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الرئيسية | سياسة | مجلس الأمن يُبرمج 4 جلسات للصحراء .. و"الحسم" ينتظر النزاع

مجلس الأمن يُبرمج 4 جلسات للصحراء .. و"الحسم" ينتظر النزاع

مجلس الأمن يُبرمج 4 جلسات للصحراء .. و"الحسم" ينتظر النزاع
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 03 مارس 2019 - 16:00

أعلن مجلس الأمن الدولي عن برمجة أربع جلسات لمناقشة تطورات ومستجدات قضية الصحراء خلال شهر أبريل المقبل، وذلك مباشرة بعد انتهاء المائدة المستديرة الثانية بين أطراف النزاع المرتقبة بعد أيام في مدينة جنيف السويسرية.

وستتولى فرنسا وألمانيا رئاسة مزدوجة لمجلس الأمن خلال شهري مارس وأبريل. وخصصت الدولتان، طبقا لجدول الأعمال الذي تم الإعلان عنه، حيزاً مهماً من الوقت لمناقشة مستجدات الصحراء نظرا لأدوارهما الحاسمة في هذا الملف؛ فرنسا باعتبارها الحليف الاستراتيجي للمغرب في هذا النزاع، وألمانيا التي تحاول تقديم مساعدات غير مسبوقة إلى رئيسها السابق، هورست كولر، الوسيط الأممي الحالي، من أجل أن يخرج الملف من جموده.

وفي بداية الشهر المقبل، الذي سيشهد في الثلاثين منه انتهاء مهمة بعثة "المينورسو" المحددة في ستة أشهر، سيقدم المسؤول الأممي، كولر، إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن لاطلاعهم على نتائج المائدة المستديرة بمشاركة جميع أطراف النزاع، ويُنتظر أن يُعلن تصوره للمفاوضات المرتقبة بعد جسه لنبض المشاركين في لقاء جنيف. ثم سيعقد مجلس الأمن ثلاث جلسات للتداول في ملف الصحراء وتقييم عمل بعثة "المينورسو" قبل اعتماد قرار المجلس حول النزاع.

وتتجه الأنظار إلى نتائج المائدة المستديرة الثانية التي تعقدها الأمم المتحدة بمشاركة جميع الأطراف، خصوصا أن هذه الجولة ستخصص لمناقشة مضمون نزاع الصحراء وتصورات الحل انطلاقا من رؤية كل طرف ومدى التنازلات التي يمكن أن تقدم في هذا الصدد في ظل تشبث المغرب بمقترح الحل الذاتي وتمسك البوليساريو بخيار الاستفتاء لتقرير المصير.

