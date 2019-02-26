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الرئيسية | سياسة | الوزير الأول المالي يستقبل عبد الكريم بنعتيق

الوزير الأول المالي يستقبل عبد الكريم بنعتيق

الوزير الأول المالي يستقبل عبد الكريم بنعتيق
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 19:09

استقبل بوباي سوميلو مايغا، الوزير الأول المالي، مساء اليوم، عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بحضور سفير المملكة المغربية بباماكو، والوفد المرافق للوزير، بالإضافة إلى الوزير المالي المكلف بالماليين بالخارج والاندماج الإفريقي.

وأكد الوزير الأول المالي، خلال هذا اللقاء، على متانة العلاقات الثنائية ذات الطابع التاريخي والإنساني التي تجمع البلدين، مشيدا بالزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما الملك محمد السادس لجمهورية مالي سنتي 2013 و 2014، حيث توجت بالتوقيع على 17 اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات حيوية، تماشيا مع الرؤية الملكية الهادفة إلى تقوية التعاون جنوب جنوب.

وعبّر الوزير الأول لجمهورية مالي عن سعادته للزيارة التي قام بها للمغرب شهر مارس 2018، والتي تكللت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية الرامية إلى توثيق وتقوية علاقات التعاون بين البلدين في إطار رؤية إستراتيجية ذات بُعد إفريقي.

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