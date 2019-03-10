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الرئيسية | سياسة | السموني: انهيار النظام بالجزائر لا يفيد المغرب‎

السموني: انهيار النظام بالجزائر لا يفيد المغرب‎

السموني: انهيار النظام بالجزائر لا يفيد المغرب‎
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الأحد 10 مارس 2019 - 10:11

قال الدكتور خالد الشرقاوي السموني، الناشط الحقوقي ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه "ليس في صالح المغرب أن ينهار النظام الجزائري إثر الأحداث الأخيرة التي تعرفها الجارة الجزائر".

وزاد: "لا ينبغي التهليل بأي انفجار اجتماعي وسياسي في هذا البلد رغم ما تسبب فيه هذا النظام من آلام للمغرب بسبب رعايته ودعمه لجبهة البوليساريو ضد الوحدة الوطنية".

واستطرد السموني، في تصريح لهسبريس، بأن من سيدفع الثمن في نهاية المطاف "هو الشعب الجزائري وحده، مع ما يحمل ذلك من تهديدات أمنية للحدود المغربية-الجزائرية بصفة خاصة وللمنطقة المغاربية بصفة عامة".

وشدد المتحدث ذاته على أنه "ينبغي التعامل بحكمة وتبصر مع احتجاجات الشارع الجزائري، والاستجابة لمطالب الشعب المشروعة"، وأضاف أن "الوقت حان لتعيش الجزائر خطوة نحو انتقال ديمقراطي سلمي، وأن تستعيد علاقاتها الأخوية مع المغرب".

كما لفت السموني الانتباه إلى الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2018، "الذي دعا خلاله الملك محمد السادس دولة الجزائر وشعبها الشقيق إلى إعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين وتجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بينهما".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - باعمراني الأحد 10 مارس 2019 - 10:34
يجب احترام ارادة الشعوب ...معظم الحكام العرب ديكتاتوريون يحبون الحكم مدى الحياة و يقهرون ويقمعون و يقتلون شعوبهم ...لماذا لا نكون مثل الدول الأوروبية الكل يعيش في آمن وأمان و ديموقراطية حقيقية كفى فسادا كفى رشوة كفى تسلطا على رقاب الناس ....نعم للديموقراطية الحقيقية وللشعب الكلمة لمبغاكش الشعب سير فحالك...النظام العسكري الجزائري الديكتاتوري الذي قتل آلاف الجزائريين في العشرية السوداء سوف ينهار يوما ما .
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4
2 - استغراب الأحد 10 مارس 2019 - 10:35
من غرائب المغرب و الجزائر اني اتابع المظاهرات الرافضة للعهدة الخامسة على القنوات المغربية . و اتابع مظاهرات الاساتذة المتعاقدين على القنوات الجزائرية . فعلا زوج بغال
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12
3 - نتائج الجشع الأحد 10 مارس 2019 - 10:35
مشكل الجزائر أسهل ما يكون والحل هو ــــــ تَرْكْ طْمَعْ إِسْكَدْ لَحْساب ــــ مثل مغربي .
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1
4 - karim الأحد 10 مارس 2019 - 10:49
انهيار النضام في ألجزاير لا يفيد المغرب العميق، بل سيفيد الشعب المغربي.
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5
5 - جزائري منتفض الأحد 10 مارس 2019 - 11:01
المغرب يتخوف كثيرا والدوخة راهي حاكماتو من انهيار النظام الجزائري لان ذلك سيتبعه انهيار النظام المغربي.ولكن لا عليه فنحن نريد تغيير النظام واصلاحه لا اسقاطه فالشعب واعي جدا بما يفعل اما انتم احرار اسقطو نظامكم او اتركوه فلكل شعب طريق اختاره ونحن اخترنا طريق التنمية والتحرر كماليزيا وسنغافورة وتركيا فالقارة الجزائر استفاقت وهي قادمة ولن يوقفها احد .
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-5
6 - سندباد الأحد 10 مارس 2019 - 11:02
ما هذا الهراء. النظام في الجزائر لا يمكن بالكاد تسميته بنظام . كفى من السخرية. ان هاذا التسلط كارثة على الجزائر وكذلك الجيران والامة العربية.
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3
7 - sohail الأحد 10 مارس 2019 - 11:08
تغيير النظام سيفيد المغرب فقط نتمنى ان يكون التغيير دون اراقة اي قطرة دم
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2
8 - كمال الأحد 10 مارس 2019 - 11:10
يجب تقنين ووضع المعايير امام احداث ما يسمى مركز الابحاث والدراسات. اذ نلاحظ ان كل من اراد ان يسمي نفسه رئيس مركز ابحاث ودراسات فله ذلك.والمشكل انهم اصبحوا يتكلمون باسم المغاربة في وسائل الاعلام المحلية والدولية. مركز الدراسات يجب ان ينجز دراسات وابحاث علمية حيادية من طرف اساتذة و دكاترة مختصين ونشرها في مجلات متخصصة . لا ان يعطوا لنا اراءهم السياسية التي يستطيع اي واحد منا ان ان يقولها بدون بحث ولا هم يحزنون.
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6
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