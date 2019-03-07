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الرئيسية | سياسة | "الأغلبية" تتفق على عقد دورة برلمانية استثنائية وتتمسك بـ"التعاقد"

"الأغلبية" تتفق على عقد دورة برلمانية استثنائية وتتمسك بـ"التعاقد"

"الأغلبية" تتفق على عقد دورة برلمانية استثنائية وتتمسك بـ"التعاقد"
هسبريس من الرباط
الخميس 07 مارس 2019 - 12:00

اتفقت أحزاب الأغلبية الحكومية، عقب اجتماع ترأسه سعد الدين العثماني مساء أمس الأربعاء في الرباط، على عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل المصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة.

ويأتي قرار عقد الدورة الاستثنائية بعد فشل الأغلبية البرلمانية في حسم خلافاتها بخصوص مضامين مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، إضافة إلى مشروعي القانونين التنظيميين للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وقال بلاغ صادر عن الأغلبية الحكومية، اليوم الخميس، إنه "اعتباراً لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان، فإن أحزاب الأغلبية تقترح عقد دورة برلمانية استثنائية".

اجتماع قيادة الأحزاب الستة المشكلة للحكومة تطرق أيضاً لموضوع احتجاجات أساتذة التعاقد المُطالبين بالإدماج، وأكد في هذا الصدد أن "اعتماد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خيار ينسجم مع الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولا مركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد".

البلاغ شدد أيضاً على "ضرورة التمسك بهذا الخيار الاستراتيجي لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطياً ومؤسساتياً وتنموياً ويُعزز العدالة المجالية تفاعلاً مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة"، كما أكد "ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية".

وأشاد بلاغ أحزاب الأغلبية بـ"استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي".

واتفقت الأحزاب المشكلة للحكومة، في هذا الصدد، على "تعزيز مجهودها التواصلي في هذا الإطار مع الأطر والجهات المعنية وعموم الرأي العام الوطني"، ووجهت "تحية للمرأة المغربية بمناسبة عيدها العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل سنة"، ونوهت بـ"ما تحقق لفائدتها من مكتسبات حقوقية دالة وتمكين سياسي واجتماعي واقتصادي هام".

وأشار المصدر نفسه إلى أن أحزاب الأغلبية "معتزة بالمسار الإصلاحي الذي دشنه الخطاب الملكي لـ 9 مارس 2011 وباعتماد دستور جديد متقدم، مما أطلق حزمة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تنعم بها بلادنا إلى اليوم"، كما عبرت عن انخراطها إلى جانب باقي القوى السياسية والحية في المجتمع لدعم هذا النفس الإصلاحي تحت قيادة الملك محمد السادس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مواطن غيور الخميس 07 مارس 2019 - 12:08
مجموعة من الإنتهازيين و الوصوليين ، يستنزفون ميزانية الدولة و مال الشعب ...تعويضات خيالية...أجور سمينة... تقاعد غليظ........حصانة قانونية لهم و لعائلاتهم......

