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الرئيسية | سياسة | حزب الأحرار يدعو منتخبيه إلى التصريح بالممتلكات

حزب الأحرار يدعو منتخبيه إلى التصريح بالممتلكات

حزب الأحرار يدعو منتخبيه إلى التصريح بالممتلكات
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 فبراير 2019 - 18:55

دعا حزب التجمع الوطني للأحرار منتخبيه على المستوى الجهوي والمحلي وأعضاء الغرف المهنية إلى التصريح الإجباري بممتلكاتهم، في إطار القانون رقم 06-54، قبل نهاية شهر فبراير 2019.

ودعت قيادة الحزب منسقيها الجهويين والإقليميين قصد إخبار المعنيين بهذا بالموضوع، ويتعلق الأمر بكل من رئيس مجلس الجهة، ورئيس مجلس العمالة، ورئيس مجلس الجماعة، ورئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية، ورئيس مجموعة الجماعات المحلية، ورئيس غرفة مهنية، والمنتخب العضو بمكتب المجلس أو بمكتب الغرفة.

ويتوجب على منتخبي الحزب الملزمين بالتصريح بالممتلكات أن يضعوا تصريحاً تكميلياً كلما طرأ أي تغيير على الممتلكات والمداخيل، وذلك في ظرف ثلاثة أشهر الموالية لوقوع التغيير، ويُودَع التصريح بكتابة الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات ويسلم عنه فوراً وصل بالتسلم.

وتشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة، والعقارات، والأموال منقولة الأصول التجارية، والودائع في حسابات بنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، وغيرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الممتلكات الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:23
و هانا صرحت بالممتلكات. ديالي. اللي جبتها من عرق الشعب و ثقبت الشكارة وًكليت لميزانية وًخويت الصندوق كاع
اش غديرو كاع. ما عرفتونيش انا ولد من. ! راه انا هو ولدو.
ايه ولدو لكبير.
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1
2 - محمد الزموري الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:40
نعم هذا من من فضل الله على العبد أن يتوب ويرد الأمانة إلى أهلها ويتسامح في الدنيا قبل أن يغرغر ويسلم الروح إلى بارئها ويترك الأموال التي كدسها من وراءه يستفيد منها آخر ربما لاتجمعه معه قرابة حتى إنها فرصة أن يصرح الشخص بما لديه وخاصة إن لم تكن ملكه ورد الأمانة إلى أهلها قبل فوات الأوان ويصبح الندم غير مجد ولا نافع بدون اللجوء إلى تلك الأمور التقليدية ك تسجيل بعض الممتلكات على الزوجة والبعض الآخر على شخص ما يجب أن يخاف العبد يوم لقاء الله العليم بكل شيء ويوم لا ينفع لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نحن نرحل من هذه الدنيا بأياد فارغة وكفن بدون جيوب. اللهم إني قد بلغت أللهم ارزقنا حسن الخاتمة ولا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا وارزقنا وأغننا بحلالك عن حرامك.
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3
3 - aziz الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:41
ضحك على الدقون نحن مقاطعون الانتخابات كاع ماتمشيو بعيد سيرو غير عنذ اخنوش وغايبان لكم العربون
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7
4 - تايكة غرماد الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:42
عندما خلق الاحرار بتعليمات من السلطة العليا سنة 1976 ومن تكليف احمد عصمان تكون من البورجوازية السلطوية والمستفيدون من الريع واصحاب المشاريع والشركات ومديري المؤسسات العمومية وخصوصا الأعيان ورثة الاستعمار !!وعاش منذ ذلك الحين داخل السلطة ولا يمكن ان يعيش خارجها لافتقاده للقاعدة الشعبية وقت الانتخابات لهذا كانت السلطة تمكنه من المقاعد المحلية والوطنية !!
وأما التصريح بالممتلكات فهذا مجرد تحويل الرأي العام بل السؤال الحقيقي هو كيف تمت حيازة هذه الممتلكات وما غير ذلك سوى كلام فارغ يراد به مغالطة الناس التي لا تعرف تاريخ وحقيقة حزب طبقة الأعيان بامتياز
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10
5 - المقاطع المحبوب الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:43
حيدبلاك الحزب الذي يطمع أن يتصدر
الانتخابات 2021 هاهو يحب الكشف
عن ممتلكات وتبيعاتها.لا ولن يكشفوا
عن ممتلكاتهم وإن كشفوا فبالحيل
والدسائس المعهودة منهم
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6
6 - أمازيغي لا منتمي الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:47
البداية من رئيس الحزب والنهاية منو هوا تيضحكوا هادو على الشعب تصريح بالممتلكات ههههههه
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1
7 - IKEN الجمعة 15 فبراير 2019 - 20:07
كل مرحلة يبدعون في استدراج الشعب انصح الشباب بدراسة تاريخ الاحزاب قبل الانتحار خلاصة قصيرة اليساريين دخلوا الحكومة باسم الاشتراكية و اليمينيين دخلوها باسم الليبرالية والاسلاميين دخلوها باسم الدين ومحاربة الفساد والاحرار صنعوا اغاراس اغراس والتصريح بالممتلكات كل هدا و داك من اجل تفقيرنا و استعبادنا واستحمارنا ليتمكنوا من توزيع الغلة بكل اريحية ثم توريث المناصب لابنائهم مطالبنا توفير الشغل و ضمان للاستشفاء وتعليم عالمي اما المناصب فانها زائلة زوالنا . حكومة و برلمان يرهقان كاهلنا بالضرائب من اجل الاستجمام فقط فحتى لو الغيناهما الحياة ستستمر ...
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