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كُتّاب وآراء
رامون غارثيا: أخنوش يحمل طاقة "تضاهي إعصارا"
قال رامون غارثيا، الكاتب التنفيذي المكلف بالعلاقات الخارجية للحزب الشعبي، إن الطاقة التي يحملها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، "تضاهي إعصارا".
جاء ذلك خلال مؤتمر مغاربة العالم، الذي عقده حزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش وعدد من وزراء الحزب، اليوم السبت بإسبانيا، بحضور عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا.
وقال غارثيا في كلمته إن سبب وصفه هذا هو أن أخنوش ترجم له عبارة "يا عزيز ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح"، التي ردّدتها القاعة، قبل أن يوجه كلامه إلى الجمهور قائلا: "كيف لهذا الرجل، بهذه الإمكانات، أن يستريح، فهو يحمل طاقة كبيرة تضاهي إعصارا، ويحمل مشروع التقدم والنماء والرقي بالمغرب، وهو قطعا لن يرتاح"، مضيفا أن حزب التجمع الوطني للأحرار "به نساء ورجال ملتزمون بكلمتهم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (72)
لنا كامل الثقة في أن هذا المسار حضي بثقة جميع المغاربة.
لنا كامل الثقة في أن هذا المسار حضي بثقة جميع المغاربة.