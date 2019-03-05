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الرئيسية | سياسة | المالكي يدعو إلى جبهة برلمانية عربية متراصة

المالكي يدعو إلى جبهة برلمانية عربية متراصة

المالكي يدعو إلى جبهة برلمانية عربية متراصة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 09:04

دعا الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، إلى "تكوين جبهة برلمانية عربية متراصة لإعادة بناء الذات واستعادة استقلال سلطة القرار"، لافتا إلى أنه "يسير نحو تجديد العهد وتطوير الحوار حول القضايا والانشغالات المشتركة حول وحدة المصير كأمةٍ عربية منْ خَليجِها إِلى مُحِيطها".

وأضاف المالكي، في المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي بالعاصمة الأردنية عمان، أنه "يتوجب توجيه المزيدِ من الجُهُودِ البرلمانية نحو إعادة بناء الذات العربية في مواجهة ما يُحْدِقُ بها من مخاطِرَ ومخططات رهيبةٍ، وفي العمل الـمُكَثَّفِ الحَذِرِ الواعي القَلِق على استعادة سلطةِ القرار العربي المستقل".

وأكد المالكي على "أهمية التعاون العربي الأوروبي"، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة تفكيرنا كأمة عربية في تنويع الشركاء الإستراتيجيين، والبحث عن شركاء موثوق بهم، وذلك على أساس أولوية الأمن القومي العربي، مشددا على أن "المغرب يدرك عمقه العربي مثلما يراهن على عمقه الإِفريقي، ولن تُلْهِـيَه بعضُ الاستعمالات الإِعلامية وآليات التعبئة والتحريض".. فالشمال الإفريقي، يؤكد المالكي، "حتى مصر العربية امتداد جغرافي وتاريخي وسوسيو ثقافي وسياسي للمغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - yassine benfkir الثلاثاء 05 مارس 2019 - 09:10
انا امزغي لايمتلن إذا أراد برلمان عربي فل يرحل عندهم.
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