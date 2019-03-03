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الرئيسية | سياسة | "البيجيدي" يتجه إلى التوافق حول لغات التدريس ويدعم "الكونطرا"

"البيجيدي" يتجه إلى التوافق حول لغات التدريس ويدعم "الكونطرا"

"البيجيدي" يتجه إلى التوافق حول لغات التدريس ويدعم "الكونطرا"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 03 مارس 2019 - 20:00

بعد الشرخ الذي تسبب فيه موضوع تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، خصوصا بعد تباين الرؤى بين مكونات أحزاب الأغلبية، دعا حزب العدالة والتنمية إلى التوافق من أجل إخراج مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين من مرحلة "البلوكاج" بمجلس النواب.

وتداولت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها الشهري أمس السبت، موضوع خلاف الأحزاب المشكلة للحكومة حول تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية ومسألة تشكيل مجلس النواب لجنة برلمانية من أجل تقريب وجهات النظر بين المكونات والفرق.

وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن "البيجيدي" "منخرط كما كان إلى اليوم داخل مجلس النواب بمنطق التوافق إلى جانب كل الفرق، من أجل إخراج مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين".

مصدر قيادي من حزب العدالة والتنمية أوضح، في تصريح لهسبريس، أن "مسألة التعليم لا تقبل المزايدات السياسية وأن هناك توجها للتوافق مع أحزاب الأغلبية من أجل المصادقة على قانون الإطار بمجلس النواب، خصوصا ما يتعلق بالمواد المتعلقة بلغات التدريس والتناوب اللغوي".

ويتجه حزب العدالة والتنمية إلى الموافقة على تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، بعدما وجد نفسه منعزلاً وسط تشبث حلفائه في التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري بضرورة الانفتاح على اللغات في قانون التعليم الجديد.

وفي موضوع التعليم نفسه، رفض حزب العدالة والتنمية التراجع عن مسألة التوظيف بـ"الكونطرا" في قطاع التعليم، على الرغم من الاحتجاجات العارمة والخطوات التصعيدية لحوالي 55 ألف أستاذ متعاقد.

وأوضح نائب الأمين العام لحزب رئيس الحكومة، في تصريح صحافي، أن قيادة العدالة والتنمية ناقشت قضية احتجاجات الأساتذة المتعاقدين بالمغرب، مشيرا إلى أن "الدولة اعتمدت خيار الجهوية واللامركزية واللاتمركز. وفي إطار هذا النهج الإستراتيجي، كان هناك تعاقد بين المتعاقدين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".

وأكد العدالة والتنمية أن اختيار التوظيف بالعقدة يجب أن يُدعم، وفي الوقت نفسه، يُضيف العمراني، فإن "الأمانة العامة للحزب تثمن سعي الحكومة إلى إعمال المراجعات الضرورية للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بما يمكن من إنصاف هذه الفئة، وتحقيق مزيد من الضمانات لها للاشتغال في ظروف أحسن".

وأعلنت الحكومة عن مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ لكن جواب أطر التدريس كان عبر الرد بخوض إضراب وطني مرفوق باعتصام جهوي في مختلف أكاديميات التعليم أيام 4-9 مارس الجاري، داعينَ إلى إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط "نظام العقدة" بصفة كلية.

