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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | سياسة | رامون غارثيا: أخنوش يحمل طاقة "تضاهي إعصارا"

رامون غارثيا: أخنوش يحمل طاقة "تضاهي إعصارا"

رامون غارثيا: أخنوش يحمل طاقة "تضاهي إعصارا"
هسبريس من الرباط
السبت 09 مارس 2019 - 23:35

قال رامون غارثيا، الكاتب التنفيذي المكلف بالعلاقات الخارجية للحزب الشعبي، إن الطاقة التي يحملها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، "تضاهي إعصارا".

جاء ذلك خلال مؤتمر مغاربة العالم، الذي عقده حزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش وعدد من وزراء الحزب، اليوم السبت بإسبانيا، بحضور عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا.

وقال غارثيا في كلمته إن سبب وصفه هذا هو أن أخنوش ترجم له عبارة "يا عزيز ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح"، التي ردّدتها القاعة، قبل أن يوجه كلامه إلى الجمهور قائلا: "كيف لهذا الرجل، بهذه الإمكانات، أن يستريح، فهو يحمل طاقة كبيرة تضاهي إعصارا، ويحمل مشروع التقدم والنماء والرقي بالمغرب، وهو قطعا لن يرتاح"، مضيفا أن حزب التجمع الوطني للأحرار "به نساء ورجال ملتزمون بكلمتهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (72)

1 - bouchra السبت 09 مارس 2019 - 23:40
هذه هي الأحزاب التي ترقى لطموح المواطن أحزاب مسؤولة تقترح الحلول للمشاكل والعراقيل وتشتغل على تفعيلها في الواقع
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-63
2 - makan السبت 09 مارس 2019 - 23:41
خير الكلام ما قل ودل فحزب الاحرار يمارس السياسة من منظور جديد وأظن أن مصيره النجاح لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلال فالقطاعات التي قرر الإشتغال عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى
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-60
3 - عبدالصمد السبت 09 مارس 2019 - 23:41
‎التجمع الوطني للأحرار دخل الى الاغلبية عن جدارة و استحقاق و كفاءة كوادره و ليس منة أو صدقة من تجار الدين الذين أغرقوا بلادنا بالديون و الوعود الزائفة.
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-57
4 - عمااد السبت 09 مارس 2019 - 23:41
حزب التجمع الوطني للاحرار يستمد مشروعيته من هموم و نبض الشارع و يعمل بكل قوته و جهده لايجاد حلول واقعية تستجيب مع متطلبات المواطنين و واقعهم المعاش سواء في قطاع الصحة و التعليم و الشغل
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-52
5 - azad meryam السبت 09 مارس 2019 - 23:41
خمسا وخميس على وزيرنا غادي تعينوه لنا .
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-54
6 - ليووووو السبت 09 مارس 2019 - 23:41
‎التجمع الوطني للاحرار حزب المستقبل، يناضل من اجل العيش الكريم لكل المغاربة.
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-52
7 - شاهد السبت 09 مارس 2019 - 23:42
حقا ان حزب التجمع أعطى نفسا جديدا للسياسة في المغرب، فتراه في معالجة كل ما عجز عنه الآخرون و بالتالي و في اعتقادي ان يستحق المسؤوليات المنوطة به .
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-50
8 - محمد السبت 09 مارس 2019 - 23:42
بصراحة يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي يشتغل و يتباحث في ايجاد الحلول الممكنة لمختلف انتظارات المواطنين.
لنا كامل الثقة في أن هذا المسار حضي بثقة جميع المغاربة.
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-45
9 - فهد السبت 09 مارس 2019 - 23:42
لهذا أحترم حزب الحمامة لأنه حزب وطني لا يزايد على أحد ودائما هو السباق للدفاع عن مصالح الوطن والمواطن
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-46
10 - غزلان السبت 09 مارس 2019 - 23:42
مواكبة الشأن العام و التفاعل مع الضقايا المطروحة في الساحة السياسية معيار الحضور القوي و المستمر داخل الساحة و حزب الاحرار اصبح قريبا جدا من نبض الشارع و هموم المواطنين.
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-45
11 - عباااس السبت 09 مارس 2019 - 23:42
حزب التجمع اليوم هو حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب المغربي.
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-42
12 - عزوووز السبت 09 مارس 2019 - 23:42
في ظل دينامية حزب التجمع الوطني للأحرار، تبقى باقي الأحزاب في سبات عميق...
