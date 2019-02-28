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كُتّاب وآراء
الملك: أواصر تاريخية تجمع بين المغرب والسنغال
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ماكي سال، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية السنغال.
وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لماكي سال بكامل التوفيق في هذه الولاية الجديدة.
ومما جاء في برقية الملك "بإعادة انتخابكم، منذ الدور الأول، عبر الشعب السنغالي الشقيق عن تقديره الكبير لما تتحلون به من خصال رفيعة، وما تبذلونه من جهود حثيثة لتحقيق ما يصبو إليه من نهضة اجتماعية واقتصادية. وبذلك حرص على تأكيد دعمه لاختياراتكم السياسية، وتثمينه لما راكمه بلدكم من منجزات هامة، في ظل قيادتكم الرشيدة".
وأضاف الملك "إن المغرب والسنغال لا يرتبطان بشراكة استثنائية فحسب، بل تجمعهما، أيضا وعلى الخصوص، أواصر تاريخية قوامها الأخوة والصداقة والتضامن الفاعل. واعتبارا لما أوليه من أهمية لتوطيد هذه العلاقات المتميزة، أؤكد لفخامتكم حرصي القوي والراسخ على مواصلة العمل، سويا معكم، للسير قدما في تعزيز الشراكة المغربية السنغالية والمضي بها إلى أعلى المستويات، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لقارتنا".