واعترفت الحكومة بأن النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المتعاقدين تشوبه عدة عيوب ونواقص، وأورد الناطق باسمها في تصريح سابق: "فعلاً، هذا النظام يتضمن عدة إشكاليات، ونحن سنقوم بإصلاحه لتطويره؛ لأنه لا يمكن القيام بأي إصلاح تعليمي بدون وجود استقرار مهني وأمن وظيفي بالنسبة إلى أطر الأكاديميات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - مغربي الأحد 03 مارس 2019 - 20:16
اما عربوا كلشي حتى الجامعات و المدارس العليا او اتركوا كل لمواد العلمية بالفرنسية,لا تضيعوا مستقبل ابناء الشعب الفقير ,الكل يعلم ان ابناء الوزراء و البرمان يدرسون بمعاهد عليا و اجنبية و يكلون دراستهم جامعات فرنسا باثمنة اللقاحات احيانا
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32
2 - salah الأحد 03 مارس 2019 - 20:20
لن يؤمن المرأ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه،وأنتم تفضلون لأبنائكم التعلم بلغة موليير وما جاوره،فلم تتحكمون في رقاب أبناء هذا الوطن ممن ملكتم زمام أمرهم وتتلاعبون بمستقبلهم وترهنونه بإديوليجتكم وتطاحناتكم السياسوية والله من فوقكم رقيب عليم.
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34
3 - mohammed الأحد 03 مارس 2019 - 20:20
لماذا لا يستفتى الشعب في مثل هذه المواضيع؟ إذا كانوا هم أبناء فرنسا النجباء فأنا لا أريد تدريس أبنائي لغة المستعمر السارق لخيرات بلدي والمتواطئ في فسادها هذا والفرنسيون يكرهون التكلم بلغتنا فلماذا أحط من قيمتي٠ نصيحة لكل مغربي تكلم مع أخيك بلغة بلدك راه عيب وعار تتكلم معه بالفرنسية٠
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-5
4 - احمد البوهالي -زعير الأحد 03 مارس 2019 - 20:21
دعاة الفرنسة مغاربة غير احرار لماذا؟ لانهم لا يرون العالم الا من خلال نافدة صغيرة تطل فقط على صغير لا يتعدى عدد سكانه 60 مليون اغلبهم من الكهول – هؤلاء المغاربة ليسوا احرار لانهم لاصقين في جهة وحيدة و كانها الخلاص و لا يقدرون ان يروا ان العالم واسع و فيه تعدد و دول كبيرة مهمة متقدمة تقدما حقيقيا-علاش لمغاربة يختزلوا ارض الله فقط في بلد واحد؟ هل المصلحة؟ الغباء؟ الانغلاق؟ انعدام السفر؟ الجهل بحقيقة العالما واش كاين غير فرنسا في الارض؟ اذن لم هذا السجن و الانحسار و الانغلاق؟ و لم لا نستفيد بحرية من الاخرين ؟ اين هي الحرية؟ اين المغاربة الاحرار؟ هل نحن احرار و نذهب اين نريد و نغرف من اين نريد ام نبقى لعجزنا لاصقين في بلد له مشاغله ايضا و يتعامل مع دول اخرى اكثر اهمية اقتصاديا منا؟ اذا اغلق الفرنسيس البزبوز نموتو ما نيدرو والو؟ غير لفرنسيس يقلبوها انجليزية و حنا يهزنا الماء ام ماذا؟ واش فرنسا تعطينا الرضاعة؟اريد لابنائي الدراسة ايضا و لم احصل على الفيزا لفرانسا و لا علاقة عندي كيف افعل؟لو كانت الانجليزية لفتحت ابواب و فرص كثيرة لهم- ثم الفرنسية تخلق توثر و مرفوضة نفسيا لاسباب تاريخية
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8
5 - زهير الأحد 03 مارس 2019 - 20:23
هل حلال تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية و حرام تدريسها باللغة المغربية ؟
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1
6 - محمد سائح الأحد 03 مارس 2019 - 20:25
سنسقط مهزلة التعاقد رغما عن انفكم باذن الله.
#الادماج_او_البلوكاج
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43
7 - لجنة...! الأحد 03 مارس 2019 - 20:26
لجنة فوق لجنة...لجنة تابعة للجنة......إلى ما لا نهاية... ؟ ملف التدريس قد سبق التأشير عليه من شخص صاحب الجلالة بنفسه...في مجلس وزاري...فلماذا فتح النقاش من جديد ؟
