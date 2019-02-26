الأمير مولاي رشيد يستقبل مبعوث الرئيس الموريتاني

هسبريس - و.م.ع

بأمر من الملك محمد السادس، استقبل الأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء بمقر إقامته بالرباط، سيدي محمد ولد محمد، مبعوث رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز.

وسلم المبعوث الموريتاني للأمير رشيد رسالة من الرئيس الموريتاني إلى الملك محمد السادس.

وحضر هذا الاستقبال السفير الموريتاني بالرباط محمد الأمين ولد آبي.