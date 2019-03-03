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الرئيسية | سياسة | بعد وفاة أو تواري بوتفليقة .. هذه ملامح علاقات المغرب والجزائر

بعد وفاة أو تواري بوتفليقة .. هذه ملامح علاقات المغرب والجزائر

بعد وفاة أو تواري بوتفليقة .. هذه ملامح علاقات المغرب والجزائر
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 03 مارس 2019 - 14:00

دخلت الجزائر منعطفا حاسما في تاريخها، سواء بترشح عبد العزيز بوتفليقة مجهول المصير لولاية خامسة أو بإقرار سيناريوهات رئاسية أخرى بعد انتفاضة الشعب الجزائري ضد معسكر الحكم؛ وهي التحولات السياسية التي سيكون لها تأثير قوي على مستقبل علاقات هذا البلد الجار مع المملكة المغربية.

ويتابع الجزائريون والمنتظم الدولي الوضع في الجزائر عن كثب؛ إذ يتعين على بوتفليقة أن يقدم ملف ترشحه اليوم الأحد، آخر يوم ضمن المهلة القانونية لذلك، أو الإعلان عن سيناريوهات جديدة تحدد مصير البلاد، في ظل استمرار تواجد الرئيس المنتهية ولايته في مصحات سويسرا لأسبوع تقريبا رغم أن البلد في أزمة سياسية غير مسبوقة.

وفي الوقت الذي طفت فيه على السطح مبادرات جديدة لحل الخلافات القائمة بين الجزائر والمغرب بدعوة الملك محمد السادس إلى إطلاق حوار مباشر وصريح مع الشارة الشرقية لحلحلة نزاع الصحراء، سبب الخلاف الرئيسي بين الدولتين، يرى مراقبون أن مصير العلاقات الثنائية بين الجارين سيشهد تغيرات بعد الإعلان رسميا عن وفاة بوتفليقة.

عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، قال إن الجزائر دخلت فعليا مرحلة ما بعد بوتفليقة، مشيرا إلى أنه "مهما كان شكل سيناريوهات الانتخابات الرئاسية، بما فيها سيناريو إصرار محيط بوتفليقة على ترشيح الرجل مجهول المصير أو من يقوم مقامه، فإن مرحلته انتهت، ومطلوب الآن من دول الجوار إعادة تقييم الوضع في الجزائر".

وأوضح الخبير المغربي، في تصريح لهسبريس، أن مرحلة بوتفليقة "انتهت اليوم برفض الشارع له وعدم قدرة محيطه على تحويله إلى رمز للدولة الجزائرية، لأن الارهاصات الأولية لرمزيته قتلت في سنة 2014 بعد إعادة انتخابه على كرسي متحرك".

ويرى اسليمي أن الجزائر بعد حوالي سبعة وخمسين سنة على الاستقلال تعود اليوم إلى الصفر، موردا أن "الخطأ الكبير الذي لا يدركه القايد صالح وسعيد بوتفليقة واحمد أويحيى هو أنهم دفنوا الدولة الجزائرية لسنة 1962 بفشلهم في بناء رمزية بوتفليقة".

وحول مصير العلاقات مع المغرب في ظل هذه المستجدات، أكد رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني أن دول الجوار مطالبة اليوم بإعادة تقييم علاقاتها مع جزائر ما بعد بوتفليقة، متوقعاً ألاّ تشهد العلاقات مع المملكة تحولات سريعة لأن "الجزائر تحتاج سنتين على الأقل لكي تستطيع تغيير طبيعة علاقتها بالمغرب".

وأورد المصدر نفسه أن نهاية بوتفليقة ستفتح داخل الجزائر ملف الصحراء وقضية الحدود المغلقة، لكن "سيكون من الصعب على النخبة السياسية الحاكمة أن تستمر في إعادة ترديد الأساطير الجزائرية العدائية نفسها بخصوص الصحراء، ولا يمكن للجيل الجزائري الجديد أن يستمر في احتضان البوليساريو، وذلك بدليل أن التظاهرات التي شاهدناها في شوارع الجزائر هي رفض لترشيح بوتفليقة ونظام بوتفليقة وسياسته؛ فالأمر يتعلق بتكسير لكل قواعد اللعبة التي حكم بها بوتفليقة والجنرالات المتحالفة معه المبنية في إحدى جوانبها الرئيسية على تقديم المغرب للرأي العام الجزائري كعدو رئيسي".

