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الرئيسية | سياسة | أخنوش: كسب الانتخابات هدف "الأحرار" و"قُرب القصر" حُلم الأحزاب

أخنوش: كسب الانتخابات هدف "الأحرار" و"قُرب القصر" حُلم الأحزاب

أخنوش: كسب الانتخابات هدف "الأحرار" و"قُرب القصر" حُلم الأحزاب
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 مارس 2019 - 14:00

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن هدف تنظيمه السياسي واضح؛ ويتمثل في الفوز في الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها سنة 2021، أي بعد سنتين من الحين، واعتبر أن هذا هدف كل حزب يحترم نفسه.

تصريح أخنوش جاء في حوار مُطول مع المجلة الفرنسية "جون أفريك"، في عددها الأخير، تطرق فيه إلى حصيلة قطاع الفلاحة والصيد البحري وأثر المخططات الاستراتيجية، إضافة إلى علاقات حزبه مع حزب العدالة والتنمية، ومع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

كما تطرق أخنوش إلى الهجمات التي يتعرض لها من قبل رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، وقال إنه لا يرغب في الرد عليها لأنها في نظره "مستندة إلى الأكاذيب"، إضافة إلى ما يروح من دعم حزبه من قبل القصر الملكي.

انتخابات 2021

على بُعد أقل من سنتين، يضع حزب التجمع الوطني للأحرار نصب عينيه الانتخابات التشريعية، حيث أكد أخنوش في الحوار أن هدف حزبه واضح وهو الفوز في الانتخابات المقبلة، وقال إنه سيبحث عن "الناخبين المستقبليين في كل مكان، بما في ذلك أنصار حزب العدالة والتنمية الذين يقدرون عملنا ويحترمونه".

لكنه في المقابل أكد أن الخزان الحقيقي للأصوات هم المقاطعون للانتخابات، موضحاً أن من "أصل 21 مليون مغربي في سن التصويت يذهب فقط 7 ملايين منهم إلى صناديق الاقتراع، ما يعني أن 14 مليون صوت هم من يجب إقناعهم". وحين سألته المجلة حول ترشحه، أجاب: "ربما، لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن الترشيحات".

القصر الملكي

كشف أخنوش في الحوار، أيضاً، أن الملك محمد السادس طلب منه تولي منصب سياسي قبل سنوات، قائلا: "المرة الوحيدة التي طلب مني فيها جلالة الملك تولي منصب سياسي كانت في 2011، حتى أبقى على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري".

وأشار أخنوش إلى أن عبد الإله بنكيران، الذي كان رئيساً للحكومة آنذاك، يحب أن "يكرر أنه كان أيضاً يرغب في ذلك، لكنه نسى أنني قبلت ذلك بسبب وجود هذه الإرادة لدى جلالة الملك"، بتعبيره.

ورد زعيم الأحرار على ما يروج من أن حزبه مدعوم من القصر بالقول إن "معظم الأحزاب السياسية تحلم بالقرب من القصر الملكي"، وشدد على أن كل الأحزاب لها مكانة لدى الملك، وأن من يستخدم الملك أكثر في خطاباته هو حزب العدالة والتنمية.

الفلاحة والصيد البحري

حصيلة الفلاحة والصيد البحري إيجابية، يقول أخنوش في الحوار ذاته، ويتجلى ذلك، بحسبه، في "تغير قطاع الصيد البحري مع تنفيذ مخطط أليوتيس الذي مكن من حماية الموارد وتثمينها، ومساهمته في إقناع الفاعلين باحترام فترات الراحة البيولوجية من أجل ضمان صيد مستدام".

وأضاف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن البلاد ليست بعيدةً عن تحقيق هدف مخطط المغرب الأخضر المتمثل في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي في أفق 2020، مورداً أن القطاع حقق نسبة ارتفاع بلغت 67 في المائة خلال العقد الأخير ليصل الناتج إلى 125 مليار درهم، أي بنسبة ارتفاع سنوي بـ5.25 في المائة، في الوقت الذي يحقق فيه الاقتصاد الوطني نسبة نمو متوسط في حدود 3.2 في المائة.