و ما معنى "لجنة" لأي مشكل من مشاكل التعليم ...إنه تضييع الوقت و نزيف حماسة الأساتذة و المشرفين على تطوير التعليم في البلاد...حتى ينحرف الكل عن سكته ...و لم يبقى لا حوار ولا لجنة...كم لجنة ماتت قبل أن تبدء قط عملها...!!!
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7
8 - الحمد لله الأحد 03 مارس 2019 - 20:27
بسم الله وكفانا من بلا بلا العربية هي الاصل ثم كل اللغات الفرنسية الانجليزية الالمانية الاسبانية الروسية الصينية الى غيرها من اللغات الا اللهجات كيف ما كان نوعها و فضحونا بالامازيغية كانها نزلت من السماء قال احد الاطفال الابيه اشرح لي اغن اغن الله يهديكم اخوكم في الله مغربي
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-9
9 - Mitsh الأحد 03 مارس 2019 - 20:28
جل حكومات المغرب منذ الإستقلال حكومات الإرتباك والإخفاقات لأن قراراتها ليس في يديها لأنها تتعرض لضغوطات وأبتزازات من طرفا لوبيات المدارس الفرنكوفونية والبعثات الدبلوماسية والنخبة التي تعتبر نفسها مثقفة لذالك دائما نرى المخططات والإستراتيجيات تبؤا بالفشل لماذا لا نستفيذ من اليابان الذي تطور هذا البلد عن طريق التعليم الصحيح والمحلي فأخدوا بلغتهم وأعطوها الأولوية ثم الأجنبية فأصبح تعليمهم نمودج يحتدى به على الصعيد العالمي
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8
10 - احمد الأحد 03 مارس 2019 - 20:29
لماذا لاتسمون الاشياء بمسمياتها وتقولون الانفتاح على الفرنسية او بالاحرى توطيد الفرنسية بدل الانفتاح على اللغات . عن اي لغات تتحدثون الانجليزية الالمانية الصينية ...؟ انها لغة واحدة وليست لغات.
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6
11 - كمال الأحد 03 مارس 2019 - 20:33
اذا كنا نريد لغة هذا العصر لتعليم أبناؤنا فعلينا بالانجليزية اما الفرنسية فهي كباقي اللغات تترجم عن الانجليزية . اما اذا كان الهدف هو الإبقاء على الفرنسية لأنها لغة النخبة المصطنعة ولمحابات فرنسا . فبالنسبة لنا في الشمال الاسبانية أولى فهي ثاني لغة مستعملة في العالم بعد الانجليزية واسبانيا هي اقرب جارة اوروبية لنا وهي اول شريك تجاري للمغرب . ولو لم نبدأ بتعليم المواد العلمية بالانجليزية الأن فعلينا وضع خارطة طريق لاستعمال هذه اللغة في التدريس وذلك بالبدء في تكوين المدرسين واعداد المناهج والمقررات قبل فوات الأوان وقد فات الأوان بالفعل مند زمن.
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10
12 - دارلمان الأحد 03 مارس 2019 - 20:36
( لأنه لا يمكن القيام بأي إصلاح تعليمي بدون وجود استقرار مهني وأمن وظيفي بالنسبة إلى أطر الأكاديميات").زعما هادو لي هادي سنين وهوما مرسمين طفروه التلاميذ معاهم.الوزير ادريس الازمي دافع بشدة عن تعريب التعليم رغم ان ابنه يدرس في الثانوية الفرنسية Descartes بالرباط
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2
13 - مدير الأحد 03 مارس 2019 - 20:36
الكل يتحدث عن قانون الاطار و اصلاح المنظومة و تغيير المناهج ...و لكن لا احد تحدث عن مسير المؤسسة . الا و هو المدير .
فهذا الشخص قد أفنى تجربته في تدبير الادارة ..فمنهم من قضى اكثر من 15 سنة بين الحراسة العامة و تسيير الادارة ..فهو المنفد لبرامج الوزارة و هو الساهر على تدبير شؤون المؤسسة و هو ممثل الوزارة بالمؤسسة التعليمية .
اذن يؤالنا البسيط لماذا السيد الوزير ينسى تجربة المدير و سنوات عمله ليكافئه بإطار اداري مشروط بامتحان جديد و و و ... أليس الاقرار في المنصب بعد موافقة لجنة التفتيش يعد امتحانا .. أليس المقابلة الشفهية تعد امتحانا ...