وخلص المتحدث إلى أن مرحلة بوتفليقة انتهت مهما كان شكل الترشيحات ونتائج الانتخابات، و"هو ما يعود بالجزائر إلى نقطة الصفر ودولة جديدة في طريق الولادة ستتضح معالمها خلال السنتين المقبلتين؛ وهي دولة جزائرية جديدة لن يكون بإمكانها إعادة بناء منظومتها بأدوات الستينات نفسها، بما فيها النظرة إلى دول الجوار".

وزاد اسليمي موضحا أن المرحلة المقبلة ستعرف مخاطر مرتبطة بعمليات الانتقال "نظرا لجحم التراكمات والفجوة الكبيرة التي حدثت بين الحاكمين والمحكومين خلال السنوات الخمس الأخيرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - Nani الأحد 03 مارس 2019 - 14:12
Les civils n’ont jamais gouverné l’Algerie c’est les militaires qui dirigent le pays
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51
2 - soussi الأحد 03 مارس 2019 - 14:16
كمغاربة ومسلمين نتمنى لأشقائنا الجزائريين كل الخير والإستقرار والإزدهار ، لقد مضى عهد الحقد والعداوة بين كل دول العالم وبدأ عهد التعاون والتشارك لبناء مستقبل مشرق للجميع أما مسألة البولساريو فهي اليوم مشكلة جزائرية قبل أن تكون مغربية لأن المغرب في صحرائه ولن يتغير في الأمر شئ ولو إنقلبت السماء على الأرض .
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96
3 - دارلمان الأحد 03 مارس 2019 - 14:18
ولي تيعلم الغيب هدا,الشفوي في التلفزة وفي الراديو بكلام كلو خيال وعامر اوهام جميلة .يمجد حكام المغرب رغم ان حالة البلاد تكذبه
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-59
4 - الصحراوي الأحد 03 مارس 2019 - 14:20
بوتفليقة لا يحكم الجزائر تحكمه زمرة من الاتهازيين شكلوا منظومة رمزية للحفاظ على مصالحهم التى اصبحت مهددة بالتداعي اغلاق الحدود مع المغرب بالنسبة لها يشكل اهمية بعد ان بدأ الشعب يقارن بين بلد بترولي وجار لايملك النفط حقق قفزة على الاقل في البنيات التحتية والسياحية ووفر الاكتفاء الذاتي في غذائه ويطرح مجموعة من التساؤلات
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55
5 - السكرتير الأحد 03 مارس 2019 - 14:22
بوتفليقة ما فيدوش الامور في يد الكابرنات اتباع عدو المغرب الاول الدكتاتور المقبور بوخروبة اما عصابة المرادية لا تقدر على شيء لحلحلة القضية .
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38
6 - عبد العالي الأحد 03 مارس 2019 - 14:25
ان تغير النظام نحو ديمقراطية بمعنى الكلمة سيجد المغرب نفسه في الزاوية ربما لن تكون مرحلة افضل مما سبق. السبب ان الجزائر الجديدة ستندمج سريعا في المنتظم الدولي اقتصاديا وسياسيا وستكون قضية الصحراء بعنوان جديد سيجد اكثر تاييدا دوليا وسيضع صعوبة للمغرب ان يروج لسياسته وهو بعيد عن الديمقراطية. لاكن سناريو الديمقراطية في الجزائر ستكون له انعكاسات على الحراك في المغرب قد يعصف بكل التحليلات.
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-34
7 - dokalli الأحد 03 مارس 2019 - 14:26
سياسة الجزائر مع المغرب اتبقى كما هيا لي انا العسكر هو لي كيحكم في الجزائر
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22
8 - El oujdi الأحد 03 مارس 2019 - 14:26
