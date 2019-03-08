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الرئيسية | سياسة | بنعتيق يتباحث مع رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي

بنعتيق يتباحث مع رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي

بنعتيق يتباحث مع رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي
هسبريس من الرباط
الجمعة 08 مارس 2019 - 13:10

استقبل عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، "إيليو دي روبو، الوزير الأول البلجيكي السابق رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي، مرفوقا بالسفير البلجيكي بالرباط، وبعض الكفاءات البلجيكية من أصول مغربية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وخاصة المرتبطة بدور الكفاءات المغربية-البلجيكية وتعبئتها للمساهمة في الأوراش التنموية بالمغرب.

وناقش الطرفان كيفية تحسين التعاون والشراكة مع فعاليات المجتمع المدني لمغاربة بلجيكا، والنهوض بأوضاع الشباب من مغاربة العالم بهذا البلد.

ويأتي هذا اللقاء أسابيع قليلة قبيل انعقاد المنتدى الأول للكفاءات المغربية البلجيكية في الـ22 من مارس 2019 بالعاصمة الرباط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سميرة الجمعة 08 مارس 2019 - 14:04
وزير اخر همه الجالية، باراكا من التطبيل. أتمنى ان تكون لكم جرأة النشر.
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