ثم لداءا تم تغيير الاطار لبعض هيئة التدريس سابقا و التي اصبحت ملحقة تربوية . او ملحقة بالادارة و الاقتصاد دون قيد او شرط ...
لماذا كل هذا التحامل على المدير و هو ممثل الوزارة بالمؤسسة .. لماذا لا يكافأ هذا الانسان بتمتيعه بإطار اداري دون شرط او قيد ..فقط عربونا له على مسيرته في تدبير الشأن الاداري ...
اي إصلاح لا يرقى الى العناية بالمدير خاصة و هيئة الادارة و التدريس عامة لت يمكن نجاح تنزيله
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2
14 - أستاذ الأحد 03 مارس 2019 - 20:37
الإشكال ليس في لغة التدريس بل في تدريس اللغات و الدليل أن الطالب يدرس العربية 12 سنة و الفرنسية 10 سنوات دون أن يتمكن في الغالب الأعم في أي منهما فكيف ستدرسون التلاميذ بلغة لا يتقنونها ؟ هل هناك دراسة علمية بيداغوجية جعلتكم تقررون التدريس باللغة الفرنسية ؟ ثم لماذا لا تنكب الإصلاحات على المشاكل الحقيقية للقطاع و هي تحسين وضعية الموارد البشرية و تفعيل التكوين المستمر و تحسين بنية الاستقبال و مد المدارس بالمعدات و الوسائل التعليمية اللازمة لتدريس العلوم بدل التدريس الصوري أو التجريدي ؟ و لماذا لا يتم استلهام النماذج التربوية الناجحة ففي السويد و النرويج و كندا يدرسون العلوم بلغة البلد إذ لا داعي لإرهاق التلاميذ بدراسة العلوم بلغة أجنبية ؟ ثم كم هو عدد متحدثي الفرنسية بالعالم هل تبلغ لغة المستعمر العسكري ماضيا و الاقتصادي مضارعا شأو اللغة الإنجليزية اللغة الأولى العالمية ؟ و لنذهب أبعد من هذا ما دخل اللغة في معضلة التعليم ألا ترون أن الأزمة أزمة إنسان لا أزمة لسان لأننا نحن العرب لا نثق في لغة هو الأضخم عالميا من حيث المعجم و الترادف و الدقة في التعبير و ما خفي كان أعظم و لكم واسع النظر
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6
15 - الحسين الأحد 03 مارس 2019 - 20:38
خدلتمونا ولن يسامحكم التاريخ انتم منافقين و بعتم دينكم بدنياكم
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11
16 - Hamido الأحد 03 مارس 2019 - 20:42
Sisters and brothers please believe me;the only way out is to make it in English and only English.
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6
17 - مواطن الأحد 03 مارس 2019 - 20:43
البواجدة يلعنون الوظيفة العمومية ويساندون التشغيل بالتعاقد لأبناء الشعب لكنهم
في المقابل يتهافتون خلسة على الوظيفة العمومية ومناصبها المغرية لأبنائهم وأقربائهم ..كما أنهم يدافعون عن التدريس باللغة العربية لأبناء الشعب لكنهم يدرسون أبناءهم بالبعثات الأجنبية..ولا سبيل لذكر الأمثلة فهي معروفة للجميع..ماذا نسمي هذا:نفاقا دينيا أم ازدواجية في السلوك أم انفصاما في شخصيتهم السياسية
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7
18 - Rajawi الأحد 03 مارس 2019 - 20:46
اما عرب كلشي وحتى الجامعات بلغة عربية جيدة او بلغة مليير جيظة والانجليزية يا خكومة الويل حلال على ابنائكم وحرام على ابنائنا .....اما عن التوظيف هل انتم مع الشعب او ضدهم اننا لانعرفكم ماعدا في فضائحكم كل فضيحة في المغرب الا وفيها او نسمع عضو من حزبكم ولمادا لا تغيرو اسم حزبكم بحزب لي علا بالكم كم كرهتكم حزب الويل عقولكم في ذكوركم لا غير .زائد الكذوب على المواطن هدا هو شعاركم الكذب والكذب
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0
19 - متتبع الأحد 03 مارس 2019 - 20:48