وقبل انطلاق المحادثات، جددت الجزائر تهربها من ملف الصحراء كطرف رئيسي فيه، وقال الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة: "الجزائر ستواصل، بصفتها بلدا محاورا وملاحظا لعملية السلام، تشجيع الطرفين الشقيقين على مواصلة الحوار الجاد والبناء للوصول إلى حل عادل ونهائي يفضي إلى تقرير المصير، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وكان قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2440 بشأن قضية الصحراء كرس، للمرة الأولى، دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية، وعلى أساس ذلك وبتلك الصفة شاركت في اجتماع جنيف الأول أسوة بالمغرب وموريتانيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - الحمد لله الأحد 03 مارس 2019 - 16:16
بسم الله الصحراء مغربية الصحراء مغربية الصحراء مغرببة عاش المغرب عاش الملك محمد السادس اخوكم في الله مغربي
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27
2 - متتبع الأحد 03 مارس 2019 - 16:21
مساهل قد يعين الزميل ديالو الغالي موغابي بعد تمتيعه بالجنسية الجزائرية لتمثيله في ال 4 جلسات المقبلة لمناقشة تطورات ومستجدات قضية الصحرء المغربية !
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15
3 - بدر الأحد 03 مارس 2019 - 16:24
مسلسل ممل بما تحمل الكلمة من معنى. في مصلحة من هذا الوضع الذي ضيع على منطقتنا المغاربية خيرا كثيرا من جميع النواحي لاسيما الاقتصادية وماينجم عن ذلك من توفير الشغل وعدم التخبط في هذه الخزعبلات من قبيل الحلم بشبر من أرضنا في الصحراء المغربية. الكل يعي حقيقة ذلك بما فيهم قادة الجزائر أن المغرب من طنجة إلى الكويرة كالجسد الواحد. وبالتالي عليكم الرجوع عن غيكم فأنتم المخاطب بهذا المشكل الذي عمر طويلا.
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20
4 - خارج الوطن الأحد 03 مارس 2019 - 16:28
السلام عليكم أنا كمواطن مغربي أتحسر عاى وصولنا الى هذا المشكل المفتعل بسبب أخطاء سياسية وإستغلالها من طرف محسدين والان ندفع ثمنها .
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7
5 - الله الوطن الملك الأحد 03 مارس 2019 - 16:31
الصحراء المغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها عاش الملك
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9
6 - مهبول الأحد 03 مارس 2019 - 16:34
كل من وقف ذات يوم ضد المغرب و صحرائه مات اللهم لا شماتة ميتة غير طيبة......... الرئيس السابق للجزائر و الزعيم السابق لليبيا...... و على من بقي على قيد الحياة...... و هو في عذاب...... أن يتعظ و يترك الصحراء المغربية ترانكيل......... اللهم نسألك الستر.......
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11
7 - حسن الأحد 03 مارس 2019 - 16:38
يجب على المغرب ان يستعد لجميع السيناريوهات و خاصة اسوأها و يبدأ بوضع خطط استراتيجية لمواجهة اي نتائج غير مرغوب فيها من الان
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7
8 - ابو انس ج- الأحد 03 مارس 2019 - 16:39
"فرنسا باعتبارها الحليف الاستراتيجي للمغرب"-----؟ لا يوجد في عالم السياسة حليف استراتيجي بل ثمة مصالح و منافع و قوة و علاقات قوة لا اكثر و لا اقل -المهم ما الثمن الذي يقبضه الحليف الاستراتيجي - ثم انه مع حقيقة موازين القوى صار الحلفاء اكبر المبتزين لاصدقائهم مثل ما يقع بين امريكا/السعودية و امريكا/تركيا الخ...لكن حين تكون المقاومة يكون الاحتكاك و الضغط و الضغط المضاد...يقول حليف استراتيجي؟ فاش؟ لله في سبيل الله؟ اشنو الثمن؟ و من يربح؟ من الطبيعي ان الاوقى هو الرابح...فرنسا قوة متوسطة تابعة لامريكا بل انها تتبلحس لامريكا التي لا تعيرها اي اهتمام و تعمل فرنسا كل ما في وسعها من اجل ان تكون في خدمة امريكا...اذن الحل يوجد في واشنطون و ليس في باريس عكس ما يعتقد...من الافضل التحالف مع امريكا و امعسكر الانجلوساكسوني القوي الضارب و المسيطر على اوربا كلها عوض اللصق في التوابع...
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4
9 - كريم بوزبيطة كلميم الأحد 03 مارس 2019 - 16:42
لقد حسم الله في هذا النزاع لما جعل الشعب المغربي الصحراوي يقول بكلمة واحدة الصحراء مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها
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9
10 - على المغرب ان لا بنام الأحد 03 مارس 2019 - 16:43
