بنعتيق يوقع مذكرة تفاهم لتدبير سياسة الهجرة بمالي

هسبريس من الرباط

قام عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بزيارة عمل إلى الجمهورية المالية، تلبية لدعوة نضيره المالي يايا سانغري، وزير الإدماج الإفريقي والماليين بالخارج.

خلال هذه الزيارة التي تمت بحضور سفير المغرب ببماكو، حسن الناصري، وقع الوزيران، وفق ما جاء في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، على مذكرة للتفاهم في مجال تدبير سياسة الهجرة، تماشيا مع الالتزام القوي والإرادة المشتركة للبلدين للمضي قدما من أجل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون، لاﺳﻴﻤﺎ في ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﺮة وﺣﻮﻛﻤﺘﻬﺎ. وتعد هذه الخطوة لبنة جديدة وحافزا قويا لتعزيز التضامن بين دول الجنوب.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار للتعاون والشراكة بين البلدين حول تبادل الخبرات والمعرفة بشأن القضايا المتعلقة بالهجرة، ومواكبة الجاليتين المغربية والماليّة المقيمتين في الخارج، بهدف تحقيق مستوى عال من الإدماج التعليمي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، ومساهمتهما الفعالة في تنمية البلدين، والتنسيق بشأن قضايا الهجرة على الصعيدين الوطني والقاري والدولي.

وخلال كلمته بهذه المناسبة، أشاد عبد الكريم بنعتيق بالعلاقات التاريخية بين مالي والمغرب التي تتسم بالمتانة والاحترام بين قائدي البلدين، مشيدا بالزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما الملك محمد السادس إلى جمهورية مالي سنتي 2013 و2014، واللتين توجتا بالتوقيع على 17 اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات الإستراتيجية، تماشيا مع الرؤية الملكية الهادفة إلى تقوية التعاون جنوب/جنوب.

وفي هذا الإطار أكد الوزير أن التعاطي مع ظاهرة الهجرة لن يتم بشكل فعال دون تعبئة إفريقية إفريقية نابعة من خارطة الطريق التي قدمها الملك خلال القمة 29 للاتحاد الإفريقي، والتي تضمنت ثلاثة اختيارات أساسية؛ اعتبار الهجرة رافعة للتنمية، وداعمة للتعاون جنوب/جنوب، وجعلها أداة أساسية لخلق تضامن إفريقي/إفريقي.

من جهة أخرى أشاد الوزير المالي يايا سانغاري بالدور المحوري الذي يعلبه الملك كرائد للهجرة في القارة الإفريقية، من خلال تبنيه مقاربة إنسانية تحترم العهود والمواثيق الدولية في مجال الهجرة.

كما نوه المسؤول الحكومي المالي بالنجاح الذي عرفته المملكة المغربية من خلال احتضانها الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، وكذا التوقيع على الميثاق الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة بمراكش شهر دجنبر 2018.