الملك محمد السادس يستقبل 9 سفراء أجانب جدد

هسبريس من الرباط

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.

ويتعلق الأمر بكل من:

- نيكولاج هاريس، سفير مملكة الدنمارك

- كلاوس كوغيلير سفير جمهورية النمسا

- نيكلاس كيبون، سفير مملكة السويد

- خالد فتح الرحمان عمر محمد، سفير جمهورية السودان

- مارا دوروفور، سفيرة جمهورية بنما

- سافي لوي سيزاي، سفيرة جمهورية غامبيا

- أحمد أيدين دوغان سفير جمهورية تركيا

- أوكتاي سوديف أوغلو غوربانوف، سفير جمهورية أذربيجان

- عبد الله بن سعد بن محمد الغريري، سفير المملكة العربية السعودية.

إثر ذلك، استقبل الملك، أيضا بوريانا إيفانوفا سيميونوفا وماريا فيرناندا كاناس، على التوالي، سفيرتي جمهورية بلغاريا وجمهورية الأرجنتين، اللتين جاءتا لتوديع الملك محمد السادس في أعقاب انتهاء مهامهما بالمغرب.

وبهذه المناسبة، وشح الملك، بوريانا إيفانوفا سيميونوفا بالحمالة الكبرى للوسام العلوي، كما وشح ماريا فيرناندا كاناس بالوسام العلوي من درجة قائد.

حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.