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-41
13 - نويسري السبت 09 مارس 2019 - 23:42
التجمع يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد في الدرجة الأولى
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-43
14 - hanane hanane السبت 09 مارس 2019 - 23:42
فعلا السي اخنوش طاقة لا تنتهي نتمنى له النوفيق لكل ما هو خير لنا ولبلدنا الغالي.
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-41
15 - سماااتي السبت 09 مارس 2019 - 23:42
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي ففي الوقت الذي عجزت فيه الأحزاب الأخرى عن تقديم الحلول والبديل هذا الحزب قدم مشروعا متكاملا على طاولة رئيس الحكومة ولم يتبقى سوى استحضار مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع.
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-41
16 - لميااء السبت 09 مارس 2019 - 23:43
الدينامية الجديدة التي راهن عليها الأحرار تتأكد يوما بعد يوم و النموذج التنموي المقترح من طرف الحزب دليل على أنه فعلا حزب عمل و ليس حزب الشفوي.
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-38
17 - حمودة السبت 09 مارس 2019 - 23:43
هذا هو الحزب الوحيد الذي أصبح يشتغل على مدار الساعة ويجتهد في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المغاربة
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-37
18 - سليم السبت 09 مارس 2019 - 23:43
استراتيجية محكمة تقدم وصفات واقعية لما يعانيه المغاربة، و يتعايشون معه بإستمرار. و بالتالي فما يلزم هو العمل و المعقول لتنزيلها على ارض الواقع
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-38
19 - حمزة السبت 09 مارس 2019 - 23:43
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
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-38
20 - ادهم السبت 09 مارس 2019 - 23:43
عندما يعترف الغرب بكفاءات المغرب هذا هو المعقول ديال بالصح
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-38
21 - تبعصيص السبت 09 مارس 2019 - 23:43
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
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-31
22 - شهرزاد السبت 09 مارس 2019 - 23:43
بصراحة يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي يشتغل و يتباحث في ايجاد الحلول الممكنة لمختلف انتظارات المواطنين.
لنا كامل الثقة في أن هذا المسار حضي بثقة جميع المغاربة.
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-36
23 - حكيم السبت 09 مارس 2019 - 23:43
حزب التجمع له قوة اقتراحية و له شجاعة منعدمة في باقي الأحزاب السياسية، التي تظل وعودها حبرا على ورق عكس التجمع الذي يقترح الحلول لمشاكل المواطن و يعمل على تفعيلها على أرض الواقع
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-36
24 - ماااااعي السبت 09 مارس 2019 - 23:44
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي ففي الوقت الذي عجزت فيه الأحزاب الأخرى عن تقديم الحلول والبديل هذا الحزب قدم مشروعا متكاملا على طاولة رئيس الحكومة ولم يتبقى سوى استحضار مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع.
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-31
25 - شهناز السبت 09 مارس 2019 - 23:44
حزب طموح.يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب.نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله.
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-36
26 - وديع السبت 09 مارس 2019 - 23:44
حزب الحمامة اليوم يؤكد للجميع أنه قادم وبقوة، سيكون هو البديل الحقيقي لخدمة الوطن
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-29
27 - من اسبانيا السبت 09 مارس 2019 - 23:44
حزب التجمع حزب الكفاءات الشبابية و طاقات بلا حدود
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-28
28 - شامة السبت 09 مارس 2019 - 23:44
حزب طموح.يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب.نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله.