نتمنى أن يتجاوز الشعب الجرائري هذه المحنة بسلم وسلام ونتمنى له كل الخير و الزدهار.فبالرغم من كل المشاكل فيبقى الجزئريون اخوانا لنا
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25
9 - bour الأحد 03 مارس 2019 - 14:27
ليس للمغرب مشكلة مع الجزائر والدليل أن بنبلة أصله من ولاد رحال استنكر مشكل الصحراء وكذلك الجنرال المتواجد بسويسرا خالد نزار الذي كان الكل يجمع أنه هو من وراء السياسة العامة في الجزائر وتبين في سيرته الذاتية أنه لمح لشيء خطير ألا وهو أن الحكام الموجوذون على سدة الحكم هم فقط مقالون سياسيون للإمبريالية المشخصة في فرنسا وأصحاب النفوذ المالي والجمعيات والنواذي ووو....وما يظهر من النعم على الطاشرونين السياسيين ماهي إلا الفتاة مقابل ما يتم نهبه لصالح الإمبريالية والله أعلم
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3
10 - عبداللطيف المغربي الأحد 03 مارس 2019 - 14:28
كمغربي لا اتوقع تغييرا جدريا للجزائر اتجاه المغرب حتى بعد رحيل بوتفليقة.لأن العداء للمغرب مترسخ ولا يمكن محوه في سنتين.ولكن هناك بارقة امل وهو ان يقوم النظام الجديد في الجزائر ان قدر له انلقيام..ان يقوم باعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.اي باجتثاث جميع الجنرالات الذين كانوا يحكمون الجزائر تحت الستار منذ 62 من ق/م.وان يعود هذا الجيش كالجيش التركي الذي كان يشبه كثيرا الجيش الجزائري.اليوم قلمت الدمقراطية التركية اظافر اظافره ولم يعد له موطئ قدم في الشؤون السياسة لبلده..فقد عاد هذا الجيش الى مهامه الحقيقية.الدفاع عن الوطن شأنه شأن جل جيوش العالم بتفاوتات طبعا.ما نتمناه هو تقليم اظافر الجيش الجزائري لابعاده عن السياسة.وعودته الى الثكنات...فهل سيتحقق هذا في الجزائر.يبدو صعبا.ولكن لا شيء مستحيل كما يقال..
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15
11 - محسن الأحد 03 مارس 2019 - 14:30
النضام العسكري المجرم الأخرق لن يسمح بأن يقوم نضام ديمقراطي عن طريق إنتخابات حرة ونزيها ولو كلفه ذلك عشرية سوداء أخرى وسيقوم هاذ النضام العسكري الخاءن المجرم بتزوير أصوات شعب الجزايري كما جرت العادة لصالح مرشح مافيا العصابة المغتصبة للسلطة
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6
12 - الخنفساء المزعجة الأحد 03 مارس 2019 - 14:32
في المغرب هناك أربع فئات قد تعطي لنفسها ألحق في تحليل الأوضاع ؛ هناك الجهات الرسمية ، ثم الإسلاميون واليساريون ، وأخيرا الفوضويون وأقصد بهم العوام ممن ينطلقون من حافز الفضول ، وغالبا ما تحركهم نزواتهم ، لذا أقول أن موضوع الجزائر له حساسية كبيرة ، فالجزائر ، كشعب ، هو جار له طاقات شعبية لها حس وطني عال ، ولهم رموز يحترمونها ، لذلك فأفق التعاون والتحالف كبيرة جدا ، لذلك فتقييم الأوضاع يجب أن ينطلق من معطيات موضوعية وعلمية ، وكذلك من حس راق بالمسؤولية ، أقول هذا لأن منابرنا الأعلامية هي في متناول الكثير ممن يطلعون بلغتنا العربية ، لذلك يجب أن نكون في المستوى في هذا الظرف الدقيق ، قراءا ومسؤولين عن منابر إعلامية .
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7
13 - Marouane الأحد 03 مارس 2019 - 14:32
الرئيس سيكون من الجيش انتظروا سيسي الجزائر