لكن هناك رب كريم سيأخذ لنا حقنا منكم يوم الحساب
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51
2 - استاذ الخميس 07 مارس 2019 - 12:11
اذن هي حرب ضد الاستاذ
وحرب ضد التلميذ
وحرب ضد الشعب
على الشعب ان يعي بأن القضية قضيته وليست فقط قضية الاساتذة لكن ماذا تنتظر من شعب يشاهد التفاهات على اليوتيوب ويعطي القيمة لمن لا قيم عنده
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38
3 - حسن الخميس 07 مارس 2019 - 12:12
بكل صدق والله لا أرى في رؤساء الاحزاب واحدا يستحق وزيرا هل هؤلاء قادرون على التخطيط لهذا البلد العزيز اقول إلى السيد الوزير الأول إن كان هناك تكوين فيجب اعاده التكوين لوزراء ك
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41
4 - salah الخميس 07 مارس 2019 - 12:13
آش وجدتو لهذ المرأة في ثامن مارس فهي الأستاذة اللي كلات لعصا أهي أم الأستاذ اللي كلا لعصا وأم التلميذ اللي ضاع فقرايتو بسبب تعنتكم وهي زوجة الكادح في العمل في ظروف مأساوية وزوجة الموظف الذي اقتطع ظلما من أجرته وهي الموظفة التي ترزح تحت تجميد الحوار الاجتماعي.بالله عليكم عن أي عيد تتحدثون؟!
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28
5 - ب-ت-3 الخميس 07 مارس 2019 - 12:15
التعاقد هو النمط السائد في الشغل اليوم نظرا لتطور المجتمع و الصناعة و الادارة و بفضل الرقمنة و الثورة الرقمية - التوظيف مدى الحياة على مدة 42 سنة لم تعد تلائم الوضع الحالي و الاقتصادي في العالم باكمله و لهذا لا وجود الا للتعاقد و الحركة الدائمة...التوظيف و الوظيفة تناسب مجتمعات القرن 19 م و بداية القرن 20 م حيث كانت الصناعات الثقيلة التي لا تزحزح و الادارات الثقيلة و الساكنة المتراكمة في نفس المكان اي الجمود - اليوم العالم في حركة و التعليم و مضامينه تتغير بسرعة و ايضا الساكنة تتغير من منطقة الى اخرى و من مدينة الى اخرى و من حي الى اخر في نفس المدينة و في الجامعات العصرية تتغير المسالك و التكوينات كل 4 سنوات و المنظومة مبنية على الموديلات القصيرة جدا لا تتجاوز 20 سنة في شهر و السنة الجامعية تساوي فقط 3 اشهر الخ - العالم في حرمة ذائبة - المهم في كل هذه الحركية هو ضمان حقوق الشغيلة من تقاعد و نقط تتراكم و تحتسب و تحفظ و من تغطية صحية و غيرها من الحقوق- التعاقد هو لتلبية حاجيات معينة خاصة مثلا خصاص في مادة ما مدة 1 شهر او 3 او عام او 3 اعوام الخ...المهم هو الحقوق و الا يكون تعسف ما
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-21
6 - بائع الأوهام الخميس 07 مارس 2019 - 12:18
واش كاين اللي يبغي يخدم وهو ما ضامنش حتى واش غادي يلقى باش يخلص الكرا للشهر الجاي؟

ca va pas

راه كولشي غادي يسني ليك على داك الورقة وما يجي حتى يشد البوسط حتى تلقاه فالجروب واتساب كيقلب معامن يدير الاضراب باش يترسم ..

من بعد غادي تفرضو عليهم يسنيو على ملاحق عقود باش ما يديرش الاضراب وباش تقدر تجري عليه .. و غادي تجري عليه .. وغادي تجيب واحد بلاصتو .. وغادي يدير ليك نفس الشي .. شوية غادي تبدا تلقا هاد التعاقد الديالك ما كيجيب ليك غير المتردية والنطيحة وما أكل السبع ... وغادي تبدا تزيد تديق على الخريجين الفرص وتزيد تسد عليهم فبلايص اخرين باش ما يلقاوش خدمة ويجوعو و يجيو عندكم صحة ..

