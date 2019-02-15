حزب الأحرار يدعو منتخبيه إلى التصريح بالممتلكات

هسبريس من الرباط

دعا حزب التجمع الوطني للأحرار منتخبيه على المستوى الجهوي والمحلي وأعضاء الغرف المهنية إلى التصريح الإجباري بممتلكاتهم، في إطار القانون رقم 06-54، قبل نهاية شهر فبراير 2019.

ودعت قيادة الحزب منسقيها الجهويين والإقليميين قصد إخبار المعنيين بهذا بالموضوع، ويتعلق الأمر بكل من رئيس مجلس الجهة، ورئيس مجلس العمالة، ورئيس مجلس الجماعة، ورئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية، ورئيس مجموعة الجماعات المحلية، ورئيس غرفة مهنية، والمنتخب العضو بمكتب المجلس أو بمكتب الغرفة.

ويتوجب على منتخبي الحزب الملزمين بالتصريح بالممتلكات أن يضعوا تصريحاً تكميلياً كلما طرأ أي تغيير على الممتلكات والمداخيل، وذلك في ظرف ثلاثة أشهر الموالية لوقوع التغيير، ويُودَع التصريح بكتابة الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات ويسلم عنه فوراً وصل بالتسلم.

وتشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة، والعقارات، والأموال منقولة الأصول التجارية، والودائع في حسابات بنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، وغيرها.