هذا هو حال الديموقراطية العربية
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7
14 - rien de rien الأحد 03 مارس 2019 - 14:33
sans leurs armées,ni l'algérie,ni l'égypte,ni la lybie ne peuvent avoir des gouvernements stables,il n'y a pas de changement algérien concernant son soutien à son valetsario,l'algérie veut se donner une histoire pour le futur,elle veut dominer le maghreb ou rien,mais le maroc peut facilement être plus fort en s'associant à la mauritanie c'est l'ouverture vers l'afrique,c'est bien clair n'attendre aucune ouverture algérienne avec le maroc
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-1
15 - ولد حميدو الأحد 03 مارس 2019 - 14:35
الحاشية لن تنقرض بذهاب بوتفليقة فهل بوتفليقة هو الدي أعلن مساندته للبوليزاريو في الأسبوع الماضي فحتى الأحمق لن يثق بأنه هو من حرر تلك الرسالة فالتركيبة التي تختفي وراء الرئيس هي العائق و رجوعا للموضوع فمن حسن حظ الجزائر أن فرنسا نفسها عندها مشاكل مع السترات الصفراء و لا يمكنها التدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في احتجاجات الجزائر
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1
16 - Kamal الأحد 03 مارس 2019 - 14:35
Le Maroc doit maintenant sans plus tarder mettre les bouchées doubles pour se réformer démocratiquement , économiquement et socialement
Le Roi que Dieu le préserve doit passer l'éponge sur les erreurs de certains rifains et ordonner leur libération afin qu'ils se corrigent dans la dignité
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-5
17 - المسكيني الأحد 03 مارس 2019 - 14:35
نتمنى أن تكون هده السنة نهاية النظام الحاكم في الجزائر لنتمكن من فتح الحدود وإقامة علاقات تجارية واقتصادية ضخمة التي يتطلع إليها الشعبين
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-6
18 - khalil nederland الأحد 03 مارس 2019 - 14:35
سيرحل بوتفليقة وسيحمل معه الكره الشديد للمغرب الىً مأواه تم ستبقى لعنة بومدين وبتفلبقة يحملها الجنرالات الجزاءر تجاه المغرب
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2
19 - alaoui abdelouahed الأحد 03 مارس 2019 - 14:38
المدنيون لن يحكموا مطلقا الجزائر..العسكر هو من يقود السفينة..والعسكر يتوهمون المغرب عدوا..هذه عقيدتهم المريضة
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5
20 - اجرار الأحد 03 مارس 2019 - 14:39
بعد وفاة أو تواري بوتفليقة .. هذه ملامح علاقات الحكومات المغربية و الجزائرية.ليس الشعبين الشقيقين ِِ
لا نحن تمتلنا و لا هم. لم نرشح لا العتماني لا من سيكون مكان بوتفليقة.
شعبين مقهورين.
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2
21 - عبد الكريم الخطابي الأحد 03 مارس 2019 - 14:40
الرئيس بوتفليقة يقدم اليوم 3 مارس الى المجلس الدستوري الذي يقبله طبعا وسيكون ابرز المترشحين للرئاسيات وسيحصل على نسبة 55 بالمئة في افريل القادم بحول الله
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-4
22 - citoyen maghribi الأحد 03 مارس 2019 - 14:40
Le FLN au pouvoir en Algérie depuis l'indépendance de ce pays frère,n'a eu que des consequences négatives pour tous les pays du maghreb, que ça soit avec l'affaire du Sahara marocain et le maintien de la fermeture contre nature de la frontière entre les 2 pays, que ça soit avec la gestion de la révolution de la libye et de la Tunisie en soutenant les 2 dictateurs pour éviter tout avancement vers la démocratie des pays du Maghreb. En effet le régime militaire veut continuer à spolier les richesses du pays et va l'encontre de tout changement
