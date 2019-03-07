المالكي يشيدُ بمتانة العلاقات بين المغرب وبلجيكا

هسبريس من الرباط

أشاد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب وبين بلجيكا على كافة المستويات، وعلى الصعيد البرلماني على الخصوص، مشيرا إلى "توقيع مجلس النواب مع برلمان فيدرالية والوني-بروكسيل سنة 2018 على اتفاقية للتعاون بين المجلسين، وإلى انتظام الزيارات المتبادلة بين برلمانيي البلدين".

وثمن المالكي، على هامش استقباله الخميس، الوزير الأول السابق ببلجيكا، يليو دي روبو، والذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب، الدعم الذي قدمه النواب الأوروبيون أعضاء الأحزاب الديمقراطية بالبرلمان الأوروبي لاتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال التصويت الذي أجري بداية السنة.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن "المغرب يعتبر علاقاته مع أوروبا علاقات إستراتيجية"، مسجلا أن "البرلمانيين الأوروبيين يعون جيدا الأوضاع الحقيقية بالمنطقة، على الرغم من المغالطات والادعاءات التي تحاول بعض الجهات تمريرها".

من جهته، أوضح يليو دي روبو، الوزير الأول السابق ببلجيكا، أن زيارته الحالية للمملكة تأكيد للصداقة العميقة التي تجمع البلدين والشعبين، وأضاف "أن بلجيكا تتوفر على جالية جد مهمة من أصول مغربية. وهناك الكثير مما يمكن القيام به بشراكة مع المغرب في إفريقيا، خاصة أن المغرب يتميز بالاستقرار وبموقعه الجيو-إستراتيجي".

وأشاد المسؤول البلجيكي السابق بالمقاربة المغربية في محاربة الإرهاب والتطرف، مثمنا حكمة الملك ومنوها بدور الأجهزة الأمنية المغربية وتعاونها في محاصرة هذه الآفة.

وقد تدارس الجانبان، كذلك، المواضيع المرتبطة بالهجرة والعلاقات مع أوروبا، فضلا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.