وأشار رئيس حزب "الحمامة" إلى أن القطاع الفلاحي يُساهم في الناتج الداخلي الخام بحوالي 15 في المائة، كما أن تحديثه أنتج 250 ألف منصب شغل، ناهيك عن تحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد ببلوغ نسبة اكتفاء ذاتي في الفواكه والخضروات والحليب واللحم، وقرابة 50 في المائة من الحاجيات من الحبوب والسكر.

معطى آخر قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يتمثل في ارتفاع الصادرات الفلاحية من 15 إلى 33 مليار درهم، فيما بلغت الاستثمارات 104 مليارات درهم، منها 60 في المائة جاءت من القطاع الخاص.

"البيجيدي" والحكومة

اعتبر أخنوش أن الاختلافات مع حزب العدالة والتنمية "طبيعية" ما دام أنهما لا يتبنيان الإيديولوجيا نفسها، لكنه أكد أن الحزبين يجمع بينهما "برنامج حكومي نحاول تطبيقه، وهذا لا ينفي أن تكون لمناضلي الحزب مواقفهم".

وأضاف أخنوش قائلاً: "التجمع الوطني للأحرار ينتمي إلى الائتلاف الحكومي، لكن في الوقت نفسه للحزب مناضليه ومواقفه، وعندما لا نكون متفقين، من واجبنا أن نعبر، بشكل بناء، عن رأينا وأن ندعو إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية إذا رأينا أن الحكومة مخطئة".

وبخصوص ملف التجار والفوترة الرقمية، أكد أخنوش، في حواره مع "جون أفريك"، أن حزبه تحمل نصيبه من المسؤولية "في الوقت الذي يتهرب فيه آخرون من تحملها"، كما أشار إلى أن حزب الأحرار "يمكنه أن ينتقد أي مبادرة، بما في ذلك مبادرات وزرائه".

الحوار لم يخلو من انتقادات مبطنة لـ"البيجيدي، حيث قال زعيم الأحرار إن حزبه "لا يفعل مثل حزب العدالة والتنمية في الولاية الأخيرة حيث كان ينتقد نهاية الأسبوع الحكومة التي كان يسيرها طوال أيام الأسبوع"، وشدد على أن حزبه "يعبر عن رأيه كلما كانت هناك ضرورة بخصوص قرارات تتطلب المراجعة، وهذا لا ينتقص أي شيء من التضامن الحكومي"، حسب رأيه.

في المقابل، شدد أخنوش على أن حزبه "يعرف كيف يعمل إلى جانب حزب العدالة والتنمية، وهم أيضاً يعرفون كيف يعملون إلى جانبنا"، وأضاف أن "هناك احتراما متبادلا بين وزرائنا، وكل شيء يسير على ما يرام داخل اجتماع المجلس الحكومي، ونمضي قُدماً لأن الأهم في النهاية هو البلد والمشاريع التي نقوم بها لصالح المغاربة".

صداقة العثماني

عن علاقته مع سعد الدين العثماني، المنحدر هو الآخر من جهة سوس، وصف أخنوش رئيس الحكومة بـ"الصديق قبل كل شيء" وقال إنه يدعمه ليقوم بمهمته، في المقابل أشار إلى أنه يحترم عبد الإله بنكيران لكن قرر ألا يرد على هجماته لأنها "تستند إلى الأكاذيب".

وفي نظر زعيم الأحرار، فإن "القطبية الثنائية داخل حزب العدالة والتنمية تطرح إشكالاً لدى الرأي العام"، وأكد أن "الأحزاب السياسية تعرف أن العثماني هو من يدير حزبه ومعه اخترنا التعاون داخل الحكومة، لكن الرأي العام كثيراً ما يطرح أسئلة حول ازدواجية القيادة داخل هذا الحزب".