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-1
23 - رحيل الزمرة الفاسدة أولا الأحد 03 مارس 2019 - 14:41
لن تتغير علاقات المغرب بالجارة الشرقية إلى الأحسن و الأفضل و الاحترام والتقدير المتبادل إلا بتغيير النظام الفاسد الحاكم في هذا البلد و رحيل بوتفليقة و الدائرة أو العصابة المحيطة به و معهما صنائعهم من مرتزقة البوزباليو و الذل و العار و التفرقة و الإنفصال و مجيء نظام جديد يحترم السيادة الوطنية الكاملة للمغرب على أراضيه و وحدته الترابية و مغربية صحراءه....
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-1
24 - Adil الأحد 03 مارس 2019 - 14:42
ان ذهب بوتفليقة ستبقى نفس الشرارة بين المغرب والجزائر أو اشد من ذالك لان التغيير في الجزائر إذا وقع سياتي بنفس النخبة القديمة التي ترعرعت مع بوتفليقة وجبهة التحرير وهذا هو الصواب ياسلمي
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-2
25 - جمالالدين الأحد 03 مارس 2019 - 14:44
العلاقات الدولية لا تبنى على الاشخاص سواء بقدومهم او رحيلهم بل تبنى على المبادئ ثم المصالح واي شخص او حاكم او رئيس لا يمكنه المغامرة بالتغيير هكذا خاصة فيما يتعلق بالقضايا الحساسة كالسياسة الخارجية التي لا يتحكم فيها الرئيس وحده وبصفة خاصة قضية الحدود والصحراء المغربية التي نعتقد ان الجميع في الجزائر متفق عليها بما فيها المعارضة والشعب والجيش ولا ننسى تصريح مقري رئيس حزب حمس خلال نوفمبر الماضي عندما طلب حزب العدالة والتنمية في المغرب عقد لقاء لتصفية الاجواء بعد دعوة محمد السادس للجزائر الى حوار حيث رفض ان يكون النقاش خارج الاطار الذي تتبناه الدولة الجزائرية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وكان يقصد البوليساريو وغلق الحدود ،لذا فان التكهن بالتغيير والتقارب بمجرد رحيل بوتفليقة ليس مقنعا
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3
26 - Moroco الأحد 03 مارس 2019 - 14:45
انا اقول انهم مسبقا جهزو رئيس اخر سيتم تنصيبه موالي لحكام الفعليين للجزاير الجنرالات ..اما بوتفليقة مجرد خطة او كبش فداء للقبول باي رئيس اخر ...وسترون سيخسر بوتفليقة ويحطو مكانه شخص اخر على اساس انه الشعب من اختاره
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2
27 - هنا دزاير الأحد 03 مارس 2019 - 14:46
لن تقوم للجزاير قاءمة ما دامت تمول البوليزاريو
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0
28 - قوم الطغاة الأحد 03 مارس 2019 - 14:48
الموطن العربي يحلم كثيرآ. نحن. العرب لان يتحقق لنا شيء اسمه الديمقراطية. بكل اسف الذليل هو بلدن البيترودولار. او نعكس الصورة سوريا والعراق. بختصار. العرب كما قال السيسي. هكذا خربانة وهكذا خربانة
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-1
29 - torrelles de foix الأحد 03 مارس 2019 - 14:48
اتقوا الله ياعباد الله انما الاعمار بيد الله لاتدري الاقدار اهو السابق ام نحن السابقون( وَلَن یُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِذَا جَاۤءَ أَجَلُهَاۚ)
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0
30 - فؤاد ش الأحد 03 مارس 2019 - 14:52
الدول العربية و الاسلامية هي دول عسكرية في الاساس و الدولة فيها هو الجيش (بما فيها المغرب).
دهب بوتفليقة ام لم يدهب لن يتغير شيء لان عصب الدولة و محورها سيبقى هو هو.
اي تغيير حقيقي في اية دولة عربية يحتاج ثورة ثقافية تغير العقلية العربية و تدمجها في الحضارة العالمية المعاصرة ... غير ذلك يبقى الامر مجردة اعادة تدوير "الفشل و الاستبداد" و تستمر شعوب المنطقة في المعاناة الابدية