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-28
29 - توفيق السبت 09 مارس 2019 - 23:44
اخنوش غادي فالمسار الصحيح اراد من اراد و كره من كره
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-27
30 - حمزة السبت 09 مارس 2019 - 23:44
من كان يعتقد بأن دينامية الأحرار هي مجرد سحابة صيف فهو غافل ومخطئ فالأحرار حزب قادم بقوة لتغيير مفهوم السياسة في المغرب
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-26
31 - رامي السبت 09 مارس 2019 - 23:44
حزب التجمع الوطني للاحرار يختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم الصحة و التعليم و التشغيل
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-29
32 - ولاء السبت 09 مارس 2019 - 23:44
الأحرار يتفاعلون، يناقشون، يبادرون منذ مجيء ابن تافراوت الى رأس هذا الحزب وهو يدشن فجرا جديدا في علاقة الأحزاب السياسية بالمواطن
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-27
33 - مسعووود السبت 09 مارس 2019 - 23:45
حزب التجمع الوطني للاحرار مدرسة يصعب على الفاشلين فهم مناهج العمل و المعقول
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-25
34 - زكرياء السبت 09 مارس 2019 - 23:45
التجمع الوطني للاحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
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-25
35 - زهرة السبت 09 مارس 2019 - 23:45
دينامية حزب التجمع الوطني للأحرار متواصلة، واصلوا المسار أنتم في طريق الرقي بالعمل السياسي المغربي
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-28
36 - منصور السبت 09 مارس 2019 - 23:45
حزب الأحرار هو الحزب المنقد لهذا البلد بالتوفيق له
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-27
37 - نويسري عمر السبت 09 مارس 2019 - 23:45
الشكر موصول للجريدة الإلكترونية هيسبريس لتغطيتها لكل ما من شأنه المساهمة في إيجاد حلول ملموسة لاحتواء الأزمات الداخلية التي يعاني منها المغرب والتي تحول دول الرقي بالتنمية في بعض جهات المملكة
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-27
38 - ميسور السبت 09 مارس 2019 - 23:45
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
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-25
39 - ابتسام السبت 09 مارس 2019 - 23:45
المغرب في تقدم يكفي فقط ان نثق في من يستهل و يقدر المسؤولية
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-23
40 - مهادى السبت 09 مارس 2019 - 23:45
التجمع الوطني للاحرار حزب المستقبل، يناضل من اجل العيش الكريم لكل المغاربة.
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-24
41 - nasser karim السبت 09 مارس 2019 - 23:45
السيد اخنوش تحسب له كل المبادرات في اشراك مغاربة العالم في مسلسل المشاورات و النقاش العام حول الاستراتيجية التنموية العامة للحزب
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-25
42 - طامو السبت 09 مارس 2019 - 23:45
حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة السيد عزيز أخنوش سيقول كلمته بقوة في المستقبل. بالتوفيق لحزب العمل و المعقول و أغاراس أغاراس
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-24
43 - محمد السبت 09 مارس 2019 - 23:45
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب المستقبل
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-24
44 - وردة السبت 09 مارس 2019 - 23:46
ما يعجبني في هذا الحزب هو وضع المواطنين وسط اهتماماته ، ويجعل مصلحة المواطن ذات أولوية، أما الباقي تفاصيل...
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-24
45 - زكيو السبت 09 مارس 2019 - 23:46
التجمعيون راهنوا على بناء حزب وطني قوي ، وكان لهم ذلك بفضل القيادة الرشيدة للحزب
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-23
46 - عماد السبت 09 مارس 2019 - 23:46
اتمنى ان يكون عزيز اخنوش رئيسا للحكومة
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-24
47 - سمااااتي السبت 09 مارس 2019 - 23:46
النصر والفوز والشرف هم مرادففات لأسماء التجمع هذا الحزب الذي قطع مع الأساليب البالية والغابرة واستطاع أن يغير صورة السياسة في المغرب وصالح الشباب مع الفعل المدني والسياسي
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-25
48 - وسيلة السبت 09 مارس 2019 - 23:46
حزب التجمع الوطني للأحرار عودنا على المبادرة الخلاقة ولنا في كفاءاته خير دليل تحية للسيدة مباركة بوعيدة التي تسعى جاهدة لحل الإشكال الحاصل
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-25
49 - من المغرب السبت 09 مارس 2019 - 23:46
اؤمن ان لا تغيير بدون تغيير الذات و الافكار و العقليات.
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-21
50 - سلاوي السبت 09 مارس 2019 - 23:46
حزب التجمع الوطني للأحرار في الطريق الصحيح و يواصل مساره من أجل مستقبل زاهر للمغاربة.
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-22
51 - كوكا السبت 09 مارس 2019 - 23:47
الوحدة و العمل من اجل الوطن في جميع الميادين من مبادئنا الأساسية.
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-22
52 - الكاتب السبت 09 مارس 2019 - 23:47
المغاربة و الاجانب يعرفون من يعمل من اجل المصلحة العامة
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-21
53 - رشيدة كي السبت 09 مارس 2019 - 23:47
اليوم ينفي حزب التجمع الوطني للاحرار انه ليس حزب الحملات الانتخابية و فقط، بل هو حزب سياسي يعمل دائما طيلة السنة.
