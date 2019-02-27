إعادة انتخاب الرئيس النيجيري تشرح صدر الملك

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية محمدو بخاري، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وأعرب الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني وأخلص المتمنيات بموصول التوفيق لبوهاري في مهامه، للمضي قدما بالشعب النيجيري نحو مراقي التقدم والازدهار.

ومما جاء في البرقية "إن انتخابكم لولاية رئاسية جديدة، ليعكس مدى الثقة التي تحظون بها لدى الشعب النيجيري الشقيق، لما تتحلون به من خصال إنسانية عالية، وحكمة وحنكة سياسية، وما أبنتم عنه من حرص وتفان في خدمة مصالحه العليا، والسهر على تحقيق تطلعاته إلى المزيد من النماء والرخاء، في ظل الأمن والاستقرار".

وأضاف الملك "أغتنم هذه المناسبة، لأعرب لفخامتكم عن عميق ارتياحي لما يربطنا شخصيا وشعبينا من أواصر الأخوة الإفريقية المتينة، والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي الوطيد على مواصلة العمل سويا معكم لزيادة تعزيز علاقات التعاون المثمر القائمة بين بلدينا، وإعطائها دفعة قوية في شتى المجالات، حتى نجعل منها نموذجا يحتذى في قارتنا الإفريقية".