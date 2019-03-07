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كُتّاب وآراء
"الأغلبية" تتفق على عقد دورة برلمانية استثنائية وتتمسك بـ"التعاقد"
اتفقت أحزاب الأغلبية الحكومية، عقب اجتماع ترأسه سعد الدين العثماني مساء أمس الأربعاء في الرباط، على عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل المصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة.
ويأتي قرار عقد الدورة الاستثنائية بعد فشل الأغلبية البرلمانية في حسم خلافاتها بخصوص مضامين مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، إضافة إلى مشروعي القانونين التنظيميين للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وقال بلاغ صادر عن الأغلبية الحكومية، اليوم الخميس، إنه "اعتباراً لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان، فإن أحزاب الأغلبية تقترح عقد دورة برلمانية استثنائية".
اجتماع قيادة الأحزاب الستة المشكلة للحكومة تطرق أيضاً لموضوع احتجاجات أساتذة التعاقد المُطالبين بالإدماج، وأكد في هذا الصدد أن "اعتماد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خيار ينسجم مع الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولا مركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد".
البلاغ شدد أيضاً على "ضرورة التمسك بهذا الخيار الاستراتيجي لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطياً ومؤسساتياً وتنموياً ويُعزز العدالة المجالية تفاعلاً مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة"، كما أكد "ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية".
وأشاد بلاغ أحزاب الأغلبية بـ"استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي".
واتفقت الأحزاب المشكلة للحكومة، في هذا الصدد، على "تعزيز مجهودها التواصلي في هذا الإطار مع الأطر والجهات المعنية وعموم الرأي العام الوطني"، ووجهت "تحية للمرأة المغربية بمناسبة عيدها العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل سنة"، ونوهت بـ"ما تحقق لفائدتها من مكتسبات حقوقية دالة وتمكين سياسي واجتماعي واقتصادي هام".
وأشار المصدر نفسه إلى أن أحزاب الأغلبية "معتزة بالمسار الإصلاحي الذي دشنه الخطاب الملكي لـ 9 مارس 2011 وباعتماد دستور جديد متقدم، مما أطلق حزمة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تنعم بها بلادنا إلى اليوم"، كما عبرت عن انخراطها إلى جانب باقي القوى السياسية والحية في المجتمع لدعم هذا النفس الإصلاحي تحت قيادة الملك محمد السادس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
لكن هناك رب كريم سيأخذ لنا حقنا منكم يوم الحساب
وحرب ضد التلميذ
وحرب ضد الشعب
على الشعب ان يعي بأن القضية قضيته وليست فقط قضية الاساتذة لكن ماذا تنتظر من شعب يشاهد التفاهات على اليوتيوب ويعطي القيمة لمن لا قيم عنده
ca va pas
راه كولشي غادي يسني ليك على داك الورقة وما يجي حتى يشد البوسط حتى تلقاه فالجروب واتساب كيقلب معامن يدير الاضراب باش يترسم ..
من بعد غادي تفرضو عليهم يسنيو على ملاحق عقود باش ما يديرش الاضراب وباش تقدر تجري عليه .. و غادي تجري عليه .. وغادي تجيب واحد بلاصتو .. وغادي يدير ليك نفس الشي .. شوية غادي تبدا تلقا هاد التعاقد الديالك ما كيجيب ليك غير المتردية والنطيحة وما أكل السبع ... وغادي تبدا تزيد تديق على الخريجين الفرص وتزيد تسد عليهم فبلايص اخرين باش ما يلقاوش خدمة ويجوعو و يجيو عندكم صحة ..
اختاصرو الأمور وديرو ما دار هتلر و ستالين وجمعو الناس بحال المحبسية يخدمو ليكم فابور فؤشفيتز و الكولاغ ... وعلنو المغرب مركز احتجاز فالهواء الطلق
الأمان الوظيفي لايصلح مع الغشاشة، أنا مع التعاقد= ولي عندو كفاءة ما غيخافش على راسو، ولي عراف راسو ناقص كيبغي شي طريقة باش يولي طفيلي لاصق فبلاصتو ويتخلص بغض النظر عن إنتاجيته!!!
أمريكا وكندا وكل الدول المتقدمة عندهم نظام التعاقد، وحتى هوما الفاشلون ديالهم ديما كيحتجو على التعاقد!!!
مثلا، يحق لهم رفع دعاوى قضائية ضد الدولة لأنهم غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بصفتهم مستخدمين خارج الوظيفة العمومية.
عقود سنتين غير قانونية أصلا، لأن قانون الشغل ينص بشكل واضح على أن عقود العمل محددة المدة CDD لا تتجاوز 12 شهرا، كما أنه لا يمكن أن تخص إلا وظائف ذات طابع مؤقت أو بعيدة عن النشاط العادي للمشغل، و نحن نعلم أن النشاط الأساسي و الدائم للأكاديميات هو التعليم.
و طبعا في غياب قانون أساسي للتعاقد، و القانون ليس مرسوما وزاريا، يخضع الأساتذة المتعاقدون لقانون الشغل ضمنيا.