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كُتّاب وآراء
"البيجيدي" يتجه إلى التوافق حول لغات التدريس ويدعم "الكونطرا"
بعد الشرخ الذي تسبب فيه موضوع تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، خصوصا بعد تباين الرؤى بين مكونات أحزاب الأغلبية، دعا حزب العدالة والتنمية إلى التوافق من أجل إخراج مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين من مرحلة "البلوكاج" بمجلس النواب.
وتداولت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها الشهري أمس السبت، موضوع خلاف الأحزاب المشكلة للحكومة حول تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية ومسألة تشكيل مجلس النواب لجنة برلمانية من أجل تقريب وجهات النظر بين المكونات والفرق.
وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن "البيجيدي" "منخرط كما كان إلى اليوم داخل مجلس النواب بمنطق التوافق إلى جانب كل الفرق، من أجل إخراج مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين".
مصدر قيادي من حزب العدالة والتنمية أوضح، في تصريح لهسبريس، أن "مسألة التعليم لا تقبل المزايدات السياسية وأن هناك توجها للتوافق مع أحزاب الأغلبية من أجل المصادقة على قانون الإطار بمجلس النواب، خصوصا ما يتعلق بالمواد المتعلقة بلغات التدريس والتناوب اللغوي".
ويتجه حزب العدالة والتنمية إلى الموافقة على تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، بعدما وجد نفسه منعزلاً وسط تشبث حلفائه في التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري بضرورة الانفتاح على اللغات في قانون التعليم الجديد.
وفي موضوع التعليم نفسه، رفض حزب العدالة والتنمية التراجع عن مسألة التوظيف بـ"الكونطرا" في قطاع التعليم، على الرغم من الاحتجاجات العارمة والخطوات التصعيدية لحوالي 55 ألف أستاذ متعاقد.
وأوضح نائب الأمين العام لحزب رئيس الحكومة، في تصريح صحافي، أن قيادة العدالة والتنمية ناقشت قضية احتجاجات الأساتذة المتعاقدين بالمغرب، مشيرا إلى أن "الدولة اعتمدت خيار الجهوية واللامركزية واللاتمركز. وفي إطار هذا النهج الإستراتيجي، كان هناك تعاقد بين المتعاقدين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".
وأكد العدالة والتنمية أن اختيار التوظيف بالعقدة يجب أن يُدعم، وفي الوقت نفسه، يُضيف العمراني، فإن "الأمانة العامة للحزب تثمن سعي الحكومة إلى إعمال المراجعات الضرورية للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بما يمكن من إنصاف هذه الفئة، وتحقيق مزيد من الضمانات لها للاشتغال في ظروف أحسن".
وأعلنت الحكومة عن مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ لكن جواب أطر التدريس كان عبر الرد بخوض إضراب وطني مرفوق باعتصام جهوي في مختلف أكاديميات التعليم أيام 4-9 مارس الجاري، داعينَ إلى إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط "نظام العقدة" بصفة كلية.
واعترفت الحكومة بأن النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المتعاقدين تشوبه عدة عيوب ونواقص، وأورد الناطق باسمها في تصريح سابق: "فعلاً، هذا النظام يتضمن عدة إشكاليات، ونحن سنقوم بإصلاحه لتطويره؛ لأنه لا يمكن القيام بأي إصلاح تعليمي بدون وجود استقرار مهني وأمن وظيفي بالنسبة إلى أطر الأكاديميات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
#الادماج_او_البلوكاج
و ما معنى "لجنة" لأي مشكل من مشاكل التعليم ...إنه تضييع الوقت و نزيف حماسة الأساتذة و المشرفين على تطوير التعليم في البلاد...حتى ينحرف الكل عن سكته ...و لم يبقى لا حوار ولا لجنة...كم لجنة ماتت قبل أن تبدء قط عملها...!!!
فهذا الشخص قد أفنى تجربته في تدبير الادارة ..فمنهم من قضى اكثر من 15 سنة بين الحراسة العامة و تسيير الادارة ..فهو المنفد لبرامج الوزارة و هو الساهر على تدبير شؤون المؤسسة و هو ممثل الوزارة بالمؤسسة التعليمية .
اذن يؤالنا البسيط لماذا السيد الوزير ينسى تجربة المدير و سنوات عمله ليكافئه بإطار اداري مشروط بامتحان جديد و و و ... أليس الاقرار في المنصب بعد موافقة لجنة التفتيش يعد امتحانا .. أليس المقابلة الشفهية تعد امتحانا ...
ثم لداءا تم تغيير الاطار لبعض هيئة التدريس سابقا و التي اصبحت ملحقة تربوية . او ملحقة بالادارة و الاقتصاد دون قيد او شرط ...
لماذا كل هذا التحامل على المدير و هو ممثل الوزارة بالمؤسسة .. لماذا لا يكافأ هذا الانسان بتمتيعه بإطار اداري دون شرط او قيد ..فقط عربونا له على مسيرته في تدبير الشأن الاداري ...
اي إصلاح لا يرقى الى العناية بالمدير خاصة و هيئة الادارة و التدريس عامة لت يمكن نجاح تنزيله
في المقابل يتهافتون خلسة على الوظيفة العمومية ومناصبها المغرية لأبنائهم وأقربائهم ..كما أنهم يدافعون عن التدريس باللغة العربية لأبناء الشعب لكنهم يدرسون أبناءهم بالبعثات الأجنبية..ولا سبيل لذكر الأمثلة فهي معروفة للجميع..ماذا نسمي هذا:نفاقا دينيا أم ازدواجية في السلوك أم انفصاما في شخصيتهم السياسية
الادماج او البلوكاج
لذا فانهم يستحقون التدريس بامتياز وذلك بلغات عالمية غير الفرنسية كالانجليزية والاسبانية الى الاحتفاظ التام باللغة الفصخى
ان مشاكل تدريس المواد العلمية تتجاوز اشكالية لغة التريس