اعتقد أن هناك حلين لا ثالث لهما كمخرج لقضية الصحراء المغربية وهي كذلك وستبقى كذلك إلى يوم القيامة. لا اومن باي حل منهما و لكن هاته الحلول هي الممكنة في ظل تعنت الجزائر وصنيعتها جبهة المرتزقة و في ظل الحل المطروح من المملكة الداعي إلى الحكم الذاتي. الحل الأول هو القبول بالحكم الذاتي من طرف البولزبل في أفق تنظيم استفتاء حول المصير بعد مرحلة انتقالية و هذا الحل لا نقبل به في المغرب ولكن يمكن لامريكا ان تفرضه والحل الثاني هو تقسيم الصحراء و هذا ستقبله كل الأطراف ماعدا المملكة لان الصحراء لنا. غير ذلك فالفوضى قادمة في المنطقة خصوصا ان داعش على وشك الموت في الشرق مع ابقاؤها حية في شمال أفريقيا لاستكمال الفوضى الخلاقة حسب امريكا.
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11 - زياد الأحد 03 مارس 2019 - 16:47
لسم الله الرحمن الرحيم : ويمكر الجزائري وعند الله مكره. اللهم مزق كيان حكام الجزائر وآت بنيانهم من القواعد حتى يذوقوا السم الذي يدسونه للمغرب وأشعل الفتنة الكبرى بينهم وانتصر للمغرب وانتقم له من جيران الخبث والمكر والنفاق انك ولي ذلك والقادر عليه
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3
12 - Karim الأحد 03 مارس 2019 - 16:47
والله قد مللنا هذه المسرحية الابدية. الى متى
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13 - محمد الأحد 03 مارس 2019 - 16:48
تمولون مرتزقتكم بالأسلحة منذ عقود، وتنحازون لهم، وتقولون أنكم طرف ملاحظ. بالفعل إنكم لا تستحيون. المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها فانفجروا بحسدكم يا ناكرون للمعروف. تتبجحون بوطنيتكم والعسكر يحكمكم بدميته المعوقة. اتركونا لحالنا فنحن لا نحتاج إليكم و حلوا مشاكلكم في بلادكم...
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5
14 - علىلة الأحد 03 مارس 2019 - 16:52
قبل ولادتي سمعت بقظية الصحراء المغربية وسمعت الجزائر وهي تنكر افعالها دائما وتقول ليست هي طرفا في النزاع يستحمرون كل البشر كعادتهم
الجزائر هي ام المرتزقة وتحاول ان تجد ابا لها بعد موت القذافي وصارت جنوب افريقيا من تطوع للاعتراف بأنها اب المرتزقة
يكفينا فقط اننا صحراويين مغاربة حتى ولو تحت خط الفقر كجميع العرب ولن نخون عهدنا ولا بيعتنا للعرش كمغاربة وتعيش الأمة المغربية من بكل اطرافها من الصحراء الى البوغاز والبهدلة بوربّال وأمه الجارة الخبيثة وأبوها الهمجي الجنوب أفريقي الى الهاوية
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15 - خالد الأحد 03 مارس 2019 - 16:55
المغرب ولله الحمد قريب من حسم نزاع لصالحه وزوال مشروع دولة الجزايرية الدي جاء به بومدين لجعل جزاير دولة اشتراكية عسكرية تسيطر على شمال افريقيا بتقسيم المغرب لكن هدا المشروع جعل من جزاير بلاد غارقة في بيروقراطية وفساد وضعف البنية تحتية وريع والفقر والبطالة رغم امتلاك دولة اكبر احتياطات الغاز ونفط وذهب في افريقيا
والجزاير اما مفترق طرق ياإما استمرار نظام العصابة المنتفعة من رؤية بومدين ويا إما إختيار وجوه جديدة تبني جمهورية تانية تتصالح مع المغرب وتعمل على تنمية البلاد وتطويرها لتصير دولة صاعدة
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16 - المعلم الأحد 03 مارس 2019 - 16:55
الجزاءير تحاول الخروج من عنق الزجاجة بسبب ترشيح الرءيس المقعد الدي تسبب في عدة وقفات احتجاجية.المؤسف له ان المغرب لم يرد او ليس قادرا على الا ستفادة من هده الوضعية ؛كما انه لم او لايريد الاستفادة من الحرب الاهلية التي شهدتها الجزاءير لمدة 10سنوات،قضية الصحراء اليوم في يد جون بولتون ولا اظن ان المغرب قادر على اضافة اي شيء سوى ان يقاوم الضغوط او القيام بتنازلات اخرى ؛رغم ان الجميع متاكد ان لوبيات الاستفادة من الوضع سواء في الصحراء او تندوف لاتريد ان ينتهي الوضع لانها تستفيد من التهريب وبيع المساعدات ....واشياء اخرى
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17 - إبراهيم الأحد 03 مارس 2019 - 16:56
إن بو تفليقة سيلقى الله على ما فعله بأمه المغرب والذين سبقوه من قبله
ستنتهي اللعبة إنشاء الله وسيلتقي الشقيقين المغربي والجزائري وستفتح الحدود إنشاء الله
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18 - المقاطع بوربعين الأحد 03 مارس 2019 - 16:56
مشكل الصحراء عويص جدا لن يحل
بهذه التأويلات المنارالسليمي
ولابالمجلس الأمني والمينورسو
وغيره بل هو موقع يصعب الخوض
فيه من الداخل والخارج إلابشروط
مسبقة وهي الحرب
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