وأضاف أخنوش قائلاً: "عندما أعود إلى المنزل في الليل، بعد يوم طويل، لا تهمني افتراءات البعض علي، بل أقوم بتقييم ما قمت به، وما يمكنني حله من مشاكل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - Totti الاثنين 04 مارس 2019 - 14:06
كلكم و دكاكينكم السياسية أوجه لعملة الشفوي وجمع المغانم،سيروا عطيونا تيقار،أنتم و تجار الدين
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107
2 - ياسمين الاثنين 04 مارس 2019 - 14:06
تحية عالية لهذا الرجل الوطني الغيور على وطنه وفقك الله
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-149
3 - Hamido الاثنين 04 مارس 2019 - 14:06
جمع راسك وبلا ما تخوفنا من لقصر. لقصر راه كيتفرج في الفساد وانهيار البلاد ولم يجد حلا.
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112
4 - مواطنة الاثنين 04 مارس 2019 - 14:07
سبحان الله !!! همهم الوحيد هو النصر الانتخابي !!! مع الأسف الشديد ليس لخدمة المواطنين بل لخدمة أجندات الأحزاب !!!
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70
5 - غزلان الاثنين 04 مارس 2019 - 14:08
مواكبة الشأن العام و التفاعل مع الضقايا المطروحة في الساحة السياسية معيار الحضور القوي و المستمر داخل الساحة و حزب الاحرار اصبح قريبا جدا من نبض الشارع و هموم المواطنين.
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-73
6 - كمال الاثنين 04 مارس 2019 - 14:11
المفروض في النخب السياسية أن يكون هدفها التقرب من المواطنين على اعتبار أن المواطنين هم من يصوتون على هذه النخب لتتحمل تسيير شؤونهم وليس شؤون القصر فالقصر له رب يحميه....اللهم إذا كانت الأمور في بلادنا مغايرة تماما لما تجري به في الدول الديمقراطية...أم التقرب من القصر فله معنى أخر وهو التملق او كما يقول المغاربة لحيس كابا...
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50
7 - موسى الاثنين 04 مارس 2019 - 14:11
افتخر بانتمائي لحزب التجمع الوطني للاحرار لانه حزب الكفاءات و الطاقات ينصت لهموم الشعبو يتفاعل مع نبض الشارع و يبحث و يقترح حلول معقولة و منطقية للرقي بالمستوى المعيشي للمغاربة كما هو وارد في كتابه المرجعي مسار الثقة
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-101
8 - samirr الاثنين 04 مارس 2019 - 14:11
بصراحة يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي يشتغل و يتباحث في ايجاد الحلول الممكنة لمختلف انتظارات المواطنين.
لنا كامل الثقة في أن هذا المسار حضي بثقة جميع المغاربة.
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-93
9 - مهاجر الاثنين 04 مارس 2019 - 14:12
بعد 100 عام مثلا 2119 سنكون جميعاً مع أقاربنا وأصدقائنا تحت الأرض، وسيسكن بيوتنا أناس غرباء، ويمتلك أملاكنا أشخاص آخرون، لن يتذكروا شيئاً عنا، فمن منا يخطر والد جده على باله، مثلاً ؟
سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس، أسماؤنا وأشكالنا سيطويها النسيان.
إن وجودنا ليس سوى ومضةٍ في عمر الكون، ستطوى وتنقضي في طرفة عين، وسيأتي بعدنا عشرات الأجيال، كل جيل يودع الدنيا على عجل ويسلم الراية للجيل التالي قبل أن يحقق ربع أحلامه،
هناك بعد مئة عام وسط الظلام والسكون سندرك كم كانت الدنيا تافهة، وسنتمنى لو أمضينا أعمارنا كلها في عزائم الأمور وجمع الحسنات وعمل الصالحات !
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69
10 - صريح الاثنين 04 مارس 2019 - 14:12
لما لا تقولها صراحة سي أخنوش من يدعمك ولما تريد كسب الانتخابات . اننا نعلم انك لست مدعم من طرف الملك . ولاكن الكتير من المغاربة لا يعلم من يدعمك . لانهم لا يجتهدون لكي يعلموا الحقيقة .
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16
11 - معلق الاثنين 04 مارس 2019 - 14:13
حلم الأحزاب يجب أن يكون قرب الشعب أما القصر فله من يدافع عنه
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31
12 - oujdi الاثنين 04 مارس 2019 - 14:14
كسب الإنتخابات هدف الأحرار و قرب القصر حلم الأحزاب و تفقير الشعب مصارعة الأحزاب و المسؤولين
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25
13 - واحد الاثنين 04 مارس 2019 - 14:14
غادي يبدى الذباب الالكتروني ديال الاحرار كوبي كولي عاوتاني .. ها الأحرار حزب المرحلة .. ها الحمامة طائر المرحلة .. ها أخنوش صندوق المرحلة

