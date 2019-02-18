حقوقي يسائل البوليساريو بشأن اختفاء الخليل أحمد

محمد آيت حساين

على إثر التطورات المتسارعة التي تعرفها قضية الخليل أحمد، المستشار السابق المكلف بحقوق الإنسان لدى جبهة البوليساريو الانفصالية، والمختفي بشكل غامض في الجزائر منذ سنة 2009، قال برديجي عبد الرحيم، رئيس "المركز الإسباني الصحراوي حوار"، إن هذه القضية تحيل الرأي العام الدولي على مجموعة من ردود أفعال البوليساريو المتهمة باختطافه.

ولفت الحقوقي ذاته الانتباه إلى أن البوليساريو رغم أنها أنكرت اختطاف المعني بالأمر، فإنها لم تكتب بيانا عن اختفائه إن كانت بريئة منه وغير متواطئة مع من اختطفوه، ولم تقدمه للمحاكمة إن كان مذنبا.

وأضاف برديجي أن ما يثير الاستغراب في هذه القضية هو "تفادي من يسمون أنفسهم حقوقيين أو بوليساريو الداخل الخوض في الموضوع والتضامن مع الضحية عكس أي حالة تحدث بالمغرب وأي توقيف ولو ضد معتقلي الشأن العام، حيث يطالبون بمحاكمة عادلة ومراقبين دوليين والتشكيك في الأحكام".

وتساءل برديجي عن "سبب عدم خروج الحقوقيين أنفسهم ببيان واحد يطالب بكشف مصير الخليل أحمد أو تمتيعه بمحاكمة عادلة وبمراقبين دوليين، ولزموا الصمت، رغم أنهم أوجعوا رؤوسنا بأنهم يدافعون عن حقوق وكرامة الصحراويين". كما تساءل أيضا "أين كانوا خلال أحداث لعيايشة 2010 و2008 وأحداث سلام 2011؟"، و"لماذا دفنوا رؤوسهم في حادثة مصطفى سلمى، وأغمضوا عيونهم عن حالة قضية اغتصاب خديجتو الزبير من طرف إبراهيم غالي، والتي بسببها وبسبب قضيتين أخريين لانتهاك حقوق الإنسان منع رئيس البوليساريو من ولوج الأراضي الإسبانية؟".

كما تساءل رئيس "المركز الإسباني الصحراوي حوار"، في تصريح لهسبريس، عن سبب التزام ما يسمون أنفسهم حقوقيين أو بوليساريو الداخل الصمت في العديد من القضايا التي تقع في مخيمات تندوف، والتي يتورط فيها مسؤولو هذه المخيمات، مشيرا إلى أن الدفاع الذي يتقنه حقوقيو البوليساريو مرتبط بمهاجمة المغرب فقط.

وأكد الحقوقي ذاته أن قضية الخليل أحمد، الذي اختطف يوم السابع من يناير 2009، "يحيلنا على صمت أغلب الحقوقيين بالمغرب والإعلام إلى غاية تفجير قضيته مؤخرا، تزامنا مع تحرك بعض أفراد عائلته وقبيلته بالمخيمات، في الوقت التي تضامنوا وحركوا حملات تضامنية مع من كان أقل شهرة ومنصبا منه".