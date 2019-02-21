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الرئيسية | سياسة | بيروفي مؤيد للبوليساريو يدعو "الجبهة" إلى قبول مقترح الحكم الذاتي

بيروفي مؤيد للبوليساريو يدعو "الجبهة" إلى قبول مقترح الحكم الذاتي

بيروفي مؤيد للبوليساريو يدعو "الجبهة" إلى قبول مقترح الحكم الذاتي
هسبريس من الرباط
الخميس 21 فبراير 2019 - 02:00

صفعة جديدة مُنيت بها الجبهة الانفصالية من داعميها على المستوى الدولي؛ ففي سابقة هي الأولى من نوعها أعلن رئيس المجلس البيروفي للصداقة مع البوليساريو تأييده لمقترح الحكم الذاتي المغربي وتراجعه عن دعم الأطروحة الانفصالية.

وبعد إصداره لعشرات المواقف المؤيدة للبوليساريو، دعا ريكاردو سانتشيث سيرا، الرئيس المؤسس للمجلس البيروفي للصداقة مع "الشعب الصحراوي"، إلى اغتنام الفرصة التاريخية التي تتيحها العملية السياسية للأمم المتحدة وقبول مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لطي صفحة النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية.

وقال ريكاردو، في مقال نشر على الموقع الإخباري والتحليلي "بيروإنفورما": "نحن الكثيرين من بين المؤيدين الدوليين لجبهة البوليساريو نعتقد أن الأخيرة يجب أن تغتنم الفرصة التاريخية التي تتيحها لها العملية السياسية للأمم المتحدة وتقبل الحكم الذاتي، بضمانات دولية، الذي اقترحه المغرب".

وأضاف أن "الذين يؤمنون بذلك كثر وسط البوليساريو، والعديد منهم جهروا بانشقاقهم علانية"، مشيرا إلى أن التزامه لأزيد من عشر سنوات إلى جانب البوليساريو كمؤسس ورئيس للمجلس البيروفي للصداقة مع البوليساريو يمنحه "السلطة الأخلاقية، والحق وواجب الصدق مع أصدقائه من البوليساريو".

ويرى المحلل السياسي البيروفي أن "الوقت قد حان لبدء منعطف كبير في هذا الكفاح لنكون في مستوى الظروف التاريخية، ولتكون الجرأة والشجاعة في اتخاذ القرارات الحاسمة من أجل المستقبل ورفاهية الساكنة الصحراوية".

وأبرز المتحدث أنه منذ أن خلصت الأمم المتحدة في 2004 إلى عدم قابلية تطبيق الاستفتاء لأسباب تقنية وسياسية، ما فتئت تدعو إلى "حل سياسي وتفاوضي للنزاع"، مذكرا بأن مجلس الأمن اعتمد قرارا يدعو إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، وأن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب "جادة وذات مصداقية وواقعية، وتمثل بالنسبة للولايات المتحدة مقاربة قوية لتلبية انتظارات ساكنة الصحراء".

وأكد ريكاردو سانتشيث سيرا، وهو واحد من أشد المدافعين عن البوليساريو وسبق له أن زار مخميات تندوف في مناسبات عدة، أن الواقع الدولي الحالي يجعل مطلب الاستقلال عن المغرب الذي ترفعه الجبهة مجرد "وهم".

وأكمل: "اليوم، من الضروري الاعتراف بأن المغرب قد غير موقفه من النزاع بالانتقال من الاندماج الكامل إلى الحكم الذاتي السياسي الموسع بضمانات دولية"، مضيفا، أن جبهة البوليساريو ظلت، مقابل ذلك، "حبيسة موقفها الذي يبحث عن الاستقلال والذي تعتبره العديد من الدول الكبرى خيارا عفا عنه الزمن وقفزة في الفراغ، مما يعني الرهان على دولة فاشلة وبؤرة ضد السلم والأمن".

وأكد ريكاردو سانتشيث سيرا أن "المغرب، بنيويا وتاريخيا، يعتبر دولة ناضجة وحديثة ويتوفر على إمكانات هائلة للتنمية. وفي هذه الظروف، فإن مبادرته للحكم الذاتي فعالة"، موردا أن الانفصاليين يوجدون في حالة الجمود والأفق المسدود.

وتابع قائلاً: "لكنني لا أريد أن يحولني صمتي أو تصفيقي للانتصارات الزائفة إلى متواطئ في استمرار المأساة الإنسانية في مخيمات تندوف"، مشيرا إلى أنه "منذ حوالي 44 سنة يعيش جزء من الساكنة الصحراوية في هذه الصحاري القاحلة بالاعتماد على المساعدات الدولية دون أفق للمستقبل.. عائلاتهم مشتتة ويعيشون في ظروف لا إنسانية"، متسائلا: "ألن يكونوا في وضع أفضل من خلال العودة إلى بلدهم ولم الشمل مع عائلاتهم؟".

وخلص سانشيث سيرا، الذي لطالما دافع عن الطرح الانفصالي في جلسات اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن عشرات الآلاف من الأشخاص سيكونون مستعدين للعودة إلى وطنهم وستفتح لهم المملكة أبوابها بكل سخاء.

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي جدد اتفاق الصيد والاتفاقيات التجارية والفلاحية مع المغرب بإدراج منطقة الصحراء. وقامت الولايات المتحدة، للسنة الخامسة على التوالي، بتوسيع علاقاتها التجارية وبرامج التعاون مع المغرب لتشمل جهة الصحراء، وقرر الاتحاد الإفريقي الامتناع عن الحديث عن قضية الصحراء أمام مجلس الأمن"، واصفا هذه النتائج بـ"الحاسمة" لصالح المغرب.