سبق و أن كفرتم من ينادي بمغربة التعليم، و ها أنتم الآن تدعمون فرنسة التعليم .. أحيانا يدخلني الشك في البلد الذي أعيش فيه، هل أنا فعلا في المغرب أو في مكانا آخر !! أي لغة تدريس تخالف اللغة المغربية لن تنجح أبدا مهما فعلتم و مهما اجتهدتم .. 99،99 في المائة من المغاربة يتحدثون باللغة المغربية، أليس كذلك ؟
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0
20 - MOHA الأحد 03 مارس 2019 - 20:51
و يدعمون الكونترا يعني الياس والبؤس والمجهول حذار تم حذار انهم يضربون في الساس والبناء برمته سيصبح مهددا
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21 - صريح جدا الأحد 03 مارس 2019 - 20:51
احسن ما حقق السيد بنكيران ويحسب له هو القضاء على فوضى الاضرابات التى استغلها الاساتدة والمعلمين لسنوات عديدة للقيام بقضاء مصالحهم والتدريس في المدارس. الخاصة والساعات الاضافية ويحسب له اقرار التعاقد للجم فساد المنظومة
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-3
22 - ذ.عبدالقاهربناني الأحد 03 مارس 2019 - 20:52
أين السيدعبداﻹله بنكيران؟ وفي أي زاوية إنزوى وهو يتبجح ببقائه يمتهن السياسة بعد صفقة التقاعد الإستثنائي و بأنه سيظل يناضل من أجل تعليم الفئات الكادحة من المغاربة بالعربية وأبنائه والميسورين بلغات المعاهد العليا؟
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0
23 - مواطن الأحد 03 مارس 2019 - 20:54
لا اصلاح بدون انصاف هيئة التدريس واعطاء الحقوق لاهلها لا نحتاج الى ارائكم سننتصر لا محالة باذن الله
الادماج او البلوكاج
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0
24 - الرأي الآخر الأحد 03 مارس 2019 - 20:57
لامجال للتوافق في مصلحة الشعب بل هو تنازل يجب ان نعرب الجامعات والمعاهد مع الحفاظ على الترجمة ثم يترك الاختيار في التعليم العالي بالفرسية ا او الانجيزية للافار قة او المغاربة كاقسام خاصة من هنا اقول بعد هذا التوافق المغرب اصبحت لغته الرسمية هي الفرنسية
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0
25 - زقمستردام الأحد 03 مارس 2019 - 20:59
و حيث ان ارادة المجتمع المدني هو تجنب التريس باللغة الفرنسية و تلقين التلاميذ والطلبة باللغة الانجليزية والعربية ابتداءا من المدارس الابتدائية و تحفيز الاساتذة على دورات تكوينية للرفع من مستواهم وتكوين الاطر جدد في هذا المجال اصبح امرا ملزما للمسؤولين في هذا القطاع الذي يعيش انحطاطا واسعا على الصعيد العالمي مع العلم ان الطلبة المغاربة اذكى شعوب العالم
لذا فانهم يستحقون التدريس بامتياز وذلك بلغات عالمية غير الفرنسية كالانجليزية والاسبانية الى الاحتفاظ التام باللغة الفصخى
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26 - محمد الأحد 03 مارس 2019 - 20:59
يجب تطبيق نظام الكونطرا في جميع القطاعات وليس فقط على أساتذة أي تطبيق هذا نظام على البرلمانين و الوزراء و شرطة و ...... حتي تكون المساواة
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27 - مواطنة الأحد 03 مارس 2019 - 20:59
البيجيدي لا يريدون ان يفهموا ان الاساتذة المتعاقدين لن يقبلوا بذلك النظام الاساسي فلماذا لا تطبقونه على انفسكم انتم
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28 - Saad الأحد 03 مارس 2019 - 21:04
اللغات التي يجب الاعتماد عليها هي العربية و الامازغية ثم الإنجليزية كلغة لتدريس العلوم.
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29 - لالا امينة التروي الأحد 03 مارس 2019 - 21:05
