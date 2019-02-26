24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3207:5713:4516:5319:2520:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. قضية حامي الدين تثير أول مواجهة بين "العدالة والتنمية" وبوعياش (5.00)

  2. الأكاديمي عمر إحرشان يوضح بشأن "سرقة علمية" (5.00)

  3. الحموشي يكافئ شرطيا رفض رشوة مهرب مخدرات (5.00)

  4. تأجيل ملف صاحب فيديو المركز الصحي بمراكش (5.00)

  5. استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | برلماني يغضب اعمارة لسؤال "تعثر مشاريع تزنيت"

برلماني يغضب اعمارة لسؤال "تعثر مشاريع تزنيت"

برلماني يغضب اعمارة لسؤال "تعثر مشاريع تزنيت"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 11:04

انتقل الصراع بين حزب العدالة والتنمية وحليفه في الحكومة حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الجهات والأقاليم؛ إذ شهد حفل تدشين مشروع بمدينة تيزنيت، أمس الاثنين، مشادات كلامية حادة بين عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ورئيس المجلس الإقليمي للمدينة ذاتها، عبد الله غازي، القيادي بحزب "الحمامة".

وأظهر مقطع فيديو تناقلته مصادر إعلامية محلية، الوزير عبد القادر اعمارة، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وهو يصرخ في وجه البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الله غازي، بعدما استفسره عن تعثر مشروع بالمنطقة يفترض أن يتم تمويله من طرف وزارة التجهيز.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الوزير اعمارة "لم يتقبل أن يطرح عليه أسئلة تتعلق بتأخر صرف مجموعة من التزامات الوزارة التي يشرف عليها تجاه بعض المشاريع بإقليم تيزنيت، وخصوصا اتفاقية بين وزارة التجهيز والمجلس الإقليمي لإنجاز 300 كلم من الطرق بالمنطقة".

وصرخ المسؤول الحكومي في وجه رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت متهما إياه بـ"ممارسة السياسة في المشاريع التنموية"، وهو الأمر الذي أثار استغراب والي ورئيس الجهة وعدد من المسؤولين المحليين الذين كانوا حاضرين ضمن حفل التدشين.

وبدا القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت مصدوماً من رد فعل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وقالت المصادر المحلية ذاتها إن "رفض المسؤول الحكومي لأسئلة المنتخبين الذين يدافعون عن مشاريع الساكنة محليا وإقليميا أثار موجة استنكار واسعة"، معتبرة رد فعل الوزير بمثابة تعاليه على استفسارات تهم مواطني الإقليم.

وانتقد معلقون "غياب اللباقة عن مسؤول حكومي في حديثه مع ممثلي الساكنة ومنتخب يمثل المواطنين وينوب عنهم في الدفاع عن مصالحهم أمام الحكومة".

وكان وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء حل بإقليم تيزنيت، الاثنين، رفقة والي جهة سوس ماسة ورئيس الجهة وعدد من مسؤولي الجهة، واطلع على انطلاق الأشغال بالطريق السريع تيزنيت-كلميم على طول حوالي 115 كلم، وأعطى انطلاقة الأشغال لتهييئ ممر للدراجين

في الاتجاهين على مقطع طرقي من الطريق الوطنية رقم 1 بين جماعة "اولاد جرار" وتيزنيت، في إطار البرنامج الوطني للسلامة الطرقية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ياسمين الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 11:20
عجيب وغريب أمر هؤلاء الباجدة، سنوات وهوما يطلقون لسانهم على كفاءات التجمع واليوم اغضبتهم حقيقة وواقع صرح به السيد النائب و رئيس المجلس الاقليمي لتيزنيت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - بشرى الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 11:22
السيد البرلماني لم يقم الا بواجبه اتجاه الوزير للدفاع عن اقليمه بحكم انه رئيس المجلس الاقليمي لكن الوزير اعتبر الامر سياسيا وهذا غير صحيح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.