويل الرأي العام بل السؤال الحقيقي هو كيف تمت حيازة هذه الممتلكات وما غير ذلك سوى كلام فارغ يراد به مغالطة الناس التي لا تعرف تاريخ وحقيقة حزب طبقة الأعيان بامتياز
الانتخابات 2021 هاهو يحب الكشف
عن ممتلكات وتبيعاتها.لا ولن يكشفوا
عن ممتلكاتهم وإن كشفوا فبالحيل
والدسائس المعهودة منهم