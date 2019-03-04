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كُتّاب وآراء
بركة يسلم رئيس موريتانيا رسالة خطية من الملك
استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين بنواكشوط، الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، مبعوثا خاصا من الملك محمد السادس، وسلمه رسالة خطية من ملك المغرب.
وقال بركة، في تصريح صحافي عقب هذا الاستقبال، إن هذه الخطوة تؤكد متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين، المرتكزة على الروابط التاريخية والأسرية التي تجمع الشعبين، وكذلك على إرادة قائدي البلدين من أجل تطوير هذه العلاقات.
وأضاف المسؤول الحزبي أن هناك إرادة قوية من طرف الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني من أجل تطوير علاقات التعاون وتوسيعها إلى شراكة استراتيجية، والعمل على تنويعها، وعلى تعبئة كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين من أجل تحقيق تنمية مشركة، بل صعودا مشتركا، انطلاقا من منطق رابح- رابح الذي سيعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، ويضمن الرقي والعيش الكريم للمواطنين في البلدين.