وأشار سانشيث سيرا إلى أن "موقف جبهة البوليساريو يزداد عزلته باستمرار ولا مستقبل له"، قبل أن يخلص إلى أن "حل قضية الصحراء سيكون مفيدا للمنطقة على مستوى الأمن والتنمية الاقتصادية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Aadil الخميس 21 فبراير 2019 - 02:05
مادام إخوتنا في تندوف تحت سيطرة العسكر الجزائريين فلن يحل هذا المشكل
اتمنى ان يتمكن إخوتنا المحتجزون في تندوف قيادة وشعبا من التحرر من الجزائر ومن العودة إلى بلدهم المغرب
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2 - مغربي حر الخميس 21 فبراير 2019 - 02:26
نتمنى ان يراجع المسؤولون في البوليزاريو مواقفهم العدوانية ضد وطنهم وشعبهم وياتحقوا بوطنهم فالوطن غفور رحيم..ونتمنى من الجزاءر ان تترك الصحراويين وشانهم ليعودوا الى حضن الوطن بين اهلهم وذويهم وتطلق سراح السجناء وتطلب من الشعب المغربي العفو والسماح لما اقترفوه من جراءم انسانية في حق ابناءهم..انطلاقا من طرد مءات الالاف من المغاربة يوم عيد الاضحى المبارك سنة 1975 والتعذيب في حق الجنود المغاربة وهم بالمءات في سجونها لمدة ربع قرن ...
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3 - أيمن الخميس 21 فبراير 2019 - 02:30
هاد النزاع أخرق وطال أمدو هاد مخلفات الحرب الباردة من القرن الماضي يجب أن تنتهي ومبادرة الحكم الذاتي لتقدم بها المغرب جدية وذات مصداقية ومعضم دول العالم تؤيدها مثل إقليم كتااونيا وإقليم الباسك فإسبانيا وكفى من الحرووب ليموتو فيها المسلمين باطل
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4 - mounir الخميس 21 فبراير 2019 - 02:33
جميع الدول العالم تعرف بان البوليزاريو دولة وهمية , وحتى الحكم الذاتي الغير موسع لا تستحقونه لانكم خونة الوطن
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5 - شفيق بن المختار الخميس 21 فبراير 2019 - 02:35
اعتقد انها ضربة موجعة لنظام الكبرانات قبل ان تكون ضربة للبوليساريو...لان نظام الكبرانات هو المستفيد الاول و الاخير من هذا المشكل
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6 - خالد الخميس 21 فبراير 2019 - 02:36
المغرب منفتح على جميع الدول و لا يتغنى بالماضي و لكن لا يقبل فقط من يسلح و يدرب مليشيات البوليزاريو مثل فنزويلا و الجزائر و من قبل كوبا و ليبيا اما الدول الأخرى فالمغرب يتعامل معها رغم اعترافها بكيان وهمي لأنها لم تقدم أي شيء للعصابة مجرد تم خداعها بالاديلوجيات
أظن البيرو مع أمريكا ضد مادورو
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7 - الخير في الوحدة الخميس 21 فبراير 2019 - 02:36
* العالم العربي أجمع ، قَـسَّـمـه الإستعمار الغربي إلى مناطق ،
أكثرها لا تتوفر على مُـقَـوِّمات دولة ، بالرغم من الثروات الطبيعية .

* ها أنت تراهم مذعورين ، يهرولون إلى أمريكا أحياناً ، أو إلى إيران ،
أو إسرائيل أو تركيا أو روسيا ، ....، و ذلك طلباً لحمايتهم .
لكنهم يفترسونهم إفتراساً .

* و على هذا يبحث البوليساريو . خلق دولة يتمتع بخيراتها بيادق ، و الذين
يَـدَّعُـون أنهم حُـمـاة لهم

* الخير في الوحدة ، لا في التفرقة .
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8 - مواطن مغربي صحراوي الخميس 21 فبراير 2019 - 02:37
عصابة البوليساريو تعيش على وهم الإنفصال الذي خططه النظام العسكري في الجزائر للنيل من المغرب و ظلت تعيش على أمنية واهية غير قابلة للتحقيق لأن الصحراء مغربية أرضا و شعبا و تاريخا متواصلا بالحجج و البراهين و لأننا كقبائل الصحراء متمسكون بمغربيتنا إلى أبد الآبدين اما المحتجزون في تندوف بالجزائر فمكرهون بالحديد و النار تحت احتجاز عساكر الجزائر و مليشياتها الإرهابية و أغلب من توفرت له الفرصة يهرب عائدا إلى وطنه المغرب
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9 - مغرب كبير واحد . الخميس 21 فبراير 2019 - 02:41
أعتقد ان الوقت حان لايجاد حل لهذا الصراع المفتعل لما يخدم مصالح دول المغرب العربي التي يجب ان تتكاثف وتتحد في عملية الاندماج الاقتصادي ومحاربة التطرف وفتح الحدود كفى من تضييع الفرص كفى من العناد الاحمق ، شيءا من العقلانية .
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10 - وجدة الخميس 21 فبراير 2019 - 02:42
اودي غي خليهم حتي لحكم داتي ومغديش يلقوه الي ما اقبل علي خبزة يرضي علي نصها
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