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كُتّاب وآراء
تدارس "هبة ثيرفانتيس" يصل المجلس الحكومي
ينعقد مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يوم الخميس من الأسبوع الجاري وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وذكر المصدر أن المجلس سيتتبع، في بداية أشغاله، عرضا لكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة حول مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء، كما تم تغييره وتتميمه، والثاني بتحديد قائمة مكامن الملح المقامة عليها حقوق الأحباس.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن التعاون في مجال محاربة الجريمة، وبروتوكولا حول هبة لا رجعة فيها خاصة بملكية "المسرح الكبير ثيرفانتيس" بطنجة، بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا، الموقعين بالرباط في 13 يبراير 2019، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاق والبروتوكول المذكورين.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.