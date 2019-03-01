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الرئيسية | سياسة | الملك محمد السادس يستقبل 9 سفراء أجانب جدد

الملك محمد السادس يستقبل 9 سفراء أجانب جدد

الملك محمد السادس يستقبل 9 سفراء أجانب جدد
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 مارس 2019 - 16:15

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.

ويتعلق الأمر بكل من:

- نيكولاج هاريس، سفير مملكة الدنمارك

- كلاوس كوغيلير سفير جمهورية النمسا

- نيكلاس كيبون، سفير مملكة السويد

- خالد فتح الرحمان عمر محمد، سفير جمهورية السودان

- مارا دوروفور، سفيرة جمهورية بنما

- سافي لوي سيزاي، سفيرة جمهورية غامبيا

- أحمد أيدين دوغان سفير جمهورية تركيا

- أوكتاي سوديف أوغلو غوربانوف، سفير جمهورية أذربيجان

- عبد الله بن سعد بن محمد الغريري، سفير المملكة العربية السعودية.

إثر ذلك، استقبل الملك، أيضا بوريانا إيفانوفا سيميونوفا وماريا فيرناندا كاناس، على التوالي، سفيرتي جمهورية بلغاريا وجمهورية الأرجنتين، اللتين جاءتا لتوديع الملك محمد السادس في أعقاب انتهاء مهامهما بالمغرب.

وبهذه المناسبة، وشح الملك، بوريانا إيفانوفا سيميونوفا بالحمالة الكبرى للوسام العلوي، كما وشح ماريا فيرناندا كاناس بالوسام العلوي من درجة قائد.

حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - زكرياء المغربي الجمعة 01 مارس 2019 - 16:58
أين السفير الأمريكي بالرباط مند وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لم يتم تعين سفير للولايات المتحدة الأمريكية لدى الرباط
حفظ الله ملكنا المفدى محمد السادس حفظه الله ورعاه
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