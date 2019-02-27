24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:31
|07:56
|13:45
|16:54
|19:26
|20:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أوريد: "الإيديولوجيا" تهدم التعليم وتهميش الأمازيغية قنبلة موقوتة
- الأمن ينفي تعرض إيطالية للاغتصاب في الرباط
- الرباط تسند إنعاشَ المقاولات وتوطين الاستثمارات إلى مناطق صناعية
- الصراعات بين الأحزاب تذبل حيوية "مدينة الزهور"
- هل يحتاج المغرب إلى مراجعة دستورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي؟
الرباط تسند إنعاشَ المقاولات وتوطين الاستثمارات إلى مناطق صناعية (5.00)
الشبكات السوسية تصدّر نفوذها الانتخابي إلى كبريات مدن المملكة (5.00)
كيف شرح العلامة بنحمزة حديث "أمرت أن أقاتل الناس..."؟ (5.00)
أنور الجندي يستظل بـ"سيف ذي يزن" ويتذكر عنترية "ابن شداد" (5.00)
- بوتفليقة: الجزائر تدعم البوليساريو وليست طرفاً في نزاع الصحراء - (95)
- منيب تؤيد تقوية العربية والأمازيغية وترصد صعوبة التدريس بالفرنسية - (85)
- قصة زواج أستاذة بتلميذها - (83)
- هل يحتاج المغرب إلى مراجعة دستورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي؟ - (52)
- الشبكات السوسية تصدّر نفوذها الانتخابي إلى كبريات مدن المملكة - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إعادة انتخاب الرئيس النيجيري تشرح صدر الملك
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية محمدو بخاري، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.
وأعرب الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني وأخلص المتمنيات بموصول التوفيق لبوهاري في مهامه، للمضي قدما بالشعب النيجيري نحو مراقي التقدم والازدهار.
ومما جاء في البرقية "إن انتخابكم لولاية رئاسية جديدة، ليعكس مدى الثقة التي تحظون بها لدى الشعب النيجيري الشقيق، لما تتحلون به من خصال إنسانية عالية، وحكمة وحنكة سياسية، وما أبنتم عنه من حرص وتفان في خدمة مصالحه العليا، والسهر على تحقيق تطلعاته إلى المزيد من النماء والرخاء، في ظل الأمن والاستقرار".
وأضاف الملك "أغتنم هذه المناسبة، لأعرب لفخامتكم عن عميق ارتياحي لما يربطنا شخصيا وشعبينا من أواصر الأخوة الإفريقية المتينة، والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي الوطيد على مواصلة العمل سويا معكم لزيادة تعزيز علاقات التعاون المثمر القائمة بين بلدينا، وإعطائها دفعة قوية في شتى المجالات، حتى نجعل منها نموذجا يحتذى في قارتنا الإفريقية".