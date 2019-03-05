منيب تحضر ذكرى تأسيس جبهة تحرير فلسطين

هسبريس - متابعة

ضمن حشد من الشخصيات العربية والفلسطينية، حضرت الدكتورة نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، احتفالية اليوبيل الذهبي لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيروت.

وكانت الاحتفالية مناسبة للحديث عن تطورات ومآلات القضية الفلسطينية في ظل ما أصبح يُعرف باسم "صفقة القرن"، التي تحاول من خلالها الإدارة الأمريكية فرض رؤية تخدم مصالحها لإنهاء القضية الفلسطينية.

وألقت منيب كلمة في هذه المناسبة، تحدثت فيها عن مهام المرحلة على الساحة النضالية الفلسطينية والعربية، خاصة ما تعلق منها بمواجهة المشروع الأمريكي لتفتيت المنطقة وتفجيرها، وكذا ضرورة التصدي للتطبيع الذي أصبح خطرا محدقا بالمصالح العربية والمغربية.

منيب قالت في كلمتها باسم الحزب الاشتراكي الموحد: "عيون العرب شاخصة إليكم وأنتم تواجهون المشروع الأمريكي. ومهما حاولت الإدارة الأمريكية أن تصطنع صراعات وهمية في المنطقة فإن القضية الفلسطينية ستبقى بوصلة كل العرب. وعلى جميع القوى الحية في أمتنا أن تتحمل مسؤولية تاريخية لجهة دعم الشعب الفلسطيني ومقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وفي ختام الاحتفالية كانت نبيلة منيب ضمن مجموعة من الشخصيات المكرمة بهذه المناسبة.