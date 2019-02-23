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الرئيسية | سياسة | العثماني يمثل الملك في "القمة العربية الأوروبية"

العثماني يمثل الملك في "القمة العربية الأوروبية"

العثماني يمثل الملك في "القمة العربية الأوروبية"
هسبريس - و.م.ع
السبت 23 فبراير 2019 - 12:24

بتكليف من الملك محمد السادس، يتوجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، حيث سيترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال القمة العربية الأوروبية الأولى، والتي ستلتئم يومي 24 و25 فبراير الجاري.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه من المنتظر أن يشارك في أشغال هذه القمة، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات العربية، عدد من زعماء دول الاتحاد الأوروبي.

كما أشار البلاغ إلى أن القمة العربية، التي عقدت في البحر الميت في مارس 2017، كانت وافقت على مقترح عقد أول قمة عربية – أوروبية.

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