تطوير العلاقات يجمع ساجد بمسؤول كولومبي

هسبريس من الرباط

استقبل محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، Anatolio Hernandez Losano، رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الكولومبي والوفد المرافق له، الاثنين بمقر الوزارة.

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن "هذه الزيارة تأتي في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين"، مضيفا أن الوزير أشاد في بداية اللقاء بـ"مستوى علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمعبين البلدين".

وأبرز ساجد "حرصه على مواصلة دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين المغرب وكولومبيا في مجالات متعددة كالسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والنقل الجوي"، منوّها في الوقت ذاته بـ"علاقة المغرب وكولومبيا السياسية، وعلى مساندة البرلمان الكولومبي للقضايا المغربية"، كما طلب من الوفد "دعم ترشيح المملكة المغربية لاحتضان مؤتمر المنظمة العالمية للسياحة 2021".

من جانبه، يضيف البلاغ، "أكد Anatolio Hernandez Losano على أهمية هذه الزيارة لبلد صديق، والذي نحتفل بالذكرى الـ40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، منوها بمتانتها ومتوخيا الدفع بها إلى آفاق أرحب باعتبار الموقع الإستراتيجي لكل من كولومبيا والمملكة المغربية، حيث أكد على ضرورة التفكير في فتح خط جوي بين البلدين؛ وذلك لما يمكنه من دعم تنقل وتوافد الكولومبيين نحو المغرب وإنعاش السياحة في كلا البلدين".