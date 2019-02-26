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الرئيسية | سياسة | الأمير مولاي رشيد يستقبل مبعوث الرئيس الموريتاني

الأمير مولاي رشيد يستقبل مبعوث الرئيس الموريتاني

الأمير مولاي رشيد يستقبل مبعوث الرئيس الموريتاني
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 16:10

بأمر من الملك محمد السادس، استقبل الأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء بمقر إقامته بالرباط، سيدي محمد ولد محمد، مبعوث رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز.

وسلم المبعوث الموريتاني للأمير رشيد رسالة من الرئيس الموريتاني إلى الملك محمد السادس.

وحضر هذا الاستقبال السفير الموريتاني بالرباط محمد الأمين ولد آبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - salam الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 16:34
اللهم الف بين شعوب المنطقة
كلنا اخوة
نريد التقدم الى الامام
ولما لا الاتحاد.
القوة فى الاتحاد
والتخلف فى التفرقة
ولكم الاختيار.
كلنا اخوة
و الله الموفق.
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11
2 - م المصطفى الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 16:34
نسأل الله ان يكون مضمون هذه الرسالة طالع خير على البلدين الجارين الشقيقين، يعيد الدفء للعلاقات بين المغرب وموريتانيا.
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11
3 - إسلام الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 17:00
اللهم اجمع شتات القارة الإفريقية، ووفقها لما هو خير. على شعوبها أن تتحد وتتأخى فيما بينها.
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8
4 - كمال الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 17:06
مرحبا واهلا باشقائنا زيارة مباركة ان شاء الله فانتظار السيد رئيس مورتانيا
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7
5 - محسن الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 17:22
الحودود مفتوحة ومراقبة ولله الحمد بين الطرفين والتجارة والناس تتنقل بخير وعلى خير بين البلدين الشقيقين وأكبر جالية موريتانية بالخارج فالمغرب ومن أجل حماية السواحل الأطلسية المغربية الموريتانية والتصدي للأرهاب العابر لحودود يجب أن يكون حلف عسكري وشراكة إستراتيجية في كل المجالات بين المغرب وموريتانيا
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0
6 - موريتاني الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 17:28
انا موريتاني تاجر مستقر المغرب سافرت في أوروبا ولم أجد أحب وأقرب إلى قلبي من المغرب شعب يمتاز بالكرم والطيبة والتواضع ونوكران الذات وحسن الضيافة
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