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1
31 - الدهبي مهاجر الأحد 03 مارس 2019 - 14:53
الماء والشطابة حتى قاع البير
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3
32 - yassine الأحد 03 مارس 2019 - 14:55
الى صاحب التعليق المسمى دار لمان اقول لك قبل أن تتكلم على الدكتور منار السليمي وتنتقده يجب بالأحرى أن تعرف مكانته العلمية أولا فهو فعلا اهل الإختصاص.حين عرفت مستواه زدت احتراما له.
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-7
33 - sohail الأحد 03 مارس 2019 - 14:56
الجزائر لا يحكمها بوتفليقة الجزائر تحكمها عصابة قايد صالح بأوامر ودعم من فرنسا التي لا تثق الا في العسكر لحماية مصالحها في الجزائر فرنسا يزعجها تغيير الرئيس في كل انتخابات ولهذا ستبحث عن رئيس يفوز بكل العهدات الى ان يموت كما فعلوا ببوتفليقة فرنسا تريد رئيس في جمهورية بعقلية ملكية لا يهمه الشعب ينهب ثروات الشعب والبلاد ويقسمها معها اما الصحراء وغلق الحدود فهي نتيجة نميمة سعت اليها فرنسا بين حكام المغرب والجزائر وهي سياسة فرق تسود
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1
34 - إدريس الوردي الأحد 03 مارس 2019 - 15:02
أتمنى من الله العلي القدير أن يعمَّ السلام والإطمئنان بلد المليون شهيد الجزائر وأن تعم الوحدة والإخاء والإزدهار للبلدان المغاربية والعربية.
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2
35 - رباعيات عبد العزيز الأحد 03 مارس 2019 - 15:05
نحن شعب عربي ومغاربي،فرقتنا جدتنا لالة الغولة واستحوذت على ثرواتنا بدون تكلفة.ليعرف الشعبين الجزاير والمغربي ان لا يوجد حل للازمة بيد حكام الدولبتين .وهذا واضح كالشمس في الربيع ،سواء كان عبد العزيز او غيره .لالة الغولة-فرنسا- لا تريد اخوة الجيران يعيشون في امان ورفاهية .
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1
36 - وناغ الأحد 03 مارس 2019 - 15:06
مع كل احتراماتي للمراقبين والمحللين
لن تكون هناك اي تغييرللحكم ولاللعلاقات المغربية الجزائرية
وكل من يريد ان يغير شيئا
سيكون مصيره كمصير بوضياف
ولااحد يستطيع ان يلقي بنفسه الى التهلكة
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3
37 - الدمقراطية هي الحل الأحد 03 مارس 2019 - 15:09
Il ne faut pas s'attendre en effet à un changement quelconque des dirigeants en Algérie sur l'affaire du Sahara marocain. La seule solution pour nous marocains c'est de consolider le pays vers une véritable démocratie et une politique qui met au centre l'intérêt et le bonheur du citoyen
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0
38 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 03 مارس 2019 - 15:10
عودة العلاقات الطبيعية بين المغرب و الجزائر مرتبط بتغيير النظام الجزائري الحالي و اختفاء رموزه من المشهد السياسي و اذا بقي النظام يستنسخ نفسه بنفسه و دعم رئيس اخر ضعيف لا يملك من امره شيئا مثل بوتفليقة فان الامور تبقى كما هي لكن في حالة اجتثاث النظام من جذوره فان علاقات الجيران فيما بينهم ستعود الى طبيعتها و ستنتصر الشعوب المغاربية و ستعرف دوله نهضة شاملة و تكامل اقتصادي اما قضية الصحراء المغربية فهي قضية النظام الجزائري الحالي و الشعب الجزائري الشقيق يعرف هذه الحقيقة و يعرف ان سبب تخلفه هو تفاهة البوليساريو التي جعل منها نظامهم ام القضايا فعلا كما قال الاستاذ سليمي ان بوتفليقة انتهى و قد قذفه الشعب الجزائري الى مزبلة التاريخ كما هو حال جميع القادة الفاسدين الدكتاتوريين رفض ملايين الجزائريين ترشيحه لعهدة خامسة هو شهادة و حكم نهائي ضد اسوء نظام و اسوء رئيس عرفته الجزائر منذ استقلالها الطغمة الحاكمة حاولت ان تصنع من هذا الرئيس الشبح رمزا و هي تعرف انه لا يستحق حتى تخليد اسمه في احدى الازقة لكنه بالنسبة لهم كان رمز الفساد و الفشل بعد ان اقتسم معهم او سمح لهم بالعبث في اموال النفط و الغاز.