عندهم واحد 3 ديال التعاليق كي كركرو فيها فوقاش ما وصلهوم الخبار بلي مقال غادي يتنشر فهسبرس على الحزب
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45
14 - كمال الاثنين 04 مارس 2019 - 14:14
حزب التجمع الوطني للاحرار سيحقق الهدف و 2021 هو الموعد
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-60
15 - hanane hanane الاثنين 04 مارس 2019 - 14:14
بالتوفيق للاحرار انتم امل المغرب ونحن معكم.
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-57
16 - Fariha الاثنين 04 مارس 2019 - 14:15
ليس هناك حزب اقوى هيكليا و شعبيا مثل حزب التجمع الوطني للاحرار، انه مغرب اليوم
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-55
17 - ابو يونس الاثنين 04 مارس 2019 - 14:17
المغرب بحاجة إلى التغيير و الحل هو في الكفاءات
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-35
18 - زهير الاثنين 04 مارس 2019 - 14:17
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
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-49
19 - younos الاثنين 04 مارس 2019 - 14:17
حزب التجمع الوطني للاحرار يختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم الصحة و التعليم و التشغيل
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-51
20 - عاااتيق الاثنين 04 مارس 2019 - 14:17
احرار قوة قي الساحة السياسية ليس في عدد مقاعدها في قبة البرلمان بل بكفاءة رجالاته ورئيس الحكومة المعزول بن كيكي أكد مرارا ذلك حيث انتظر انعقاد مؤتمر ليفاوضهم في الدخول للحكومة رغم كمال أغلبيته وهذا دليل لأهميتهم
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-50
21 - رانية الاثنين 04 مارس 2019 - 14:20
في ظل دينامية حزب التجمع الوطني للأحرار، تبقى باقي الأحزاب في سبات عميق...
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-33
22 - خالدي الاثنين 04 مارس 2019 - 14:20
دعوة للمغاربة لوضع الثقة في هذا الشخص
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-32
23 - sofia الاثنين 04 مارس 2019 - 14:22
ولما لا فأبناء اليوم هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم، والتجمعيين فرصة شباب المغرب.
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-30
24 - يوسف الاثنين 04 مارس 2019 - 14:22
الحملات المغرضة التي يتعرض لها هذا الرجل انما تزيد في قوته وفي المشروع المجتمعي الذي يدافع عنه
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-31
25 - حماد الاثنين 04 مارس 2019 - 14:23
للتاريخ فقط، و حسب بعض الروايات، في سنة 1962, عندما كان يهم حزب الاتحاد الاشتراكي بعقد مؤتمره الوطني الثاني، اتصل القصر بالمهدي بنبركة معبرا عن رغبة الملك في أن يلتف الحزب حوله كباقي الأحزاب. أجاب المهدي قائلا بأن الحزب يجب أن يحكم معه لا أن يلتف حوله" و قال: "إن الحكم يظن أننا ألفنا امتيازات السلطة، و لكي نظل محافظين عليها سنقبل كل شيئ و سنتنازل عن اقتناعاتنا....إنهم لا يعرفون أننا مستعدون لأن نرجع من حيت أتينا، و أن السكنى الادارية و السيارات و غيرها لا تساوي شيئا في نظرنا..." مقتبس من كتاب المغرب الذي عشته، سيرة حياة عبد الواحد الراضي، صفحة 197.