اختاصرو الأمور وديرو ما دار هتلر و ستالين وجمعو الناس بحال المحبسية يخدمو ليكم فابور فؤشفيتز و الكولاغ ... وعلنو المغرب مركز احتجاز فالهواء الطلق
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17
7 - حمزة الخميس 07 مارس 2019 - 12:19
المتعاقدون اصبحو شوكة في حلق الحكومة المحكومة وان شاء الله سيكون سقوطها على ايديهم وان غدا لناظره قريب..
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22
8 - rachid الخميس 07 مارس 2019 - 12:21
الدول المتحكم بها من الخارج هي هاته أوامر البنك والصندوق الدولي كما جاء في تقريرها الاخير. ادن لا تتشدقوا وتقولوا نحن دولة حق وحرية ولاننصاع لأوامر أحد. هده مهزلة ومذلة. أتحدى أي مسؤول من هؤلاء ان يشغل ابنه او اخته او اقاربه بالتعاقد. اعطوني مثال على دالك ونقدم لكم التحية. اخنقوا واقتلوا ابناء هدا الوطن. الشىركات الكبرى لم ولن تستطيعون المس بها متل البنزين الدي لم تفرضو عليها تحديد الاسعار. لكن الشعب تفرغون فيه مكبوتاتكم وتتفرجو على مآسيه.
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17
9 - ملينا من هاد وجوه القحط الخميس 07 مارس 2019 - 12:22
ديما نفس الوجوه والله العظيم ملينا هاد الوجوه
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20
10 - خالد F الخميس 07 مارس 2019 - 12:25
وأخيرا إجتمعتم على رأي واحد، الله إدوم المحبة وتبقى مصلحة الدولة فوق الجميع شعبا وحكومة.على بركة الله، إنه وقت العمل وليس الحملة الإنتخابية.
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-9
11 - معاذ الخميس 07 مارس 2019 - 12:30
الإدماج الذي يطالب به هؤلاء الأساتذة حد البكاء والعويل أمر مخجل لأطر تربوية مثقفة بعد أن وقعوا عن طواعية وفي كامل قواهم العقلية على العقد ، بحيت كان بإمكانهم أن يرفضو في البداية بشكل كامل مضامين العقد ، ويساندو اخوانهم 10000 اطار تربوي الذين كونتهم الحكومة على مدى تلات سنوات ليسدو خصاص المنظومة ، ، لكنهم قبلوا بالعقد واضاعوا حق اخوانهم !
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-4
12 - رشيد الخميس 07 مارس 2019 - 12:30
فاش كنت كنقرا ألف مرة سمعت من معلمين : أنا مخلص فآخر الشهر وأنت دبر راسك!!!!
الأمان الوظيفي لايصلح مع الغشاشة، أنا مع التعاقد= ولي عندو كفاءة ما غيخافش على راسو، ولي عراف راسو ناقص كيبغي شي طريقة باش يولي طفيلي لاصق فبلاصتو ويتخلص بغض النظر عن إنتاجيته!!!
أمريكا وكندا وكل الدول المتقدمة عندهم نظام التعاقد، وحتى هوما الفاشلون ديالهم ديما كيحتجو على التعاقد!!!
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-6
13 - سكليس الخميس 07 مارس 2019 - 12:34
يقول المثل لعداوة تابثة والصواب اكون. كفى من النفاق السياسي راه حزب كا يشرق وحزب كايغرب. حزب باغي أعرب وحزب باغي افرنس. شي اكوي وشي ابخ. راه الشعب عاق باللعبة والمسرحية. ولاد الشعب كالوا لعصا وانتم خذوا الامتيازات والتعويضات والسفريات. غير اتفقوا بيناتكم راه كلشي ديالكم
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3
14 - مومو الخميس 07 مارس 2019 - 12:37
ما يهم الآن هو إخراج قانون أساسي للأساتذة المتعاقدين، يبين بشكل واضح حقوقهم و واجباتهم، و يتجنب العبارات الفضفاضة ذات المئة تأويل. فعقود الأساتذة المتعاقدين غير خاضعة لقانون الشغل و غير خاضعة لقانون الوظيفة العمومية، مما يخلق ضبابية في التعامل معهم.
مثلا، يحق لهم رفع دعاوى قضائية ضد الدولة لأنهم غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بصفتهم مستخدمين خارج الوظيفة العمومية.
عقود سنتين غير قانونية أصلا، لأن قانون الشغل ينص بشكل واضح على أن عقود العمل محددة المدة CDD لا تتجاوز 12 شهرا، كما أنه لا يمكن أن تخص إلا وظائف ذات طابع مؤقت أو بعيدة عن النشاط العادي للمشغل، و نحن نعلم أن النشاط الأساسي و الدائم للأكاديميات هو التعليم.
و طبعا في غياب قانون أساسي للتعاقد، و القانون ليس مرسوما وزاريا، يخضع الأساتذة المتعاقدون لقانون الشغل ضمنيا.
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4
15 - محمد الخميس 07 مارس 2019 - 12:38
السلام عليكم اما أن الاوان لوقف هذا العبث والارتجال وضيق الافق لعلاج القضايا المصيرية للوطن ومن ضمنها اشكالية التشغيل وتوحيد نظم التوظيف او التشغيل العبرة بالمضمون واعتماد نظام واحد للقطاع العام ومراجعة نظام التقاعد والعودة الى سن 60 سنة او اقل لفتح الباب للشباب للعمل ومن اجل ضمان المردودية...
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1
16 - عبوكيليز الخميس 07 مارس 2019 - 12:40
بالنسبة لموضوع التربية و التكوين الحكومة عاجزة عن إخراج القانون الأساسي لموظفي و أطر وزارة التربية الوطنية فكيف سنتحدث عن استراتيجية أناس هم الحلقة الأهم لا يعرفون ما لهم و ما عليهم و ما ينتظرهم، وضوح الرؤيا شيء لا يتناطح عليه عنزان، لا يمكن أن ننخرط كأساتذة و أطر وزارة التربية في تنفيد ما هو مبهم ،"واضح" أظن فقط في أذهان من تصوروه، لتكتمل الإستراتيجية و تتمتع بالنجاعة اللازمة أطلقوا القانون الأساسي لموظفي و أطر وزارة التربية و إلا فإنكم تطبلون في الماء و من يزرع الهواء معلوم أنه سيحصد العاصفة.
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