فرنسة التعليم يعني التضييق على حرية المغاربة و اختياراتهم و الحكم عليهم بالاعدام اي بالبقاء في دائرة ضيقة جدا و في تبعية مطلقة لاناس هم انفسهم تابعون...الفرنسة معناه اقصاء كافة الشباب و الطلبة في مربع الفقر و القصاء و التهميش (المغرب/فرانسا = فرانسا ما فيها والو و المغرب فيه باك صاحبي و لو ب 100 دكتورة في الفرنسية)- فرنسا محدودة و المغرب محدود و ما يتيحانه قليل جدا و حتى فرنسا بها مشاكل كثيرة و هي تعتمد على المغرب لتصريف منتجاتها و خدماتها بما فيها التعليم -التعليم هو سلعة يبيعونها لنا و هي مبنية على الخواء و النفخ و الاشهار الخذاع- و لا هلاقة لها بسوق الشغل - بالانجليزية على الاقل نمنح فرصة امل للشباب لكي يتقدم بطلبات عمل او وظائف او منح دراسية في كافة ارجاء العالم- في فرنسا يعطوننا دكتورات في مواضيع تافهة جدا جدا لا سيما في ميدان اللغة الفرنسية/المغربية (هكذا يسمونها و لا يعتبرونها فرنسية) و يقولون اذهب الى قريتك و علمهم مدام بوفاري و لاسوموار و سنغور و بنجلون - علاقتنا بالفرنسية مشكوك فيها و متذبذب ليس نفس العلاقة مع الانجليزية لغة التواصل و العمل و البحث العلمي..الفرنسة هي اقصاء..
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30 - ملاحظ الأحد 03 مارس 2019 - 21:07
اذاكانت اغلبية التلاميذ لا تستوعب المفاهيم العلمية ولو تم شرحها لهم بالدارجة فهل سيفهمونها اذا شرحت لهم بالفرنسية
ان مشاكل تدريس المواد العلمية تتجاوز اشكالية لغة التريس
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3
31 - صابرعبد الصبور الأحد 03 مارس 2019 - 21:08
اتمنى على احزاب الاغلبية المتحالفة مع البجيدي في الحكومة ان تكون صارمة وحذرة مما يسمى التوافق لان جماعة ابن كيران تحكمت واستحكمت في القرار الحكومي لما كانت قوية بل اريد لها ان تكون كذلك ، ولما بدت على حقيقة ضعفها وشعبويتها الفجة وبدا الشارع بكل مكوناته يسحب من تحتها البساط صارت تقول بالتوافق. فلا تتوافقوا على الظلم وانتصروا لمطالب الشارع حتى تتخلص السياسة من النفاق والتوظيف الديني كما يوظفه ابن كيران ليشرعن الريع الذي استفاد منه وأصحابه بلا استحقاق ومن دون وجه حق.لا تضيعوا الفرصة فالتاريخ لا يرحم.
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0
32 - سعيد الأحد 03 مارس 2019 - 21:10
حزب المتناقضات بعض نوابه ضد تدريس المواد العلمية باللغة الأجنبية و الآن يقر بتدريس المواد العلمية باللغة الأجنبية حيث أصبح خاضع لأوامر عليا فهو حزب لتطبيق القرارات الملة عليه , زيادة على ذلك نقابة العدالة و التنمية ترفض التوظيف بالتعاقد و الحزب يدافع عن التعاقد, هذا يبين أن الحزب ليس له برنامج و لا يسمع لقواعده إنما حزب خاضع و مسير
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33 - hassia الأحد 03 مارس 2019 - 21:13
لاأفهم التعاقد وكأن المغرب له فائض من الأساتدة ويعانى من الشيخوخة ويستقبل اللاجئين
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34 - dada الأحد 03 مارس 2019 - 21:13
علال الفاسي كان يتجول في القرى والمداشرايام الاستعار ويقول للمغاربة احملوا الاسلحة مع ابنائكم في وجه المستعمر ولاتتركوهم يتعلمون في مدارسه .وياتي الى فاس ويحث ابنائه على التعلم وطلب العلم.نفس الشئ اليوم هاولائ يتزايدون على مدرسة الفقراء وعامة الشعب ويتهافتون على مدارس البعثات الاجنبية لتدريس ابنائهم لك الله يا وطني
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0
35 - الورزازي مسمرير الأحد 03 مارس 2019 - 21:14
التعليم في المغرب ناقص وضعيف وخا المدارس الخصوصية حتى هي كتقلب على راس المال
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