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12
26 - مغربي اصيل الاثنين 04 مارس 2019 - 14:24
يعني حلمكم هو التقرب من القصر و كسب الانتخابات، ولا وجود لشيئ اسمه الشعب في قاموسكم. هذا هو المختصر المفيد
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22
27 - TEXAS الاثنين 04 مارس 2019 - 14:26
هاده مجرد اوهام كتحلم بيها الناس لي غتصوت عاقت بالفيلم سير جيب شي شعب اخر يصوت عليك
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22
28 - سوسي الاثنين 04 مارس 2019 - 14:29
ما يهمّنا هو الاشتغال والعمل والمعقول والزيادة في أَغَراسْ أغراس".
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-23
29 - Hassan الاثنين 04 مارس 2019 - 14:36
حزب الأحرار واضح وله مشروع . و في الإنتخابات القادمة سيحصل على المرتبة الأولى وسوف يحقق أعلى نسبة نمو .
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-14
30 - جوعنا فكرشنا ماش فقلوبنا الاثنين 04 مارس 2019 - 14:40
أقف عند عنوان الخبر "كسب الإنتخابات وقرب القصر" وأرى أنهما أمنيتان تحقيقهما يتطلب العمل الجاد والوفاء والإخلاص، حب الوطن والولاء للملك لن يزايد على الشعب أحد تجدن فقراء مشردون وهم أخلص للملك وللوطن من جميع كروش الحرام الذين إن لم يغتنوا يعاكسوا أما الشعب المسكيني يحب الوطن والملك دون طمع.
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2
31 - لا منتمي الاثنين 04 مارس 2019 - 14:45
هاد الشي لي مزيان في أخنوش أغراس أغراس تيقول غير الحق قال الهدف اديال الحزب اديالو هو الفوز بالانتخابات
رؤساء الاحزاب اديال الدول المتقدمة تيقولوا عكس ذلك .تيقولوا هدفهم الأول خدمة الوطن والشعب .والبحث عن حلول لاسعاده ورفاهيته
اما احزابنا تبحث عن الفوز لاستغلال هاد الشعب والبحث عن السلطة .والمال .وقضاء حوائجهم.
انت لست سياسيا السي أخنوش ارتكبت خطأ فديح.لانك صرحت بكلام لا يليق ولا يقبله المغاربة .تبحث عن الفوز لحزبك الذي كان مرات يترأس الحكومة ولم نرى منه إلا المساوئ والجهل والفقر .والله هاذا مضحك و اعتداء على السياسة .يا بوشكارة.شوف ليك البزنز والتجارة احسن لك و بعَّد من السياسة لتتبغي الحكمة وتتبغي لي تيتحمل مسؤولية كل كلمة قالها حزب فاشل من بداية حملته الانتخابية .وزد عليه كل الأحزاب. حتى نكون منصفين.نتمنى من قلبي الخالص وبكل شجاعة وصدق .ان يحل الملك كل الأحزاب. ويتربع عن الحكم وتكون له كل المسؤوليات وخلصنا من هاد الشلاهبيا مصوا لينا دمنا .الله غالب
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-2
32 - مصطفى أغروم الاثنين 04 مارس 2019 - 14:52
لا يمكن حل المشاكل الاجتماعية إلا بحل المشاكل الاقتصادية ولا يمكن حل المشاكل الاقتصادية إلا بحل المشاكل السياسية التي تظل بعيدة عن المشهد الحقوقي والسبب أن الذمم تشترى بالمال وتظل الخيانة سيدة المواقف والعقائد للفاعلين السياسيين.
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6
33 - الفيلالي الاثنين 04 مارس 2019 - 14:53
حزب الاحرار هو الحل للخروج من المشاكل التي نعيشها اليوم
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-13
34 - youssef الاثنين 04 مارس 2019 - 14:58