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0
39 - جزائري مقهور الأحد 03 مارس 2019 - 15:11
أتمنى من الإخوة المغاربة عدم طرد المهاجرين الجزائريين الموجودين حاليا في المغرب ، فهروبنا من الفقر و الجوع و اللاستقرار لم يكن بإرادتنا و نتمنى ان يتم تسوية وضعية الجالية الجزائرية في المغرب كما فعلتم مع المهاجرين الأفارقة .
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0
40 - ورديغة الأحد 03 مارس 2019 - 15:14
الحزائر ما بعد بوتفليقة يلزمها رئيس كاردوغان الذي قضى على كل الانقلابيين العسكر الذين كان كل مرة يقلبون الطاولة على كل رئيس منتخب لا يماشيهم حتى اصبحت تركيا ما أصبحت الآن دولة صاعدة ضمن الأوائل في العالم
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41 - Hooollandddddddssss الأحد 03 مارس 2019 - 15:15
انا اقول ان الوظع في الجزاءر لن يتغير لان البلد لا يسيرهوا بوتفليقة وهذا يعرفه كل من يسمع ببلد اسمه الجزاءر.
اذا، يستمر بوتفليقة او ياتي غيره فهذا شانهم هم لا دخل لاحد فيه. اما العلاقة لا يمكن ان تكون افضل مما هي عليه الان
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0
42 - جمال الدين الأحد 03 مارس 2019 - 15:19
الى yassine
عليك ان تحترم اراء الاخرين لكل وجهة نظره وعلينا الاخذ بها او رفضها دون المساس بشخصه او تبخيس ارائه السيد منار السليمي لا احد شكك في قدرته على التحليل الصائب عندما يريد ذلك ولكن والحقيقة تقال في بعض المسائل يكون بعيدا جدا عن مستواه الحقيقي وعن المركز الذي يشغله رايناهكثيرا في حراك الريف وكيف كانت نظرته للشباب المطالب بالحياة الكريمة حيث وصفهم بالشيعة وبالانفصاليين وايضا عندما قال لاحد القنوات الاجنبية بانه يوجد في الجزائر اربعة ملايين شيعي لدرجة ان منشطة البرنامج من كثرة استغرابها طلبت منه التاكيد لانها ظنت ان فلتة لسان ، مثل هذه الامور تفقد الشخص مصداقيته ولذلك فان التحلييل الموضوعي مطلوب ولكن يكون ذلك الا اذا تم التخلي عن العواطف والتملق لان هذا لا يخدع القارئ البسيط فقط بل قد يأخذ به بعض السياسيين على اساس انه تحليل من من مختص وهو الطامة الكبرى
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43 - المغرب الغير النافع.خنيفرة الأحد 03 مارس 2019 - 15:23
اعتقد انه بغياب بوتفليقة لن يتغير شيء في عقيدة النظام السياسي الجزائري ولن يكون اي انفراج في علاقته مع المغرب ما لم يكن هناك تغيير شامل للنظام العسكري المسيطر على المجال السياسي. بوتفليقة كان موظف عند العسكر وواجهة مدنية للدولة وخير دليل على هذا انهم يرشحون اسمه منذ سنوات رغم عجزه التام عن القيام بمهامه ، ما يعني انه صورة فقط ومن يسير الدولة فعليا موجود في الخلف. الآن الحاكم الفعلي سيجد اسم آخر ليكون في الواجهة المدنية للنظام لسنوات أخرى. أما مشكل الصحراء فلن يتم حله ولو أرادت الجزائر لأن هناك متدخلين دوليين لهم مصالح في استغلال النزاع كبؤرة للتوثر لصالحهم متى ارادوا ، وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية حيث قد تستعمل مشكل الصحراء كدريعة للاستفادة من الموارد الطاقية التي تزخر بها منطقة شمال افريقيا. كذلك الدول التي تبيع الاسلحة للمغرب والجزائر لن يكون حل النزاع في صالحها لانها قد تخسر سوق بملايير الدولارات . المغرب عليه ان يحل مشكل الصحراء المغربية داخليا بالقضاء على الفكر الانفصالي في صحراءه وعدم التسامح مع الذين يذهبون للجزائر لتلقي التدريبات والأوامر و يرجعون للمغرب لزرع الفتنة.
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