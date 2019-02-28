رئيسة "الهاكا" تستقبل السفير الأوكراني بالمغرب

هسبريس من الرباط

استقبلت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ياروسلاف كوفال، سفير أوكرانيا بالمملكة المغربية.

وقدمت أخرباش للسفير الأوكراني أهم التطورات التي عرفتها المنظومة الإعلامية المغربية، خصوصا منذ دخول القانون القاضي بتحرير الاتصال السمعي البصري حيز التنفيذ سنة 2002، موضحة الدور الخاص الذي لعبته الهيئة العليا في إنجاح هذا المسلسل.

كما أبرزت المتحدثة الجهود المبذولة من لدن هيئة التقنين المغربية، "خاصة فيما يتعلق بتعزيز مبادئ التعددية والتنوع الثقافي والمساواة بين الجنسين واحترام الكرامة الإنسانية؛ وهو ما يشكل مساهمة مهمة وضرورية في مسلسل تكريس دولة الحق والقانون والمبادئ الديمقراطية الذي يعرفه المغرب.

من جهته، قدّم السفير الأوكراني بعض مميزات المشهد الإعلامي الأوكراني، بصفة عامة، والسمعي البصري، بصفة خاصة، ولا سيما في مجال الإنتاج الوطني والتنوع اللغوي والتكامل بين القطاعين العمومي والخاص.

كما تبادل الطرفان الآراء حول آفاق تعاون مستقبلي بين الهيئة العليا ونظيرتها الأوكرانية، أخذا بعين الاعتبار القواسم المشتركة بين المؤسستين، "خصوصا على مستوى التركيبة ومجالات التدخل والاختصاصات المخولة لهما من لدن المشرع".