الى رقم 2 ليس هناك من الاحزاب من له الغيرة على الوطن والمواطنين والدليل هو احوالنا اليوم لا اخنوش ولاغيره قادر بان يضبط الايقاع ويعيد القطار لسكته فسنوات الاهمال والضياع الطويلة اضاعت على البلاد كل فرص النجاح
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4
35 - جديد الاثنين 04 مارس 2019 - 14:59
(غير رتاح السي اخنوش ) أظن حتى تلك 7 ملايين لن تذهب لتصويت
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0
36 - ملاحظ عابر الاثنين 04 مارس 2019 - 14:59
ادا أرادت ان تعرف ال اين انت ذاهب يجب عليك ان تتذكر من اين اتيت حتا يتسنا رسم المسار (trajectoire ) الدي يسهل التنبا بحالك في كل نقطة زمنية هدا الحزب أسس في سبعينيات القرن الماضي في أوج مايسطلح عليه سنوات الرصاص مرحلة لازال المغرب يودي تمنها ال الان هدا الحزب شارك في جميع الحكومات مندً تاسيسه دون استتناا لم يسبق له يوما ما ان اختبر صفوف المعارضة خلق لكي يحكم ،النتيجة الْيَوْمَ أفواج من المهاجرين السربين فساد مستشري في دواليب السلطة اقتصاد منهك لازال يعتمد عَل التساقطات المطرية فقر مدقع عبارة عن قنبلة موقوتة تهدد السلم الاجتماعي من المسؤول إدن عن هدا الوضع الكل يتساءل في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة
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2
37 - lahcen الاثنين 04 مارس 2019 - 15:04
الفوز في الانتخابات هدا همكم فقط ضمان راتب مريح وامتيازات لا تعد ولا تحصى وهمنا نحن الشعب العيش بكرامة. في بلادي ظلموني
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3
38 - باحث عن الحقيقة الاثنين 04 مارس 2019 - 15:09
السي عزيز ، راه القرب من الله عز وجل هو ما ينبغي ان يكون حلمكم ، ثم خدمة عباد الله ، هذا هو المنقذ الوحيد لكم من الضلال والحساب الذي ينتظركم . لكننا للاسف فهمنا ووعينا اليوم ان الاحزاب والجمعيات لم تؤسس للاقتراب من هموم المواطن وايجاد الحلول له ، انما تتنافسون وتتقاتلون للاقتراب من القصر كما قلت . وهذه لعمري اقول فيها : صدقتنا وانت كذوب
يعني هذا التصريح الوحيد الذي يمكن ان تكون فيه صادقا رغم كونكم اشتهرتم بالكذب والبهتان والضلال
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2
39 - كريم الاثنين 04 مارس 2019 - 15:10
حزب التجمع يجب أن لا ينسى من هوا و كيف ولد والماضي الاداري ........ كيف ولدت ستبقى طول الحياة
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2
40 - الحمد لله الاثنين 04 مارس 2019 - 15:16
بسم الله بصراحة عيييييين ما انشوف هد الناس الله ايجيب وجوه اخرى علا و عسا لقاو معهم شوي ديا الخير اخوكم في الله مغربي
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3
41 - تابيا الاثنين 04 مارس 2019 - 15:16
جل الأحزاب المغربية عبارة عن دكاكين تبيع الوهم للمغاربة كما باعته الدئاب قبل 2011
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2
42 - توبة توبة الاثنين 04 مارس 2019 - 15:30
لا ثقة في ولد عتيقة .اذا ما قرات الرسائل بوجوه السياسيين بالصورة تفهم المقصود
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0
43 - جمال الاثنين 04 مارس 2019 - 15:31
والله مافهت هدا كل يوم يهدر على الانتخابات وهيا باقيلها قريب 3سنوات اخدم وخطيك ب بلا بلا
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