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-20
54 - مباركة السبت 09 مارس 2019 - 23:47
السيد عزيز أخنوش كان له الفضل الكبير في تأسيس حزب قوي سيشكل البديل وسيقطع مع النمطية والسياسة التقليدية وذلك بفضل كفاءته وكفاءات حزبه
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-22
55 - tamri السبت 09 مارس 2019 - 23:49
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
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-19
56 - azoza السبت 09 مارس 2019 - 23:49
افتخر بانتمائي لحزب التجمع الوطني للاحرار لانه حزب الكفاءات و الطاقات ينصت لهموم الشعبو يتفاعل مع نبض الشارع و يبحث و يقترح حلول معقولة و منطقية للرقي بالمستوى المعيشي للمغاربة كما هو وارد في كتابه المرجعي مسار الثقة
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-20
57 - humer السبت 09 مارس 2019 - 23:49
حزب التجمع الوطني للاحرار مدرسة يصعب على الفاشلين فهم مناهج العمل و المعقول.
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-17
58 - mahdi السبت 09 مارس 2019 - 23:49
الكل في حزب الحمامة يشتغل جنبا الى جنب من أجل انجاح مسار الثقة وتفعيله على أرض الواقع ، ولن تنال من قياداته سهام الغدر
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-18
59 - العبدولاي السبت 09 مارس 2019 - 23:50
المستقبل لحزب التجمع الوطني للأحرار
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-17
60 - hichaam السبت 09 مارس 2019 - 23:50
حزب التجمع الوطني للأحرار في الطريق الصحيح، ويواصل تطبيق مساره من أجل مستقبل زاهر للمغاربة.
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-18
61 - bachir السبت 09 مارس 2019 - 23:50
Il est vraiment fabuleux Mr akhenouch. Homme de terrain et de conviction . Merci à lui et à son parti
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-17
62 - aissa السبت 09 مارس 2019 - 23:50
حزب الاحرار هو حزب العمل والمعقول حزب أغاراس أغاراس لا يعرف ما معنى الهزيمة ولا يؤمن بالاستسلام وسيواصل مساره وسيحقق مبتغاه
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-18
63 - morabo السبت 09 مارس 2019 - 23:50
مكونات حزب التجمع الوطني للأحرار تتمتع بمناعة كبيرة وقوية لمواجهة كل التحديات
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-18
64 - monadi السبت 09 مارس 2019 - 23:51
العمل الجاد و خدمة الوطن رغم المحاولات الفاشلة البئيسة لبعض الأحزاب بغرض التشويش الا ان الأحرار يواصلون العمل الجاد و ثقتهم في معركة الإصلاح كبيرة . و يتواصل مسار الثقة
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-16
65 - hassan jawadi السبت 09 مارس 2019 - 23:51
إذا كان للجدية و المسؤولية و المعقول عنوان فسيكون بدون أدنى شك هو التجمع الوطني للأحرار برئاسة السيد عزيز أخنوش رجل الدولة الكبير الذي نكن له كل التقدير و الاحترام
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-18
66 - المساوي السبت 09 مارس 2019 - 23:51
ماذا سيقول بنكيران عندما يسمع هذا الكلام ستصدمه صراحة الاجانب
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-19
67 - wood السبت 09 مارس 2019 - 23:53
التطبيل و التزمير لشخص لم يكن أبدا مقياس على الجدارة و الإستحقاق ،فطبيعي أن يمدح الاسبان وزير الفلاخة و الصيد البحري لانه وقع معهم ٱتفاقا يحصلون بموجبه على السمك بأبخس الأثمان و دون حسيب و لا رقيب !!!
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40
68 - محمد السبت 09 مارس 2019 - 23:53
سبحان الله، التعاليق مكتوبين بنفس الأسلوب...ههههه
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51
69 - شعب الأيتام في مأدبة اللءام . السبت 09 مارس 2019 - 23:54
عن أي كفاح تتحدثون الشعب مل مسرحياتكم السمجة وأقوالكم أصبح طعمها أمر من العلقم لا ديمقراطية في المغرب ولاهم يحزنون ولا عدالة ، ولا منطق الا العصى لمن يعصى .
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38
70 - Yassine الأحد 10 مارس 2019 - 00:22
اصحاب التعاليق الفوقانية را كتزيدو تسيؤو الحزب و كطيحو فنفس الخطأ ديال التراكتور
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7
71 - مواطن الأحد 10 مارس 2019 - 00:30
حزب كجميع الأحزاب المغربية كلهم يمارسون النفاق السياسي و الضحك على الناس حزب التجمع موجود في السلطة لسنوات و لم يغير شيئا كفاكم ضحكا على المغاربة
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9
72 - محمد الأحد 10 مارس 2019 - 00:49
اتمنى من السيد اخنوش ان يباذر في تحريك ملف شركة تكرير البترول في المحمدية بأن تعمل وهذا وعد والكلمة روح بأن نسانده في الإنتخابات إن شاء الله
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