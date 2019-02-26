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الرئيسية | سياسة | موريتانيا تطلب دعم الملك محمد السادس لرئاسة منظمة "الألكسو"

موريتانيا تطلب دعم الملك محمد السادس لرئاسة منظمة "الألكسو"

موريتانيا تطلب دعم الملك محمد السادس لرئاسة منظمة "الألكسو"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 20:00

تضمّنت الرسالة التي وجهها محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الموريتانية، إلى الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، طلبا لدعم بلاده لشغل منصب في إحدى المنظمات الإقليمية التابعة لجامعة الدول العربية.

وكان الأمير مولاي رشيد استقبل، بأمر من الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بمقر إقامته بالرباط، سيدي محمد ولد محمد، مبعوث الرئيس الموريتاني، وسلمه رسالة من ولد عبد العزيز إلى العاهل المغربي.

وكشفت وسائل إعلام موريتانية أن الرسالة التي سلمها المبعوث الموريتاني إلى الملك محمد السادس تضمنت طلب موريتانيا دعم المغرب لمرشحها لمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وهي منظمة تابعة لجامعة الدول العربية.

ويأتي طلب دعم المغرب بعد أن سلم وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية رسائل خطية إلى رؤساء كل من تونس والجزائر واليمن حول الموضوع نفسه.

ورشحت موريتانيا لمنصب المدير العام "للألكسو" بلعيون محمد ولد أعمر، المستشار بالرئاسة الموريتانية والرئيس السابق لجامعة العلوم الإسلامية.

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تعمل في نطاق جامعة الدول العربية، وتعنى أساسا بالنهوض بالثقافة العربية وتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على مستويين الإقليمي والقومي والتنسيق بين الدول العربية الأعضاء.

وفتح المغرب وموريتانيا صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ بعد الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخرا وزير خارجية نواكشوط إلى الرباط، حيث أكدت الحكومة الموريتانية أن العلاقات الموريتانية المغربية "علاقات أخوية وحميمة، ويُنتظر دائما أن تتطور إلى الأفضل".

وتلعب موريتانيا دوراً مهمًا في نزاع الصحراء المغربية، باعتبارها دولة ذات عضوية مراقب في الملف الذي تشرف عليه الأمم المتحدة؛ غير أنها باتت تلتزم في السنوات الأخيرة بـ"حياد إيجابي"، ويرى مراقبون في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مؤشرا إيجابيا من أجل تحريك الملف في البركة الراكدة منذ سنوات طويلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - عبد العزيز الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 20:11
موريتانيا تعادي وحدة المغرب الترابية , وتريد دعم المغرب ..??
الجيران كلهم لا يستحقون ذرة تعاطف .. " كلها يعيط على راسو "
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2 - الناقذ الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 20:17
باز والله حتى باز على جورتكم الزينة سياسة ديالكم بعدا ديما كتميل لمصالحة وتحزار الكيان الوهمي وطاي كطلب دعم دير علاش وطلب دعم ديكساعة.
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3 - المغرب جار موثوق به الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 20:18
موريتانيا تاريخيا و جغرافيا وثقافيا أقرب إلى المغرب من اي دولة أخرى والتاريخ يشهد على ذلك. من واجب موريتانيا أن تكون إلى جانب المغرب ومن واجب المغرب ان يكون بجانب موريتانيا. من هذا المنطلق أرى أن المغرب عليه دعم ترشيح موريتانيا لرئاسة المنظمة وأعتقد أن حكمة محمد السادس نصره الله تنخو هذا المنحى. مهما تعكرت الأجواء بيننا في الماضي فإن اواصر التاريخ والجغرافيا والاقتصاد والثقافة والعلاقات الأسرية أقوى.
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4 - زكرياء المغربي الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 20:19
والمغرب يطالب موريتانيا بأن تدعم مغربية والصحراء وعدم الاعتراف بجبهة البوليساريو الإرهابية
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5 - ولد حميدو الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 20:26
و المغرب يطالب بطرد البوليزاريو
يعتبرون أنفسهم أذكياء و نحن أغبياء
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6 - ملاحظ الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 20:29
موريتانيا لها كوادر في الثقافة العربية لا يستهان بهم و تاريخها مشترك مع امجاد تاريخ و حضارة المغرب وجب تشجيعها. هذا سيزيد في تعميق العلاقة بين الاشقاء و جعلهم بثقافتهم الموروثة للرجوع الى الوحدة و محاربة الانفصال. الثقافة مبدأ تعاون و وحدة لا تتلاءم مع الانفصال و الدماغ المتحجر.
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7 - saad الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 20:30
من لحكمة انا المغرب خاصو اوقف معا موريتانيا هد لفرصة مخاصوش افلتها بحكم انا موريتانيا لها صوة قوي في نزاع الصحراء واصلا مبقاش بزاف على الاجتماع مع المبعوث الأممي دبا هد سنة خذا للاعتراف من برلمان الأوروبي وحتى من ترامب في المساعدة والجزائر في هد لوقت رآها في حالة فوضى مكنضنش انا لحكومة جزائرية انها غتركز على الملف هنا خاص المغرب ميضيعش هد لفرصة بأي طريقة.
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8 - sliman الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 20:32
في نظري المتواضع يجب تأييد موريتانيا لعدة عوامل،سياسية وأخلاقية والجوار.
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